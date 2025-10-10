newspaper
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Ρεπορτάζ υπό κηδεμονία: Τι βλέπουν και τι όχι οι Ισραηλινοί από τη Γάζα
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 20:18

Ρεπορτάζ υπό κηδεμονία: Τι βλέπουν και τι όχι οι Ισραηλινοί από τη Γάζα

Όταν μιντιακό σύστημα και κοινό επιλέγουν να σερβίρουν και να βλέπουν αντίστοιχα επιλεγμένες όψεις από τα γεγονότα στη Γάζα

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Λίγο μετά την ανακοίνωσή της πρώτης φάσης του σχεδίου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, κόσμος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Τελ Αβίβ. Ίσως όμως πρόκειται για το μοναδικό κοινό δημοκρατικής -υποτίθεται- χώρας στον κόσμο που δεχόταν τις πιο φιλτραρισμένες ειδήσεις στα δύο χρόνια πολέμου.

Παρότι ο κόσμος κατακλύζεται από ωμές εικόνες μαζικής δυστυχίας και θανάτου στη Γάζα, το ισραηλινό κοινό παραμένει σε μεγάλο βαθμό «προστατευμένο» από αυτές, από ΜΜΕ που άλλοτε φημίζονταν για την ανεξαρτησία τους και την αντιπολιτευτική τους κριτική στην κυβέρνηση.

Αυτό αναφέρει σε ανάλυσή του στο Foreign Policy ο Ισραηλινός έμπειρος δημοσιογράφος Όρι Νιρ.

«Παρά την κλιμακούμενη διεθνή κριτική, καταδίκη και αντίμετρα κατά του Ισραήλ, η ισραηλινή τηλεόραση σπάνια μεταδίδει τις συνέπειες των ενεργειών του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους αμάχους» υπογραμμίζει.

Τηλεθεατές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική ή την Αυστραλία εκτίθενται περισσότερο στις φρικαλεότητες της Γάζας από Ισραηλινούς που ζουν σε απόσταση μίας ώρας με το αυτοκίνητο από την πόλη της Γάζας.

«Όταν τα ισραηλινά κανάλια προβάλλουν εικόνες από τη Γάζα, οι σχολιαστές στο στούντιο συχνά αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό ή απορρίπτουν ισχυρισμούς ότι άμαχοι λιμοκτονούν ή ότι διαπράττονται θηριωδίες» λέει ο Νιρ, προσθέτοντας πως ακόμα και αναφορές για ανθρωπιστική καταστροφή και εκτεταμένο λιμό υποβαθμίζονται συστηματικά ως προπαγάνδα της Χαμάς ή ως ένδειξη αντισημιτισμού στη διεθνή κοινότητα.

«Δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα»

Ο Εχούντ Γιαάρι, βετεράνος αναλυτής αραβικών θεμάτων του ισραηλινό Channel 12, ήταν ευθύς στην εκτίμησή του για το τι καθοδηγεί την κάλυψη του πολέμου από τα μέσα. «Αν μεταδώσω υπερβολικά πολλά για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη κ.λπ., θα χάσουμε τηλεθεατές», είπε πρόσφατα σε συνέντευξη. Οι Ισραηλινοί «έχουν χάσει το ενδιαφέρον» για τον αντίκτυπο του πολέμου στους άμαχους της Γάζας, πρόσθεσε.

Δημοσκόπηση τον Ιούνιο του 2025 έδειξε ότι το 64% των Ισραηλινών είναι ικανοποιημένο με την κάλυψη του πολέμου και ότι το 64% συμφωνεί με τη δήλωση «δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα», μια διατύπωση που σχολιαστές, πολιτικοί και άλλοι χρησιμοποιούν συχνά για να δικαιολογήσουν τις μεγάλες απώλειες αμάχων στη Γάζα.

Παρόλα αυτά, όπως είπε ο διακεκριμένο ισραηλινός αναλυτής Όρεν Πέρσικο, του Seventh Eye -κορυφαίου φορέα ελέγχου ΜΜΕ στο Ισραήλ-, «δεν είναι όλα θέμα τηλεθέασης».

Η προσέγγιση των μέσων, είπε, αντανακλά βαθιές τάσεις στην ισραηλινή κοινωνία που ενισχύθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες. «Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η ισραηλινή κοινωνία, και μαζί της τα μέσα, έχει στραφεί προς τα δεξιά», είπε. Καθώς η αριστερόστροφη ελίτ του Ισραήλ βλέπει σταθερά να διαβρώνεται η ισχύς και η οπτική της, η κάλυψη των μέσων αλλάζει ώστε να αντικατοπτρίζει τις ολοένα και πιο σκληρές θέσεις της ισραηλινής κοινωνίας, σημειώνει με απογοήτευση ο Νιρ.

Λογοκρισία από Στρατό

Τα ισραηλινά ΜΜΕ έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη στρατιωτική λογοκρισία. Σε περίοδο πολέμου, εκπρόσωπος του γραφείου του στρατιωτικού λογοκριτή συχνά παρίσταται στα τηλεοπτικά στούντιο. Κάθε θέμα σχετικό με τον πόλεμο πρέπει να εξετάζεται και να εγκρίνεται από τον λογοκριτή πριν προβληθεί. Παραβιάσεις—σχεδόν ανύπαρκτες—μπορεί να επιφέρουν κυρώσεις.

Πριν από τον πόλεμο, ήταν σύνηθες οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι να καλλιεργούν επαφές και να γράφουν ρεπορτάζ για τη ζωή στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και για τα δεινά των Παλαιστινίων. Από τότε που άρχισε ο πόλεμος, το επίκεντρο μετατοπίστηκε στην κάλυψη της πολεμικής προσπάθειας.

Οι δημοσιογράφοι συλλέγουν πληροφορίες από παλαιστινιακές πηγές για τα αποτελέσματα των στρατιωτικών ενεργειών του Ισραήλ. «Αν σκοτωθεί ένα στέλεχος της Χαμάς, θα περάσω τη μέρα ετοιμάζοντας το προφίλ του. Κι αν διαφαίνεται μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, θα μου ζητήσουν να καλύψω τη θέση της Χαμάς», είπε η δημοσιογράφος των Times of Israel Νούριτ Γιοχανάν, μέχρι πρόσφατα συντάκτρια παλαιστινιακών θεμάτων του Channel 11, του κρατικού δημόσιου καναλιού.

«Γενικά, η κάλυψη των Παλαιστινίων στα ισραηλινά μέσα—και πριν από τις 7 Οκτωβρίου και πολύ περισσότερο έκτοτε—γίνεται μέσα από το πρίσμα της ασφάλειας. Τους βλέπουμε κυρίως ως τρομοκρατική απειλή», και όχι ως συνανθρώπους σε απόγνωση, είπε.

«Πρέπει να παίρνουμε θέση»

Παρά ταύτα, τόνισε η Γιοχανάν, δεν μπορείς να περιμένεις από Ισραηλινούς δημοσιογράφους να καλύπτουν τα παλαιστινιακά ζητήματα αντικειμενικά σε μια χώρα όπου σχεδόν όλοι υπηρετούν στον στρατό ή έχουν στενό συγγενή που υπηρετεί στη Γάζα και όπου περισσότεροι από 900 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

«Δεν είμαστε ο ΟΗΕ, ούτε το CNN ή το ABC. Είμαστε μια πλευρά σε αυτήν (τη σύγκρουση)»—και αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε θέση, είπε η Γιοχανάν.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ, είπε ο Νιρ Χασσόν, ρεπόρτερ της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, βλέπουν τον εαυτό τους ως «μέρος της πολεμικής προσπάθειας, μέρος ενός υπαρξιακού αγώνα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε τον ψυχικό και συναισθηματικό χώρο» για να καλύψουμε τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι, πρόσθεσε, υποθέτουν ότι το κοινό δεν θέλει να ξέρει. «Κι έτσι τι κάνουμε; Προχωράμε και εγκαταλείπουμε τις δημοσιογραφικές αρχές μας».

Ώριμο κοινό;

Ο Πέρσικο δεν είναι τόσο βέβαιος ότι το ισραηλινό κοινό είναι και τόσο ώριμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η κύρια πηγή ενημέρωσης για το ισραηλινό κοινό και λειτουργούν ενισχυτικά στο μήνυμα που λαμβάνουν οι Ισραηλινοί από τα παραδοσιακά ΜΜΕ: ότι ο πόλεμος του Ισραήλ είναι δίκαιος, ότι είναι υπαρξιακή μάχη, ότι η παγκόσμια κριτική τροφοδοτείται από μίσος προς το Ισραήλ και αντισημιτισμό, ότι η Χαμάς κερδίζει τον πόλεμο δημοσίων σχέσεων κατά του Ισραήλ.

«Οι περισσότεροι Ισραηλινοί ενημερώνονται μέσω εφαρμογών όπως το Telegram, το TikTok, το WhatsApp ή το X», εξήγησε ο Πέρσικο. Ακόμη κι αν η αρχική πηγή ενός θέματος στα κοινωνικά δίκτυα είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ, μέχρι να φτάσει στον μέσο Ισραηλινό έχει φιλτραριστεί από αλγορίθμους και συχνά έχει «γυαλιστεί» από κάποιον influencer.

«Το αποτέλεσμα είναι ότι η συνείδησή σου διαμορφώνεται όχι μόνο από ειδησεογραφικούς οργανισμούς που προδίδουν τον ρόλο τους, παραπλανούν και αποτυγχάνουν επανειλημμένα, αλλά και από αλγορίθμους που αναζητούν το κέρδος αντί για την αλήθεια και υπηρετούν τα πιο πρωτογενή σου ένστικτα», είπε.

Η απροθυμία των κυρίαρχων μέσων να μεταδώσουν την καθημερινή ζωή στη Γάζα, σε συνδυασμό με τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων, προσφέρει, κατά τον ίδιο, μια ζώνη άνεσης λήθης και άρνησης για το ισραηλινό κοινό.

Φωτεινή εξαίρεση όλων αυτών η εφημερίδα Haaretz, το μόνο ισραηλινό μέσο που με συνέπεια μετέδιδε για την καταστροφή στη Γάζα—εισπράττοντας δριμεία κριτική.

Markets
Τραμπ: Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές

Τραμπ: Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές

Xρηματιστήριο Αθηνών
Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας
FLOTUS 10.10.25

Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας

Η ανάληψη ενός τόσο διπλωματικά ευαίσθητου ρόλου από την Πρώτη Κυρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Πόσο μάλλον για την Μελάνια Τραμπ, που μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
Το τερμάτισε 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές... Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί
Κόσμος 10.10.25

Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί

Στους 20 ανέρχονται οι ζωντανοί όμηροι στη Γάζα που στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα ανταλλαχθούν με Παλαιστίνιους κρατούμενος

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες
Πολιτικό διέξοδο; 10.10.25

Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες

Το δήλωσε ο ηγέτης του κεντρώου συνασπισμού LIOT, μετά τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τις ηγεσίες των κομμάτων στο Ελιζέ. Ωστόσο, κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανοποιημένο από όσα άκουσε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ
Ηχηρό μήνυμα 10.10.25

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ – Ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο
Μεσσηνία 10.10.25

Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο

Το πρωί άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου στο Ειρηνοδικείο Πύλου. - Ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι το θύμα την κατέθεσε 3 ημέρες πριν τη δολοφονία του, φοβούμενος τον αιφνίδιο θάνατό του.

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίος ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 
Πρώτη γραμμή 10.10.25

Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 

Ο Τζεφ Μπέζος και η Amazon φέρνουν τη Μελάνια Τραμπ στις κινηματογραφικές αίθουσες με το ντοκιμαντέρ ήδη να προκαλεί συζητήσεις για τον αμφιλεγόμενο σκηνοθέτη του Μπρετ Ράτνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN
ΕΦΚ στον καπνό 10.10.25

Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN

Η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
Οικογένεια 10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
