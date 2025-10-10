Η πρώτη συνέντευξη Τσίπρα μετά την παραίτηση – Ανοίγει τα χαρτιά του για το ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα

Το Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός δίνει ο ίδιος τις πρώτες απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννήθηκαν μετά την αντισυμβατική απόφαση της παραίτησης από βουλευτής.

Όσο και αν ήταν σαφής στη δήλωσή του τη Δευτέρα τα όσα ακολούθησαν από την επόμενη στιγμή βάζουν νέα δεδομένα και δημιουργούν πολλές σκέψεις και σενάρια για το πολιτικού του, αλλά και για το μέλλον του ευρύτερου χώρου.

Η συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών θα είναι η πρώτη που θα δώσει σε ελληνική εφημερίδα από το 2023 και αυτό μόνο του υποδηλώνει ότι ο κ. Τσίπρας είναι αποφασισμένος πλέον να μιλάει όλο και πιο συχνά και απελευθερωμένος από τους κομματικούς μηχανισμούς και την κλασική μηχανική της πολιτικής καθώς δεν είναι πλέον βουλευτής.

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για την παραίτησή του και το βιβλίο του και φυσικά για όσα θέλει ο ίδιος να αποκαλύψει από τώρα μέχρι να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εντάσσει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ολοένα και περισσότερο τον διαχρονικό του αντίπαλο ο κ. Τσίπρας θα μιλήσει και για την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά κυρίως για το πολιτικό σύστημα που μετά την κίνησή του έχει μπει σε συνθήκη έντονης κινητικότητας από εκεί που είχε παραμείνει σε καθεστώς πλήρους σχεδόν ακινησίας..

Εν αναμονή των δημοσκοπήσεων για τον απόηχο της παραίτησής του και τις φήμες για νέο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει και για το κόμμα του το ΣΎΡΙΖΑ από τον έκοψε το πιθανότερο οριστικά δεσμούς ενώ θα αποκαλύψει και τα σχέδιά του για το επόμενο καυτό και διάστημα μέχρι τις κάλπες.