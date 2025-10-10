Ανοίγει ο δρόμος για την προοπτική ανάδειξης της Αρχαίας Αρίσβης

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, δημοτική έκταση 252 στρεμμάτων προκειμένου να ανασκαφεί και αναδειχθεί η αρχαία Αρίσβη. Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση οριστικοποίησε τη διαδικασία της παραχώρησης ενώ προηγήθηκε απόφαση αποδοχής τόσο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο όσο και από την Υπουργό πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια που είχαμε και σήμερα μπαίνουμε στο δρόμο η σύγχρονη Καλλονή αλλά και συνολικά ο Δήμος Δυτικής Λέσβου να αναδείξει αυτήν την ξεχασμένη αρχαία πόλη – κράτος. Ο Δήμος μας έκανε αυτό που έπρεπε. Μένει να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η αρχαιολογική ανασκαφή ώστε η περιοχή να έχει ένα αρχαιολογικό πάρκο αντάξιο με την ιστορία της. Αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης στην περιοχή και μοχλό παραπέρα ανάπτυξης της» σημειώνει με δήλωση του ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος.

Λίγα λόγια για την Αρχαία Αρίσβη

Η αρχαία Αρίσβη, μια από τις έξι αρχαίες αιολικές πόλεις – κράτη της Λέσβου, ήταν χτισμένη κοντά στο σημερινό ομώνυμο χωριό, στο λόφο «Παλαιόκαστρο», κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας που είναι ορατό από το δρόμο, στο πλάι του γεφυριού πριν τη σύγχρονη Αρίσβη.

Πήρε το όνομά της από την Αρίσβα θυγατέρα του Μάκαρος, αδελφή της Μυτιλάνας.

Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Μηθυμναίοι κατέλαβαν και κατέστρεψαν στην αρχαία πόλη ενώ ακολούθησε και καταστροφικός σεισμός που ολοκλήρωσε το έργο των ανθρώπων. Ερείπια της αρχαίας πόλης είναι ορατά και επιφανειακά.

Το χωριό που γνωρίζουμε σήμερα ως Αρίσβη (έχει ενωθεί πλέον με την Καλλονή) λεγόταν παλαιότερα Άγιος Κοσμάς ή Αγκοσμάς επειδή εκεί βρισκόταν η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Οι Τούρκοι την ονόμασαν Τζουμαϊλή, επειδή λέγεται ότι ήταν ημέρα Παρασκευή (Τζουμαά στα τουρκικά) όταν την κυρίευσαν. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή οι πρόσφυγες που την κατοίκησαν μαζί με ντόπιους που κατοικούσαν εκεί από τα πριν, μετονόμασαν το χωριό σε Αρίσβη, σε ανάμνηση της παλιάς της ιστορίας.