Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της νότιας Λέσβου προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με το πιο επικίνδυνο περιστατικό να σημειώνεται στον δρόμο Πλωμαρίου – Μελίντας.

Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε στο οδόστρωμα, καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του δρόμου και καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη.

Συνεργεία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με ειδικά μηχανήματα, επιχειρούν για να απομακρύνουν τον βάρους περίπου 50 τόνων βράχο που κατέπεσε στο οδόστρωμα και προκάλεσε μεγάλο ρήγμα στον δρόμο.

Η περιοχή του Πλωμαρίου, και ειδικά ο δρόμος Πλωμαρίου – Μελίντας, είναι επιρρεπής σε καταπτώσεις βράχων, ωστόσο η σημερινή είναι η μεγαλύτερη που σημειώθηκε πότε ως προς τον όγκο των καταπτώσεων. Έχει δημιουργήσει κρατήρα 1,5 μέτρου, ενώ, εξαιτίας της σφοδρότητας με την οποία έπεσε, μετακίνησε και το παρακείμενο προστατευτικό τοιχίο.

Από νωρίς το πρωί σήμερα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνεχίζουν τις εργασίες για την απομάκρυνση του βράχου.

«Ο δρόμος Πλωμαρίου Μελίντας μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση ή σεισμική δόνηση εμφανίζονται οι καταπτώσεις από τα πρανή. Η σημερινή είναι η μεγαλύτερη που σημειώθηκε πότε ως προς τον όγκο των καταπτώσεων. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει εκπονήσει μελέτη προστασίας της οδού από τις καταπτώσεις, η οποία προβλέπει προστατευτικά έργα σε πολλά σημεία της οδού. Θα παρέμβουμε άμεσα στα σημερινά σημεία καταπτώσεων», δήλωσε στην ΕΡΤ ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.