ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
10 Οκτωβρίου 2025 | 12:01

ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το ένα τρίτο των γιατρών και των νοσηλευτών στην Ευρώπη εκτιμά ότι πάσχει από κατάθλιψη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον αρμόδιο για την Ευρώπη κλάδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Ένας γιατρός ή νοσηλευτής στους τρεις δηλώνει συμπτώματα κατάθλιψης ή άγχους», δήλωσε ο αρμόδιος για την Ευρώπη διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το ποσοστό είναι πέντε φορές μεγαλύτερο απ’ αυτό που μετρήθηκε μεταξύ του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αναφέρει ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ.

«Πάνω από ένας στους 10 σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του ή να αυτοτραυματισθεί. Είναι ένα βάρος απαράδεκτο γι’ αυτούς που μας φροντίζουν», επέμεινε ο Κλούγκε.

Οι νοσηλευτές και οι γυναίκες γιατροί είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κατάθλιψη και το άγχος, ενώ οι άνδρες γιατροί έχουν περισσότερο την τάση να αναπτύξουν εξάρτηση από το αλκοόλ, διευκρινίζεται στην έρευνα.

Το υγειονομικό προσωπικό στη Λετονία και την Πολωνία έχει τα πιο υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, καθώς σχεδόν οι μισοί απ’ όσους απάντησαν εκεί βρίσκονται στο όριο καταθλιπτικής διαταραχής. Αντιθέτως τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα στη Δανία και την Ισλανδία (περίπου 15%).

Η έρευνα, η οποία βασίσθηκε σε 90.000 απαντήσεις επαγγελματιών της υγείας που συγκεντρώθηκαν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, αποκαλύπτει επίσης ότι ένα τρίτο των γιατρών και των νοσηλευτών υπέστη εκφοβισμό ή απειλές βίας στην εργασία του. Πράξεις βίας επισημαίνονται περισσότερο στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία.

Εξάλλου 10% των επαγγελματιών αυτών έπεσαν θύματα σωματικής βίας και/ή σεξουαλικής παρενόχλησης στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

 «Υγειονομική κρίση»

Στο σύνολο των χωρών, ένας στους τέσσερις γιατρούς εργάζεται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα.

Το 32% των γιατρών και το ένα τέταρτο των νοσηλευτών έχουν προσωρινές συμβάσεις εργασίας, κάτι που αυξάνει το άγχος τους αναφορικά με την εργασιακή ασφάλειά τους.

Για τον Κλούγκε, «η κρίση ψυχικής υγείας στο προσωπικό υγείας είναι μια κρίση υγειονομικής ασφάλειας που απειλεί την ακεραιότητα των συστημάτων υγείας μας».

Για να μπει ένα τέλος στην κατάσταση αυτή προτείνει πολλούς τρόπους, κυρίως τη μηδενική ανοχή στη βία και στην παρενόχληση σε νοσοκομειακό περιβάλλον, μια μεταρρύθμιση της προσφυγής σε υπερωριακή απασχόληση και την εγγυημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Τα μέτρα αυτά είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητα στο βαθμό που η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού φροντίδας.

«Με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει μέχρι το 2030 έλλειψη σχεδόν ενός εκατομμυρίου εργαζομένων στον τομέα της υγείας, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να τους χάνουμε λόγω εξάντλησης, απελπισίας ή βίας», υπογράμμισε ο Κλούγκε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Business
Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream science
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
