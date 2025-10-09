Γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη; Μελέτη αναγνωρίζει γενετικούς παράγοντες

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη, διαπιστώνει μεγάλη μελέτη στην Αυστραλία, ένα εύρημα που ίσως βοηθά να εξηγηθεί η αυξημένη συχνότητα της πάθησης μεταξύ των γυναικών.

Η μετα-ανάλυση που δημοσιεύεται στο Nature Communications εξετάζει δεδομένα για σχεδόν μισό εκατομμύριο άτομα. Οι ερευνητές αναγνώρισαν διπλάσιο αριθμό γενετικών παραγόντων κινδύνου στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες θεραπειών

«Γνωρίζαμε ήδη ότι οι γυναίκες είναι δύο φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή τους σε σχέση με τους άνδρες» δήλωσε στο Reuters η δρ Μπρίτανι Μίτσελ του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας στο Μπρίσμπεϊν ης Αυστραλίας.

«Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ενδελεχείς μελέτες που να εξηγούν γιατί η κατάθλιψη επηρεάζει άνδρες και γυναίκες με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ρόλου των γονιδίων» είπε.

Η ερευνητική ομάδα αναγνώρισε περίπου 7.000 περιοχές του γονιδιώματος που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο και στα δύο φύλα και ακόμα 6.000 περιοχές που μπορεί να εμπλέκονται στην εμφάνιση κατάθλιψης μόνο στις γυναίκες.

Ακόμα, η ανάλυση έδειξε ότι στις γυναίκες οι γενετικοί παράγοντες που συνδέονται με την κατάθλιψη παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικάλυψη με γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό.

Το εύρημα ίσως εξηγεί γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη είναι πιθανότερο να εμφανίσουν μεταβολικά συμπτώματα όπως αύξηση του βάρους.

Οι ερευνητές επισήμαναν ακόμα ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες θεραπειών, και δήλωσαν πως ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα μεταφραστούν σε καλύτερη κλινική κατανόηση της κατάθλιψης στις γυναίκες.

«Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της εξέτασης γενετικών παραγόντων που σχετίζονται με το φύλο στη μελέτη των προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπευτικές στρατηγικές», κατέληξαν οι ερευνητές.