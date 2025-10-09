Γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη; Μελέτη αναγνωρίζει γενετικούς παράγοντες
Στις γυναίκες Οι ερευνητές αναγνώρισαν διπλάσιο αριθμό γενετικών παραγόντων κινδύνου για κατάθλιψη από ό,τι στους άνδρες.
- Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα
- Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη, διαπιστώνει μεγάλη μελέτη στην Αυστραλία, ένα εύρημα που ίσως βοηθά να εξηγηθεί η αυξημένη συχνότητα της πάθησης μεταξύ των γυναικών.
Η μετα-ανάλυση που δημοσιεύεται στο Nature Communications εξετάζει δεδομένα για σχεδόν μισό εκατομμύριο άτομα. Οι ερευνητές αναγνώρισαν διπλάσιο αριθμό γενετικών παραγόντων κινδύνου στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.
Οι ερευνητές επισήμαναν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες θεραπειών
«Γνωρίζαμε ήδη ότι οι γυναίκες είναι δύο φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή τους σε σχέση με τους άνδρες» δήλωσε στο Reuters η δρ Μπρίτανι Μίτσελ του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας στο Μπρίσμπεϊν ης Αυστραλίας.
«Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ενδελεχείς μελέτες που να εξηγούν γιατί η κατάθλιψη επηρεάζει άνδρες και γυναίκες με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ρόλου των γονιδίων» είπε.
Η ερευνητική ομάδα αναγνώρισε περίπου 7.000 περιοχές του γονιδιώματος που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο και στα δύο φύλα και ακόμα 6.000 περιοχές που μπορεί να εμπλέκονται στην εμφάνιση κατάθλιψης μόνο στις γυναίκες.
Ακόμα, η ανάλυση έδειξε ότι στις γυναίκες οι γενετικοί παράγοντες που συνδέονται με την κατάθλιψη παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικάλυψη με γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό.
Το εύρημα ίσως εξηγεί γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη είναι πιθανότερο να εμφανίσουν μεταβολικά συμπτώματα όπως αύξηση του βάρους.
Οι ερευνητές επισήμαναν ακόμα ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες θεραπειών, και δήλωσαν πως ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα μεταφραστούν σε καλύτερη κλινική κατανόηση της κατάθλιψης στις γυναίκες.
«Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της εξέτασης γενετικών παραγόντων που σχετίζονται με το φύλο στη μελέτη των προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπευτικές στρατηγικές», κατέληξαν οι ερευνητές.
- Tροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη Μεσογείων – Μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ
- Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
- «Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
- Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
- Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις