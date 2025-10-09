Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
09.10.2025 | 17:22
Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
Γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη; Μελέτη αναγνωρίζει γενετικούς παράγοντες
Υγεία 09 Οκτωβρίου 2025 | 17:02

Γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη; Μελέτη αναγνωρίζει γενετικούς παράγοντες

Στις γυναίκες Οι ερευνητές αναγνώρισαν διπλάσιο αριθμό γενετικών παραγόντων κινδύνου για κατάθλιψη από ό,τι στους άνδρες.

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για κατάθλιψη, διαπιστώνει μεγάλη μελέτη στην Αυστραλία, ένα εύρημα που ίσως βοηθά να εξηγηθεί η αυξημένη συχνότητα της πάθησης μεταξύ των γυναικών.

Η μετα-ανάλυση που δημοσιεύεται στο Nature Communications εξετάζει δεδομένα για σχεδόν μισό εκατομμύριο άτομα. Οι ερευνητές αναγνώρισαν διπλάσιο αριθμό γενετικών παραγόντων κινδύνου στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.

Οι ερευνητές επισήμαναν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες θεραπειών

«Γνωρίζαμε ήδη ότι οι γυναίκες είναι δύο φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή τους σε σχέση με τους άνδρες» δήλωσε στο Reuters η δρ Μπρίτανι Μίτσελ του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας στο Μπρίσμπεϊν ης Αυστραλίας.

«Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ενδελεχείς μελέτες που να εξηγούν γιατί η κατάθλιψη επηρεάζει άνδρες και γυναίκες με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ρόλου των γονιδίων» είπε.

Η ερευνητική ομάδα αναγνώρισε περίπου 7.000 περιοχές του γονιδιώματος που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο και στα δύο φύλα και ακόμα 6.000 περιοχές που μπορεί να εμπλέκονται στην εμφάνιση κατάθλιψης μόνο στις γυναίκες.

Ακόμα, η ανάλυση έδειξε ότι στις γυναίκες οι γενετικοί παράγοντες που συνδέονται με την κατάθλιψη παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικάλυψη με γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό.

Το εύρημα ίσως εξηγεί γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη είναι πιθανότερο να εμφανίσουν μεταβολικά συμπτώματα όπως αύξηση του βάρους.

Οι ερευνητές επισήμαναν ακόμα ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες θεραπειών, και δήλωσαν πως ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα μεταφραστούν σε καλύτερη κλινική κατανόηση της κατάθλιψης στις γυναίκες.

«Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της εξέτασης γενετικών παραγόντων που σχετίζονται με το φύλο στη μελέτη των προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπευτικές στρατηγικές», κατέληξαν οι ερευνητές.

googlenews

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη

Ο Αντριάν Ραμπιό της Μίλαν δεν είδε με καλό μάτι τον ορισμό του αγώνα με την Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας με συνέπεια να τα... ακούσει για τα καλά από τον CEO του ιταλικού πρωταθλήματος!

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Νίκος Γκάλης: «Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο – Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη» (vid)

Ο Νίκος Γκάλης μίλησε για τη μεγάλη βραδιά του Άρη με το Αμβούργο και τη γνωριμία του με τον ισχυρό άνδρα των κιτρινόμαυρων Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ
«Άλλος πόλος» 09.10.25

Τσουκαλάς: Για να απομακρυνθεί η ΝΔ από την εξουσία, ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ

«Όλοι μας θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά η βελόνα έχει ήδη ξεκολλήσει», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
«Ελευθερία» 09.10.25

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης

Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»
Μπάσκετ 09.10.25

Ζήσης: «Έχουμε πλάνο πενταετίας»

O General Manager του Άρη, Νίκος Ζήσης, μίλησε για την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» και στο πλάνο πενταετίας που υπάρχει στην ομάδα.

Σύνταξη
Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Οι συναντήσεις του Σωκράτη Φάμελλου με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο «αναβρασμός» στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και η επόμενη μέρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
