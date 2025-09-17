Πριν από περίπου τρία χρόνια, μια έκθεση έδειξε ότι το 40 % από τους φοιτητές της ΕΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, με περίπου έναν στους πέντε να πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή.

Τώρα, μια πιο πρόσφατη μελέτη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Nightline France, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε 15.000 άτομα από τέσσερις χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία και Αυστρία) και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποδηλώνει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Σύμφωνα με το euronews, οι διαταραχές ψυχικής υγείας μεταξύ των φοιτητών αυξάνονται.

Οι συντάκτες της έκθεσης αποδίδουν αυτή την τάση στην πίεση για ακαδημαϊκές επιδόσεις, σε οικονομικά προβλήματα, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που αισθάνονται μοναξιά ή απομόνωση.

Κατάθλιψη και ΔΕΠΥ

Τα πιο συχνά αναφερόμενα προβλήματα ψυχικής υγείας στους φοιτητές είναι η κατάθλιψη και το άγχος, τα οποία επηρεάζουν το 71% των ερωτηθέντων.

Επίσης, είναι συχνές η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ή ΔΕΠΥ (25%), οι διατροφικές διαταραχές (20%), οι διαταραχές προσωπικότητας (11%) και οι διαταραχές εξάρτησης (8%).

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ, η πλειονότητα των διαταραχών ψυχικής υγείας εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 25 ετών, με σχεδόν τις μισές να εμφανίζονται μέχρι την ηλικία των 14 ετών.

Ελλιπείς πληροφορίες

Παρά ταύτα, η ψυχική υγεία των φοιτητών είναι « ανεπαρκώς μελετημένη και ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενη», ισχυρίζονται οι συντάκτες της έκθεσης.

Συνοψίζουν τα ευρήματα άλλων πρόσφατων μελετών που διαπίστωσαν ότι «υπάρχουν λίγες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα την ψυχική υγεία» του φοιτητικού πληθυσμού στην Ευρώπη.

Οι εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμη και «έλλειψη συνέπειας στον ορισμό της ψυχικής υγείας όταν αυτή εξετάζεται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο σύγχυσης και αναποτελεσματικής ή επιβλαβούς εφαρμογής».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η έλλειψη επενδύσεων στην ψυχική υγεία των φοιτητών έχει καταστροφικές συνέπειες για τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει εκτιμήσει ότι κάθε χρόνο χάνονται παγκοσμίως 12 δισεκατομμύρια εργάσιμες ημέρες λόγω κατάθλιψης και άγχους, με ετήσιο κόστος περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε απώλεια παραγωγικότητας.