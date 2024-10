Ένας στους τέσσερις ενήλικες πιστεύει ότι έχει την διαταραχή ΔΕΠΥ – Ποιος είναι ο ρόλος του TikTok;

Ειδικοί με έδρα τις ΗΠΑ που διενέργησαν μία νέα μελέτη, διαπίστωσαν πως ενας στους τέσσερις ενήλικες πιστεύει ότι έχει ΔΕΠΥ.

Ωστόσο, μόλις οι μισοί από αυτούς (συνολικά 13%) έχουν αναζητήσει ιατρική γνωμάτευση ή βοήθεια, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) ή στα αγγλικά ADHD, είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να συγκεντρώνεται και να ελέγχει την υπερκινητικότητα ή τις παρορμήσεις του. Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Η ΔΕΠΥ συχνά διαγιγνώσκεται στην παιδική ηλικία, αλλά μπορεί να συνεχιστεί και στην ενηλικίωση. Ωστόσο η διάγνωση σε ενήλικες παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες.

Η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως ψυχολογική υποστήριξη, συμπεριφορική θεραπεία και σε ορισμένες περιπτώσεις φαρμακευτική αγωγή.

Η έρευνα έγινε σε 1.000 Αμερικανούς ενήλικες στην περιοχή της Πολιτείας του Οχάιο.

Διαπιστώθηκε ότι οι νεότεροι ενήλικες είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι έχουν ΔΕΠΥ σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές.

Είναι επίσης πιο πιθανό να προβούν σε κάποια ενέργεια για αυτό.

Ο καθηγητής Τζάστιν Μπαρτέριαν, επικεφαλής ερευνητής, δήλωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ.

#Neurodiversity Role Models 2019 ☂️ Emma Watson actor, humanitarian and UN Ambassador for women also has ADHD – and doesn’t let this define her. https://t.co/vI6rQDCh0o pic.twitter.com/2GR48xdlQK

Μάλιστα, δεκάδες διασημότητες, από την Ολυμπιονίκη Σιμόν Μπίλες μέχρι τον αστέρα του Χόλιγουντ Μαρκ Ρούφαλο και την ηθοποιό του Χάρι Πότερ Έμα Γουάτσον, έχουν δημοσιοποιήσει τις δικές τους διαγνώσεις , στην προσπάθεια να ανοίξει η συζήτηση γύρω από τη διαταραχή.

Και πράγματι, οι συγγραφείς της μελέτης συμφώνησαν ότι οι ανοιχτές συζητήσεις βοήθησαν στη μείωση των στίγματος στο ζήτημα της ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με μία μελέτη του 2022 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Psychiatry διαπιστώθηκε ότι οι νέοι συχνά κατέληγαν να διαγνώσουν τον εαυτό τους με ΔΕΠΥ αφού παρακολουθούσαν κάποιο κλιπ στο TikTok.

Πράγματι, υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο TikTok τα οποία περιγράφουν την διαταραχή και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδηλώνεται στους ενήλικες.

Στα βίντεο αυτά απαριθμούνται τα συμπτώματα που υποδεικνύουν ότι κάποιος έχει ΔΕΠΥ, πολύ συχνά βάσει της προσωπικής εμπειρίας του δημιουργού.

Ωστόσο οι υπεύθυνοι της έρευνας μας εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι οι δημιουργοί των βίντεο και οι influencers πολλές φορές δεν είναι ειδικοί στον τομέα.

Και αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Ενώ λοιπόν κάποιος που παρακολουθεί αυτές τις αναρτήσεις ίσως να νοιώθει ότι ταυτίζεται με τις περιγραφές, μπορεί αυτό να μην σημαίνει απαραίτητα ότι έχει ΔΕΠΥ.

Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται στο γεγονός ότι ενώ τα εν λόγω συμπτώματα μπορεί να υπάρχουν στη ΔΕΠΥ, αυτά τα ίδια συμπτώματα ίσως να προκαλούνται από κάποια άλλη ψυχολογική διαταραχή.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας η κατάθλιψη, η αγχώδης διαταραχή και η ΔΕΠΥ μπορεί να παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες και κοινές ενδείξεις.

Είναι σημαντικό ότι οι καταστάσεις αυτές συχνά συνυπάρχουν, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος με ΔΕΠΥ μπορεί επίσης να εμφανίζει άγχος ή κατάθλιψη, περιπλέκοντας τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Η αναγνώριση αυτών των επικαλύψεων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η λανθασμένη θεραπεία μπορεί να επιδεινώσει τα πράγματα αντί να βοηθήσει το άτομο να αισθανθεί καλύτερα και να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του.

ADHD looks different in adults: How to recognize the symptoms and get a diagnosis – Barterian, PhD, a psychologist and assistant professor at the Ohio State University – Wexner Medical Center. “There currently seems to be less … – https://t.co/HouxsTpbKe

— The Postdoctoral (@thepostdoctoral) May 27, 2024