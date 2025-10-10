Μαρίσσα Λαιμού: Σήμερα η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η ταφή της Μαρίσσας Λαιμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Αμέσως μετά ο Διαμαντής και η Μπέσσυ Λαιμού θα παραθέσουν γεύμα για την οικογένεια και τους φίλους τους.

Η 30χρονη είχε επιβιώσει από καρκίνο του μαστού και μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH)

Η 30χρονη κόρη της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου. Η Μαρίσσα Λαιμού, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.

Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λoνδίνο.

Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής

Ο Βρετανός ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροψία, εντόπισε σήψη ως συνέπεια του τσιμπήματος στο χέρι. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο έντομο ήταν εκείνο που τσίμπησε την Μαρίσσα, με έναν κύκλο πιο εξειδικευμένων εξετάσεων να αρχίζει για να βρεθεί ο μηχανισμός θανάτου.

«Της πήραν αίμα και θα κάνουν όλες τις εξετάσεις που κάνουν συνήθως, θα πάρουν καιρό όμως για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Στην οικογένεια είπαν ότι η Μαρίσσα πέθανε από σήψη και ότι προήλθε από το τσίμπημα εντόμου. Ίσως επειδή το ανοσοποιητικό της Μαρίσσας δεν ήταν δυνατό, μάλλον αυτό της δημιούργησε την σήψη», λέει συγγενής.

Τις ημέρες πριν από τον θάνατό της, η Μαρίσσα Λαιμού φαίνεται να είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για ζάλη και πυρετό σε δύο διακεκριμένα νοσοκομεία του Λονδίνου -συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο-, αλλά τελικά πήρε εξιτήριο και πέθανε στο σπίτι.

Η 30χρονη είχε επιβιώσει από καρκίνο του μαστού και μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH) , η οποία, σύμφωνα με την οικογένειά της, την καθιστούσε «ευάλωτη». Η οικογένειά της, πάντως, κινείται νομικά για τον θάνατό της.