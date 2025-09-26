Μαρίσσα Λαιμού: Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου της

Ο ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε την νεκροτομή στη σορό της Μαρίσσας Λαιμού έκανε μια πρώτη εκτίμηση για τα αίτια θανάτου. Σύμφωνα με το Live News για τα αποτελέσματα, οι γονείς της αδικοχαμένης Μαρίσσας αναμένεται να ενημερωθούν εγγράφως μέχρι το τέλος της ημέρας.

Πιθανολογείται ότι το τσίμπημα (π.χ. κουνούπι, αράχνη) τραυμάτισε το δέρμα και δημιούργησε μια μικρή πύλη εισόδου. Αν το δέρμα μάλιστα αποικίζεται από στρεπτόκοκκο, το μικρό αυτό τραύμα μπορεί να γίνει σημείο λοίμωξης. Αν το μικρόβιο εξαπλωθεί στο αίμα μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή τοξική αντίδραση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν η Μαρίσσα μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β’ αλλά είναι μια πιθανότητα που εξετάζεται σοβαρά.

Μόλυνση από στρεπτόκοκκο

Είναι πιθανόν λοιπόν από ένα τσίμπημα εντόμου ο οργανισμός της Μαρίσσας να μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β’; O Βρετανός ιατροδικαστής το θεωρεί πολύ πιθανό ζητώντας όμως περισσότερο χρόνο για να καταλήξει. Ένας νέος κύκλος πιο εξειδικευμένων εξετάσεων έχει μόλις αρχίσει, ώστε να διαπιστωθεί από τι τελικά έφυγε αυτή η νεαρή γυναίκα.

«Σήμερα περιμένουμε να μας ενημερώσουν εγγράφως. Μας είπαν ότι μάλλον από το τσίμπημα, από τις δύο τρυπούλες που δημιουργήθηκαν έγινε η μόλυνση, μπήκε στο αίμα και η Μαρίσσα μας μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β’. Θέλουν να κάνουν και άλλες εξετάσεις στο αίμα για να είναι σίγουροι. Το κρίσιμο είναι να δούμε αν η αντιβίωση που της έδωσαν έκαναν για στρεπτόκοκκο Β», αναφέρεται από το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

Το φάρμακο που της έδωσαν

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Live News, το φάρμακο που της έδωσαν ήταν το -co-amoxiclav, είναι η αμοξιλλίνη. Είναι αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση μολύνσεων από βακτηρίδια, όπως είναι η ωτίτιδα, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, η πνευμονία, δερματικές μολύνσεις.

Σε πρώτη φάση αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι αν πράγματι η Μαρίσσα Λαιμού είχε στρεπτόκοκκο Β’. Μόλις εξακριβωθεί αυτό, τότε σε δεύτερο χρόνο θα γίνει η έρευνα για το φάρμακο που της χορηγήθηκε, για τις εξετάσεις που της έγιναν και από ποιον και αν τελικά υπήρξε ιατρική αμέλεια στην περίπτωση της.

«”Τρέχουν” δύο έρευνες για την Μαρίσσα μας. Η πρώτη είναι το ιατροδικαστικό σκέλος για να μάθουμε από τι έφυγε το κορίτσι μας. Το δεύτερο σκέλος αφορά την εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο με καταθέσεις γιατρών, επανεξέταση ευρημάτων κ.ο.κ. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει δικαστικός λειτουργός που στο βρετανικό σύστημα ειδικεύεται στην διερεύνηση ιατρικών θεμάτων όπως ιατρική αμέλεια», προσθέτει το περιβάλλον της νεαρής.

«Ζούμε μια αρχαία τραγωδία»

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από τον θάνατο της Μαρίσσας και οι δύο γονείς της περιμένουν ακόμη μια απάντηση. Περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων στη σορό για να μπορέσουν να κηδέψουν το παιδί τους.

«Οι γονείς της είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με δικηγόρους και γιατρούς προσπαθώντας να βρουν μια άκρη. Η γιαγιά της από την άλλη που την είχε μεγάλη αδυναμία, θυμάται που της έλεγε «γιαγιά θα σε δω τον Οκτώβρη» και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα της. Έχασαν το κοριτσάκι τους, την λατρεία τους μέσα σε μια μέρα. Από ένα τσίμπημα; Δεν μπορούν να το πιστέψουν», συμπλήρωσε το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

Σήψη από τσίμπημα εντόμου

Ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Live News, o Βρετανός ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε και την νεκροτομή της Μαρίσσας Λαιμού αποφάνθηκε πως ο θάνατος της 30χρονης επήλθε μετά από σήψη, η οποία προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιο έντομο ήταν αυτό που την τσίμπησε.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση και από τις βρετανικές αρχές για την πορεία των ερευνών σχετικά με τις ενέργειες που έκανε ή δεν έκανε το νοσοκομείο.