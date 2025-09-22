newspaper
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Μαρίσσα Λαιμού: Η διάγνωση του νοσοκομείου
Ελλάδα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:16

Μαρίσσα Λαιμού: Η διάγνωση του νοσοκομείου

Μετά από σχεδόν 4 ώρες στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου, η Μαρίσσα Λαιμού πήρε εξιτήριο και λίγες ώρες αργότερα πέθανε στον ύπνο της.

Spotlight

Υψηλό πυρετό, ρίγη, πρησμένο χέρι από τσίμπημα εντόμου παρουσίαζε η Μαρίσσα Λαιμού που όμως πέθανε μόνη της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο αφού οι γιατροί του UCLH αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο.

Σύμφωνα με τον ιατρικό φάκελο, η κλινική της εικόνα ήταν ανησυχητική, με έντονη φλεγμονή και δυσφορία. Την ίδια ώρα, τα SMS που έστελνε σε φίλη της αποκάλυπταν την αγωνία της και το γεγονός ότι περίμενε ώρες χωρίς να την εξετάσει γιατρός.

Τι κατέγραψαν οι υγειονομικοί στα επείγοντα

Το MEGA αποκαλύπτει τι ακριβώς έγραψε στον ιατρικό φάκελο η υγειονομικός που εξέτασε την 30χρονη γυναίκα στα επείγοντα του UCLH.

«Το πρωί της Δευτέρας (09/09/2025) παρατήρησε ένα τσίμπημα εντόμου στο δεξί της χέρι. Η περιοχή είναι κόκκινη, ζεστή στην αφή. Υπάρχουν δύο λευκές κηλίδες (σαν τσίμπημα). Έχει έντονη φαγούρα, πόνο, αίσθημα καύσου και αδυναμία. Στο σπίτι ανέβασε έως και 39 πυρετό, έχει ρίγη και μειωμένη όρεξη τις τελευταίες δύο μέρες. Αναφέρει πως έχει δυσφορία όταν ο πόνος φτάνει στον λαιμό της. Επίσης, αναφέρεται πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα με κάποια δυσφορία κατά την ούρηση που εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το δάγκωμα».

Για να φτάσουν όμως σε αυτό το σημείο, η Μαρίσσα Λαιμού πέρασε αρκετή ώρα στα επείγοντα περιμένοντας κάποιος να την εξετάσει, κάτι που αποδεικνύεται από τα μηνύματα που έστελνε σε φίλη της εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

– 16.17: Είμαι χάλια, πραγματικά πολύ άσχημα. Είμαι σε ορούς τώρα, σε ενδοφλέβιο ορό, ακόμα στο τμήμα επειγόντων του UCLH. Έδωσα δείγμα ούρων.

– 16.18: Θα σε ενημερώσω, ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι.

– 16.20: Μάλλον θα είμαι εδώ για αρκετή ώρα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρίσσα έφτασε με ασθενοφόρο στα επείγοντα στις 14.30 το μεσημέρι. Στις 15.20, δηλαδή 50 λεπτά αργότερα, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

Πρόκειται για Advanced Clinical Practitioner (ACP). Στο βρετανικό σύστημα υγείας, η συγκεκριμένη ειδικότητα αντιστοιχεί σε νοσηλευτή, φαρμακοποιό ή φυσιοθεραπευτή με επιπλέον σπουδές.

Οι υγειονομικοί που εξέτασαν την Μαρίσσα περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως εξής:

«Δύο λευκά σημάδια/φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη (ερεθισμένη) περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή».

«Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά».

Από τις 14.30 το μεσημέρι μέχρι τις 16.40 το απόγευμα, κανένας γιατρός του νοσοκομείου δεν πήγε να την ελέγξει, όπως προκύπτει από τα SMS που έστελνε σε φίλη της μέσα από τα επείγοντα.

– 16.40: Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη.

«Εκεί, οι νοσοκόμες, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο. Συγγενής λέει στην Daily Mail πως: ‘είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο’», γράφει η Daily Mail.

Μετά από σχεδόν 4 ώρες στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου, η Μαρίσσα παίρνει εξιτήριο στις 18.20 το απόγευμα αφού οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας. Αποτέλεσμα, να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

Τι ανέφερε εκπρόσωπος του νοσοκομείου UCLH

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου στο Λονδίνο μιλώντας στο MEGA επιβεβαίωσε πως ήδη έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα.

«Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από το γραφείο του ιατροδικαστή».

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με την οικογένεια πάντως να περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας, 11 μέρες μετά τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας.

