Δικαστικός λειτουργός στη Βρετανία ανέλαβε τη διερεύνηση του θανάτου της Μαρίσσα Λαιμού που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής (12/09).

Την ίδια στιγμή παρατείνεται η αγωνία της οικογένειας Λαιμού, καθώς ούτε σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας για την 28χρονη Μαρίσσα, με το στενό περιβάλλον της να επισημαίνει στο MEGA πως η καθυστέρηση αυτή έρχεται χωρίς να τους δοθεί καμία εξήγηση.

«Ένα κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της, ήταν ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, μόνο καλοσύνη», ανέφερε φίλος της οικογένειας στο MEGA.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA οι εξετάσεις που της έγιναν έδειξαν αυξημένες τιμές διοξειδίου του άνθρακα και χαμηλό pH του αίματος, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μαρτυρά πως είχε και δυσκολία στην αναπνοή.

Δεδομένου ότι είχε υπάρξει και καρκινοπαθής, εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν οι γιατροί σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λονδίνου να έδωσαν εξιτήριο σε έναν ασθενή με τέτοιο βεβαρημένο ιστορικό.

«Μιλήσαμε με έναν γιατρό και ζητήσαμε όλα τα ιατρικά έγγραφα για το τι ακριβώς έκαναν εκείνο το απόγευμα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Από ό,τι έχουμε καταλάβει έγιναν πολλά λάθη. Κοίταξαν μόνο τις αιματολογικές και δεν κοίταξαν τον φάκελό της. Αν τον είχαν κοιτάξει, δεν θα την είχαν αφήσει να φύγει», σημείωσε το περιβάλλον της οικογένειας.

Δεν έπρεπε να την αφήσουν να γυρίσει σπίτι της, συμφώνησε και ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μιλώντας στο MEGA

Η ταφή στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, οι γονείς της αδικοχαμένης Μαρίσσας ετοιμάζουν μία λιτή τελετή στο Λονδίνο, στην εκκλησία όπου είχε βαφτιστεί. Στη συνέχεια η σορός θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να ταφεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Ήτανε στο θέατρο, είχε όνειρα. Ανέβασε μία παράσταση μόνη της, τον ‘Ρωμαίο και Ιουλιέτα’ τον Φεβρουάριο σε ένα μικρό θέατρο. Μετά τον καρκίνο φανταστείτε, δεν κάθισε, ήταν ένα παιδάκι που όλο ψαχνόταν να κάνει πράγματα», είπε φίλος της οικογένειας.

Ο φίλος της, Άσλεϊ, δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οδύνη του για την τραγική απώλεια: «Αναπαύσου εν ειρήνη, πριγκίπισσά μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Σε ευχαριστώ για όλα. Είμαι διαλυμένος χωρίς εσένα».

Οι δυο τους περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί, με την Μαρίσσα να ανεβάζει κοινή φωτογραφία τους τον περασμένο Ιούλιο.

«Αναμνήσεις με τον καλύτερο σύντροφο που υπάρχει. Σε αγαπώ, είσαι η μεγαλύτερη πηγή στήριξης και φροντίδας. Είμαι τόσο τυχερή που είσαι δικός μου. Με άλλαξες και μου έβγαλες τον καλύτερό μου εαυτό. Ποτέ μην αλλάξεις ποιος είσαι, σε αγαπώ μέχρι το τέλος μωρό μου», γράφει η ανάρτησή της.

Η Daily Mail για τον θάνατο

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση και στην Βρετανία, με την Daily Mail να γράφει σε άρθρο της πως η νεαρή κληρονόμος «επέζησε από τον καρκίνο και την σκότωσε ένα έντομο».

«Η 30χρονη κληρονόμος βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Λονδίνο ‘αφού την έδιωξαν από τα νοσοκομεία’. Λέγεται ότι νοσοκόμες, αντί για γιατροί, εξέτασαν την 30χρονη και αποφάσισαν ότι δεν χρειαζόταν να νοσηλευτεί. Η κληρονόμος πήρε εξιτήριο νωρίς το βράδυ με αντιβιοτικά και μία διάγνωση που αναφερόταν σε τσίμπημα εντόμου. Την επόμενη μέρα, βρέθηκε νεκρή».

Στο άρθρο επισημαίνεται πως ήδη έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο του Λονδίνου για να διαπιστωθεί αν στην περίπτωση της Μαρίσσας Λαιμού υπήρξε ιατρικό λάθος.