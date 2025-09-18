newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξαν οι εξετάσεις που της έγιναν – Τι εξετάζουν οι βρετανικές Αρχές
Ελλάδα 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:34

Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξαν οι εξετάσεις που της έγιναν – Τι εξετάζουν οι βρετανικές Αρχές

Η σορός της Μαρίσσας Λαιμού θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να ταφεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σύνταξη
Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Δικαστικός λειτουργός στη Βρετανία ανέλαβε τη διερεύνηση του θανάτου της Μαρίσσα Λαιμού που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής (12/09).

Την ίδια στιγμή παρατείνεται η αγωνία της οικογένειας Λαιμού, καθώς ούτε σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας για την 28χρονη Μαρίσσα, με το στενό περιβάλλον της να επισημαίνει στο MEGA πως η καθυστέρηση αυτή έρχεται χωρίς να τους δοθεί καμία εξήγηση.

«Ένα κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της, ήταν ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, μόνο καλοσύνη», ανέφερε φίλος της οικογένειας στο MEGA.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA οι εξετάσεις που της έγιναν έδειξαν αυξημένες τιμές διοξειδίου του άνθρακα και χαμηλό pH του αίματος, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μαρτυρά πως είχε και δυσκολία στην αναπνοή.

Δεδομένου ότι είχε υπάρξει και καρκινοπαθής, εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν οι γιατροί σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λονδίνου να έδωσαν εξιτήριο σε έναν ασθενή με τέτοιο βεβαρημένο ιστορικό.

«Μιλήσαμε με έναν γιατρό και ζητήσαμε όλα τα ιατρικά έγγραφα για το τι ακριβώς έκαναν εκείνο το απόγευμα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Από ό,τι έχουμε καταλάβει έγιναν πολλά λάθη. Κοίταξαν μόνο τις αιματολογικές και δεν κοίταξαν τον φάκελό της. Αν τον είχαν κοιτάξει, δεν θα την είχαν αφήσει να φύγει», σημείωσε το περιβάλλον της οικογένειας.

Δεν έπρεπε να την αφήσουν να γυρίσει σπίτι της, συμφώνησε και ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μιλώντας στο MEGA

Η ταφή στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, οι γονείς της αδικοχαμένης Μαρίσσας ετοιμάζουν μία λιτή τελετή στο Λονδίνο, στην εκκλησία όπου είχε βαφτιστεί. Στη συνέχεια η σορός θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να ταφεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Ήτανε στο θέατρο, είχε όνειρα. Ανέβασε μία παράσταση μόνη της, τον ‘Ρωμαίο και Ιουλιέτα’ τον Φεβρουάριο σε ένα μικρό θέατρο. Μετά τον καρκίνο φανταστείτε, δεν κάθισε, ήταν ένα παιδάκι που όλο ψαχνόταν να κάνει πράγματα», είπε φίλος της οικογένειας.

Ο φίλος της, Άσλεϊ, δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οδύνη του για την τραγική απώλεια: «Αναπαύσου εν ειρήνη, πριγκίπισσά μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Σε ευχαριστώ για όλα. Είμαι διαλυμένος χωρίς εσένα».

Οι δυο τους περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί, με την Μαρίσσα να ανεβάζει κοινή φωτογραφία τους τον περασμένο Ιούλιο.

«Αναμνήσεις με τον καλύτερο σύντροφο που υπάρχει. Σε αγαπώ, είσαι η μεγαλύτερη πηγή στήριξης και φροντίδας. Είμαι τόσο τυχερή που είσαι δικός μου. Με άλλαξες και μου έβγαλες τον καλύτερό μου εαυτό. Ποτέ μην αλλάξεις ποιος είσαι, σε αγαπώ μέχρι το τέλος μωρό μου», γράφει η ανάρτησή της.

Η Daily Mail για τον θάνατο

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση και στην Βρετανία, με την Daily Mail να γράφει σε άρθρο της πως η νεαρή κληρονόμος «επέζησε από τον καρκίνο και την σκότωσε ένα έντομο».

«Η 30χρονη κληρονόμος βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Λονδίνο ‘αφού την έδιωξαν από τα νοσοκομεία’. Λέγεται ότι νοσοκόμες, αντί για γιατροί, εξέτασαν την 30χρονη και αποφάσισαν ότι δεν χρειαζόταν να νοσηλευτεί. Η κληρονόμος πήρε εξιτήριο νωρίς το βράδυ με αντιβιοτικά και μία διάγνωση που αναφερόταν σε τσίμπημα εντόμου. Την επόμενη μέρα, βρέθηκε νεκρή».

Στο άρθρο επισημαίνεται πως ήδη έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο του Λονδίνου για να διαπιστωθεί αν στην περίπτωση της Μαρίσσας Λαιμού υπήρξε ιατρικό λάθος.

Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος
Λαθρεμπόριο 18.09.25

Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

Τα λαθραία προϊόντα εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε κοντέινερ φορτηγού με πινακίδες Κοσόβου. Συνελήφθη ο οδηγός, κατασχέθηκαν τα είδη ατμίσματος (υγρά αναπληρωσης και ηλεκτρονικά τσιγάρα) και το φορτηγό.

Σύνταξη
Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Ελλάδα 18.09.25 Upd: 18:38

Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του
Ελλάδα 18.09.25

Παύλος Φύσσας: Συγκέντρωση στο Κερατσίνι και αντιφασιστική πορεία το απόγευμα για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του

Πριν 12 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλος τάγματος εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, «Χρυσή Αυγή»

Σύνταξη
Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  
Απάντηση ΟΛΜΕ 18.09.25

Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας  

Για τα κενά στα σχολεία φταίνε οι νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί που ζητάνε άδεια εγκυμοσύνης και ανατροφής παιδιού υποστηρίζει το υπ. Παιδείας. Στοχοποίηση των εκπαιδευτικών καταγγέλλει η ΟΛΜΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν
«Επίσκεψη ευγένειας» 18.09.25

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συναντήθηκε «κρυφά» με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο «μενού» φαίνεται να ήταν η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό πρόεδρο –ίσως η Γάζα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα
Βουλή 18.09.25

Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

«Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο», ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως ο λαός «έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του
Βίντεο 18.09.25

«Με στηρίζει σε ό,τι κάνω»: Θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε υποστηρίζει πως είναι παντρεμένη με την ΑΙ εκδοχή του

«Μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο. Σχεδιάζουμε, δηλαδή, όλο το μέλλον μας μαζί. Δώσαμε ονόματα στα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων η θαυμάστρια του Λουίτζι Μαντζιόνε

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
Εποχή της οθόνης 18.09.25

«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος
Λαθρεμπόριο 18.09.25

Τελωνείο Ευζώνων: Κατασχέθηκε από την ΑΑΔΕ η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

Τα λαθραία προϊόντα εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε κοντέινερ φορτηγού με πινακίδες Κοσόβου. Συνελήφθη ο οδηγός, κατασχέθηκαν τα είδη ατμίσματος (υγρά αναπληρωσης και ηλεκτρονικά τσιγάρα) και το φορτηγό.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής του ντέρμπι ξεχωρίζει και εκτός γηπέδου

Ο Ντενίζ Αϊτεκίν δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στο διαδίκτυο, ταξιδεύει ως ομιλητής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, δίνει διαλέξεις για τη διαιτησία, ενώ σταματάει το καλοκαίρι τη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο
«Θάλασσα φιλίας» 18.09.25

Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή ναυτική άσκηση που θα πραγματοποιήσουν Τουρκία και Αίγυπτος 22-26 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Ελλάδα 18.09.25 Upd: 18:38

Live: Αντιφασιστική πορεία 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Συγκεντρώσεις και πορείες για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
