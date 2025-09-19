Ευθύνες στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας φέρεται να επιρρίπτει η οικογένεια του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού για τον θάνατο της κόρης του Μαρίσσας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η οικογένεια κατηγορεί για «αμέλεια» τους γιατρούς δύο νοσοκομείων στο Λονδίνο που την εξέτασαν πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στις 11 Σεπτεμβρίου στο διαμέρισμα που ζούσε στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, εξακολουθώ να έχω φαγούρα, ζαλίζομαι, δεν αισθάνομαι καλά»

«Φυσικά θα τους μηνύσουν. Πρόκειται για 100% αμέλεια. Η Μαρίσσα χάθηκε εξαιτίας τους. Δεν θα ήταν δύσκολο να την κρατήσουν για μια νύχτα. Θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν, να της χορηγήσουν αντιβιοτικά, θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει» είπε στην βρετανική εφημερίδα συγγενής της οικογένειας. «Η Μαρίσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να θάψει το κοριτσάκι της».

Μαρίσσα Λαιμού: «Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται»

Η Μαρίσσα Λαιμού, σύμφωνα με την Daily Mail, άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου έχοντας επιστρέψει από διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι. Κατά το δημοσίευμα η 30χρονη παρουσίασε ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα λοίμωξης, με τα συμπτώματα να επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η οικογένεια λέει ότι η Μαρίσσα κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39 °C, με την ίδια, όμως, να αποφασίζει να παραμείνει στο σπίτι της λέγοντας ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν αισθανόταν καλά την επόμενη μέρα.

Καθώς η κατάστασή της δεν παρουσίαζε βελτίωση, την επόμενη ημέρα (10 Σεπτεμβρίου) το πρωί, η Μαρίσσα Λεμού πήγε στο Leaders in Oncology Care (LOC) όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία εκεί.

Κατά τη Daily Mail, εκεί οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν αντιβιοτικά και αντισταμινικά. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο University College London Hospital (UCLH). Εκεί, κατά το δημοσίευμα, την εξέτασαν νοσοκόμες και όχι γιατροί που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 30χρονη δεν χρειαζόταν να μείνει στο νοσοκομείο.

«Η Μαρίσσα πήγε εκεί και την εξέτασε μια νοσοκόμα. Της έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος και της χορήγησαν ορό. Απλά περίμενε εκεί. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. της έκαναν τις εξετάσεις αίματος. Περίμενε και έστειλε μηνύματα σε φίλη της γράφοντας «κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, εξακολουθώ να έχω φαγούρα, ζαλίζομαι, δεν αισθάνομαι καλά»» λέει στη βρετανική εφημερίδα φίλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρίσσα Λαιμού πήρε εξιτήριο στις 18:30 το απόγευμα αφού της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για να πάρει μαζί της στο σπίτι, αν και η ίδια εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.

Μετά την επιστροφή στο διαμέρισμά της, η Μαρίσσα Λαιμού έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια ισχυρίζεται, αναφέρει η Daily Mail, ότι έχει δει την επίσημη διάγνωση των γιατρών, η οποία έκανε λόγο για «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, της έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό, ο οποίος είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της, η Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει, σίγουρα. Αν δεν ήταν τόσο επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα την είχε στείλει με ασθενοφόρο, θα της είχαν πει να πάει με Uber ή να πάει αργότερα. Ήταν επείγον. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε» κατέληξε ο φίλος της οικογένειας που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα.

«Η Μαρίσσα ήταν καταπληκτικό κορίτσι. Το πάθος της, από τότε που ήταν μικρό κορίτσι, ήταν το θέατρο. Δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψουν, μια καλή, ευγενική, καταπληκτική καρδιά. Ήταν στις ΗΠΑ σπούδαζε μουσικό θέατρο. Επέστρεψε στο Λονδίνο, εργάστηκε σε διάφορες σχολές καλών τεχνών και στο θέατρο» είπε συγγενής της.

Ποια ήταν η Μαρίσσα Λαιμού

Η Μαρίσσα Λαιμού περιγράφεται ως καλλιτεχνική φύση, ως ένας δημιουργικός άνθρωπος με όνειρα για τη ζωή. Αγαπούσε το θέατρο, είχε πρωταγωνιστήσει στον «Ρομέο και Ιουλιέτα» ενώ ετοίμαζε τη νέα της παράσταση.

«Ένα ταπεινό κορίτσι αγαπούσε την τέχνη, το θέατρο. Όλα πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν ταπεινή, ένα σεμνό κορίτσι, είχε αδυναμία στον πατέρα της, αγαπούσε την τέχνη. Είχε περάσει καρκίνο, το είχε ξεπεράσει όμως, την αρρώστια αυτή του καρκίνου», είπε η θεία της.

Η 30χρονη ήταν κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού. Με ισχυρή παρουσία στο χώρο της μόδας είχε ξεκινήσει την καριέρα της στις τέχνες δουλεύοντας στο Παρίσι με τη Sonia Rykiel και τον John Galliano.

Παρά το σπουδαίο όνομα, συνυφασμένο με τον χώρο της ναυτιλίας, η ίδια επέλεξε τον δικό της δρόμο.