Απαντήσεις από τις βρετανικές αρχές απαιτεί η οικογένεια Λαιμού για τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο.

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικιακή βοηθό στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας σε πένθος τους γονείς της, τα δίδυμα αδέλφια της και όλη την οικογένεια. Όμως δύο εβδομάδες αργότερα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πώς πέθανε ξαφνικά η Μαρίσσα Λαιμού, ενώ η οικογένεια δεν έχει μπόρεσε να πραγματοποιήσει την κηδεία και την ταφή της.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν απολύτως φρικτό. Ζήσαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις», είπε συγγενής της οικογένειας είπε χαρακτηριστικά στη Daily Mail.

«Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα… όλοι την απογοήτευσαν» συμπλήρωσε ο συγγενής της οικογένειας που έχει ήδη προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το University College London Hospital (UCLH) του NHS για ιατρική αμέλεια.

Κατά το δημοσίευμα, η οικογένεια Λαιμού ισχυρίζεται ότι η επίσημη διάγνωση έκανε λόγο για «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου», αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει νεκροψία.

Family of Greek heiress who died after ‘toxic insect bite’ accuse authorities of ‘playing with our grief’ after waiting more than two weeks for post-mortem https://t.co/Nbj7LRNIr7 — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2025

«Μιλήσαμε με τον Έλληνα ιατροδικαστή και παθολόγο και η διαδικασία διαρκεί δύο ώρες στην Αθήνα. Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν πολύ καλά και αυτό είναι όλο» είπε ο ίδιος συγγενής στη Daily Mail.

Η βρετανική ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι η νεκροψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο στην οικογένεια να πάρει πίσω το σώμα της Μαρίσσας, ώστε να μπορέσει να τελέσει κηδείες σε Λονδίνο και Αθήνα με την 30χρονη να αναμένεται να ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η οικογένεια Λαιμού δηλώνει, επίσης, ότι θα κάνει τα πάντα για να «ανακαλύψει ποιος ασχολήθηκε με τη Μαρίσσα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε, που να την είδε πραγματικά. Αυτό είπαν στη μητέρα της όταν πήγε στο UCLH την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να μάθει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο παιδί της από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο».

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της, Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς την άφησαν. Η Μαρίσσα έχασε την ζωή της για το τίποτα, χωρίς λόγο. Μερικές ώρες, είναι συγκλονιστικό και εξωφρενικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Είμαστε στην Αφρική;» κατέληξε ο συγγενής της οικογένειας Λαιμού.

Η Μαρίσσα Λαιμού, ηθοποιός του θεάτρου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, ζώντας με τους γονείς της στο σπίτι τους στο Κένσινγκτον. Είχε επιστρέψει πρόσφατα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι, όπου ήταν απολύτως καλά. Όμως στις 9 Σεπτεμβρίου άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, με ζάλη, φαγούρα, υψηλό πυρετό και άλλα σημάδια λοίμωξης, τα οποία χειροτέρεψαν τη νύχτα. Η οικογένεια λέει ότι κάλεσε ασθενοφόρο και ο γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39°C, αλλά η ίδια αποφάσισε να μείνει στο σπίτι και είπε ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν ένιωθε καλύτερα την επόμενη μέρα. Το επόμενο πρωί η κατάσταση χειροτέρευσε και πήγε μόνη της στο «Leaders in Oncology Care» (LOC) στη Harley Street, όπου αισθανόταν «πολύ ασφαλής» καθώς είχε λάβει εκεί χημειοθεραπεία.

Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις αίματος, της έδωσαν ορό με αντιβιοτικά και αντιισταμινικά. Όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κάλεσαν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο «University College London Hospital» (UCLH). Εκεί, σύμφωνα με την οικογένεια, οι εξετάσεις έγιναν από νοσηλευτές και όχι από γιατρούς, οι οποίοι κατέληξαν ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Φίλος της οικογένειας εξήγησε: «Η Μαρίσσα πήγε εκεί και τη είδε μια νοσηλεύτρια. Έκαναν ξανά αιματολογικές εξετάσεις, της έβαλαν ορό. Απλώς περίμενε. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. έκαναν τις εξετάσεις. Περίμενε, έστειλε μηνύματα σε φίλη της λέγοντας: “Δεν με ελέγχει κανείς, δεν έρχεται κανείς, δεν ξέρω πού είναι, ακόμη έχω φαγούρα, ζαλίζομαι, δεν νιώθω καλά“». Μετά τις εξετάσεις, η οικογένεια λέει ότι πήρε εξιτήριο στις 6.30 μ.μ. και της έδωσαν αντιβιοτικά για το σπίτι, αλλά συνέχισε να αισθάνεται άσχημα και δεν μπορούσε να φάει. Το ίδιο βράδυ αποκοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά. Η οικιακή βοηθός τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου. Η οικογένεια βρισκόταν στο εξωτερικό τη στιγμή του θανάτου της και έσπευσε αμέσως στο Λονδίνο όταν ενημερώθηκε για τα τραγικά νέα.