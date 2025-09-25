newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:10

Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Απαντήσεις από τις βρετανικές αρχές απαιτεί η οικογένεια Λαιμού για τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο.

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικιακή βοηθό στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας σε πένθος τους γονείς της, τα δίδυμα αδέλφια της και όλη την οικογένεια. Όμως δύο εβδομάδες αργότερα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πώς πέθανε ξαφνικά η Μαρίσσα Λαιμού, ενώ  η οικογένεια δεν έχει μπόρεσε να πραγματοποιήσει την κηδεία και την ταφή της.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν απολύτως φρικτό. Ζήσαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις», είπε συγγενής της οικογένειας είπε χαρακτηριστικά στη Daily Mail.

«Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα… όλοι την απογοήτευσαν» συμπλήρωσε ο συγγενής της οικογένειας που έχει ήδη προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το University College London Hospital (UCLH) του NHS για ιατρική αμέλεια.

Κατά το δημοσίευμα, η οικογένεια Λαιμού ισχυρίζεται ότι η επίσημη διάγνωση έκανε λόγο για «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου», αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει νεκροψία.

«Μιλήσαμε με τον Έλληνα ιατροδικαστή και παθολόγο και η διαδικασία διαρκεί δύο ώρες στην Αθήνα. Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν πολύ καλά και αυτό είναι όλο» είπε ο ίδιος συγγενής στη Daily Mail.

Η βρετανική ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι η νεκροψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο στην οικογένεια να πάρει πίσω το σώμα της Μαρίσσας, ώστε να μπορέσει να τελέσει κηδείες σε Λονδίνο και Αθήνα με την 30χρονη να αναμένεται να ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η οικογένεια Λαιμού δηλώνει, επίσης, ότι θα κάνει τα πάντα για να «ανακαλύψει ποιος ασχολήθηκε με τη Μαρίσσα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε, που να την είδε πραγματικά. Αυτό είπαν στη μητέρα της όταν πήγε στο UCLH την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να μάθει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο παιδί της από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο».

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της, Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς την άφησαν. Η Μαρίσσα έχασε την ζωή της για το τίποτα, χωρίς λόγο. Μερικές ώρες, είναι συγκλονιστικό και εξωφρενικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Είμαστε στην Αφρική;» κατέληξε ο συγγενής της οικογένειας Λαιμού.

Η Μαρίσσα Λαιμού, ηθοποιός του θεάτρου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, ζώντας με τους γονείς της στο σπίτι τους στο Κένσινγκτον. Είχε επιστρέψει πρόσφατα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι, όπου ήταν απολύτως καλά. Όμως στις 9 Σεπτεμβρίου άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, με ζάλη, φαγούρα, υψηλό πυρετό και άλλα σημάδια λοίμωξης, τα οποία χειροτέρεψαν τη νύχτα. Η οικογένεια λέει ότι κάλεσε ασθενοφόρο και ο γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39°C, αλλά η ίδια αποφάσισε να μείνει στο σπίτι και είπε ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν ένιωθε καλύτερα την επόμενη μέρα. Το επόμενο πρωί η κατάσταση χειροτέρευσε και πήγε μόνη της στο «Leaders in Oncology Care» (LOC) στη Harley Street, όπου αισθανόταν «πολύ ασφαλής» καθώς είχε λάβει εκεί χημειοθεραπεία.

Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις αίματος, της έδωσαν ορό με αντιβιοτικά και αντιισταμινικά. Όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κάλεσαν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο «University College London Hospital» (UCLH). Εκεί, σύμφωνα με την οικογένεια, οι εξετάσεις έγιναν από νοσηλευτές και όχι από γιατρούς, οι οποίοι κατέληξαν ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Φίλος της οικογένειας εξήγησε: «Η Μαρίσσα πήγε εκεί και τη είδε μια νοσηλεύτρια. Έκαναν ξανά αιματολογικές εξετάσεις, της έβαλαν ορό. Απλώς περίμενε. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. έκαναν τις εξετάσεις. Περίμενε, έστειλε μηνύματα σε φίλη της λέγοντας: “Δεν με ελέγχει κανείς, δεν έρχεται κανείς, δεν ξέρω πού είναι, ακόμη έχω φαγούρα, ζαλίζομαι, δεν νιώθω καλά“». Μετά τις εξετάσεις, η οικογένεια λέει ότι πήρε εξιτήριο στις 6.30 μ.μ. και της έδωσαν αντιβιοτικά για το σπίτι, αλλά συνέχισε να αισθάνεται άσχημα και δεν μπορούσε να φάει. Το ίδιο βράδυ αποκοιμήθηκε και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά. Η οικιακή βοηθός τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου. Η οικογένεια βρισκόταν στο εξωτερικό τη στιγμή του θανάτου της και έσπευσε αμέσως στο Λονδίνο όταν ενημερώθηκε για τα τραγικά νέα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλούν ότι θα το κάνουν. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Ο Λούλα εκτιμά ότι θα αποκασταθούν οι σχέσεις στη συνάντησή του με τον Τραμπ
Συνάντηση 25.09.25

Ο Λούλα εκτιμά ότι θα τα βρούνε με τον Τραμπ γιατί «υπάρχει χημεία»

«Πιστεύω ότι όλα θα λυθούν» στη συνάντησή μου με τον Τραμπ, υποστήριξε ο Λούλα, καθώς «υπήρξε χημεία» μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «εσφαλμένη πληροφόρηση» για τη Βραζιλία.

Σύνταξη
Εκλεισαν 4 αεροδρόμια στη Δανία εξαιτίας της πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«Υπάρχουν ομοιότητες» 25.09.25

Κλείνουν 4 αεροδρόμια στη Δανία λόγω drones

Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνονται η αιτία για να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια και στη Δανία, ενώ η αστυνομία ανακοινώνει ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον ντε φάκτο πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα, πρώην… τζιχαντιστή αλ Τζολάνι
Δεύτερο τετ-α-τετ 25.09.25

Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον τζιχαντιστή... πρόεδρο της Συρίας

Ενας πρώην... επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ ως τρομοκράτης τζιχαντιστής επισκέπεται την έδρα του ΟΗΕ και συναντιέται με τον αμερικανό πρόεδρο, φέροντας την ιδιότητα του ντε φάκτο προέδρου της Συρίας.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Τραμπ και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ»
«Δεν ήταν σύμπτωση» 25.09.25

Ο Τραμπ επιτίθεται για το «τριπλό σαμποτάζ σε βάρος του» και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ

«Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ» ισχυρίζεται ο Τραμπ και ζητά τη διενέργεια έρευνας για τα προβλήματα με την κυλιόμενη σκάλα, τον τηλεϋποβολέα και τον ήχο κατά την ομιλία του.

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει
Ώρα για ειρήνη; 25.09.25

Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει

H κυβέρνηση Τραμπ μέσω του απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνει αισιοδοξία για λύση του πολέμου στη Γάζα. Τι είναι γνωστό και τι επιβεβαιώνεται από τρίτες πηγές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι
«Ψήφος εμπιστοσύνης» 24.09.25

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μιλέι στην Αργεντινή για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν – Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»
Γ.Σ. ΟΗΕ 24.09.25

Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν - Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»

Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Νίκος Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου προέδρου και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

Σύνταξη
Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά
«Σημείο καμπής» 24.09.25

Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, με άρθρο στον Guardian, καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για να καταστείλει την αντιπολίτευση. Προειδοποιεί ότι η Τουρκία κινδυνεύει από απολυταρχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Ελ. Βενιζέλος»: Κίνδυνος από τα ελικόπτερα
Παραβιάσεις πρωτοκόλλου 25.09.25

Κίνδυνος από τα ελικόπτερα στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Γιατί γειτονικό ελικοδρόμιο εμποδίζει προσγειώσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Κάθε μήνα μπορεί να καταγράφονται τουλάχιστον 2-3 «συναγερμοί», λένε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο
Ακίνητα 25.09.25

Τι ισχύει για την πρόσβαση και δόμηση σε «τυφλό» οικόπεδο - 11 ερωταπαντήσεις

Πώς ο ιδιοκτήτης του μπορεί να αποκτήσει νομίμως δίοδο από γειτονικό και πώς κατοχυρώνεται - Ποια τα περιθώρια άρνησης της διπλανής ιδιοκτησίας - Όλες οι πληροφορίες για όσους διαθέτουν τέτοια ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας
The Good Life 25.09.25

Στη φωλιά του κούκου: Ο Μάικλ Ντάγκλας για όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας

«Όλοι δώσατε τόσο δυνατές ερμηνείες, ήταν συγκλονιστικό», είπε μεταξύ άλλων ο Μάικλ Ντάγκλας σε πρόσφατη συνέντευξή του απευθυνόμενος στους Ντάνι ΝτεΒίτο, Κρίστοφερ Λόιντ και Μπραντ Ντούριφ

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλούν ότι θα το κάνουν. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων
Πολιτική 25.09.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων

Πρεμιέρα για την εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Σαλάτα να επιτίθεται τόσο στους εισαγγελείς, όσο και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου. Τα λεγόμενά του έσπευσε να υιοθετήσει η ΝΔ. Το in επισημαίνει τι... ξέχασε να πει ο κ. Σαλάτας και την ταύτιση απόψεων με γνωστό σύμβουλο του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
