Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:31

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Spotlight

Κύκλος καταθέσεων έχει αρχίσει στο UCLH ώστε να διαπιστωθεί τι πήγε τόσο λάθος για την Μαρίσσα Λαιμού.

Ποιος την εξέτασε, τι συμπτώματα είχε και κυρίως ποιος υπέγραψε το εξιτήριο για να «καταλήξει» τελικά μόνη και αβοήθητη στο σπίτι της λίγες ώρες αργότερα.

«Όλα εξαρτώνται από την Αστυνομία γιατί πρέπει να τελειώσει την έρευνα και τον κύκλο καταθέσεων στο νοσοκομείο. Ποιοι εξέτασαν την Μαρίσσα, ποιος υπέγραψε το εξιτήριο κ.ο.κ. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, τότε θα παραδοθεί ο φάκελος στον ιατροδικαστή (coroner)», λέει στο MEGA άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας.

Νομικές κινήσεις

Αυτό σημαίνει ότι η νεκροτομή θα αργήσει ακόμη περισσότερο, με την οικογένεια Λαιμού να έχει διορίσει ήδη δικηγόρους που τρέχουν την υπόθεση.

«Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει αναλάβει ήδη, όμως όλα εδώ πάνε με πολύ αργό ρυθμό. Έτσι είναι το σύστημά τους. Θα βάλουμε και δικό μας ιατροδικαστή να παρακολουθεί τη διαδικασία. Έχουμε πίστη ότι όλα θα γίνουν, όμως το κορίτσι μας δεν θα γυρίσει… Οι γονείς της είναι σε σοκ, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα την ξαναδούν. Ώρες – ώρες σκέφτονται ότι το παιδί τους έχει πάει ένα ταξίδι και θα επιστρέψει σύντομα».

Αν και η 30χρονη μεταφέρθηκε ως επείγον περιστατικό στο δεύτερο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και με την επισήμανση του ογκολόγου της ότι έχει καρκίνο του μαστού σε ύφεση από τον Οκτώβρη του ’23 και ένα σοβαρό υποκείμενο νόσημα (HLH) – ανοσοκαταστολή, οι υγειονομικοί στο UCLH έκριναν πως δεν έχρηζε νοσηλείας.

«Συστήνεται να παίρνει παυσίπονα για τον πόνο και τον πυρετό. Να επιστρέψει μόνο αν χειροτερέψουν τα συμπτώματα», έγραφε το εξιτήριό της.

Η αλήθεια είναι όμως πως η Μαρίσσα δεν πρόλαβε ποτέ να επιστρέψει, αφού η επιδείνωση ήταν ραγδαία στην περίπτωσή της.

«Θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση της»

«Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι στη θέση της. Θα μπορούσα κάλλιστα να έχω την ίδια τραγική κατάληξη».

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου και η κα Ζωηρού, όταν ζούσε εκεί ως φοιτήτρια. Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

«Με τσίμπησε μία σφήκα στο κέντρο του κεφαλιού. Πόνεσα υπερβολικά πολύ και αμέσως ένιωσα έντονη αδιαθεσία. Κόπωση και αδιαθεσία».

Τα συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της Μαρίσσας, όπως και η αντιμετώπισή της στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου.

«Δεν υπήρχε κάποιος γιατρός εκεί να με εξετάσει. Με παρέπεμψαν σε μία νοσηλεύτρια. Μου είπε ότι δεν υπήρχε κάποιος λόγος ανησυχίας και ότι αν ήταν να συμβεί κάτι θα μου είχε συμβεί και ότι μπορώ να γυρίσω με ασφάλεια στο σπίτι».

Κι εκείνη επέστρεψε σπίτι της ανακουφισμένη πως αυτό που ένιωθε δεν ήταν σοβαρό. Έπεσε για ύπνο και όταν ξύπνησε, δεν πίστευε αυτό που έβλεπε.

«Ξύπνησα, ήταν τελείως παραμορφωμένο το πρόσωπο. Πολύς πόνος. Αυτό το οίδημα άρχισε να εξελίσσεται σε σημείο που έκλεισαν μάτια, μύτη και λαιμός».

Όπως λέει, εκείνη πρόλαβε και πήγε ξανά στο νοσοκομείο όπου την ανέλαβε αυτήν τη φορά γιατρός. «Περίμενες να πεθάνεις για να έρθεις σε μένα;» ήταν τα πρώτα λόγια που της είπε.

«Προφανώς εξελισσόταν ένα οξύ αλλεργίας, αυτό μου είπε και ο GP και ο οποίος μου είπε πόσο τυχερή υπήρξα. Μου ξεκίνησε τη μέγιστη δόση κορτιζόνης με 10 χαπάκια την ημέρα».

Με 10 χάπια κορτιζόνης κατάφερε να διαφύγει τον κίνδυνο, με την ίδια να επισημαίνει πως θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει τη ζωή της με την πρώτη λανθασμένη διάγνωση που έλαβε.

Economy
Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Vita.gr
Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Έρευνα: Τα 2 συναισθήματα που φαίνονται από τα χέρια

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)

Μια... μπερδεμένη απάντηση που είχε δώσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον Τύπο και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία
Διεθνής Οικονομία 25.09.25

«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία

Αρκετά περιορισμένη φαίνεται ότι είναι πλέον η τηλεργασία, με τους εργοδότες να αυξάνουν σταδιακά τις μέρες της διά ζώσης εργασίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς του υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης μετά την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αναφορές Αδ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ.

Σύνταξη
Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια

Ολοταχώς για το 14ο συνεχόμενο sold out βαδίζει ο Ολυμπιακός, αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια για το ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
