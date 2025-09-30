newspaper
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου της
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:09

Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου της

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» - Τι λέει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Spotlight

Την επίσημη αιτία θανάτου μετά τη νεκρoψία στη σορό της Μαρίσσας Λαιμού αποκαλύπτει η Daily Mail. Όπως αναφέρει η 30χρονη άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.

«Η προσωρινή διάγνωση είναι σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» είναι σύμφωαν με την Daily Mail το συμπέρασμα του ιατροδικαστή – η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρισσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς και τους δίδυμους αδελφούς της σε πένθος.

Τις ημέρες πριν από το θάνατό της, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για ζάλη, κνησμό και πυρετό σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου – συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο – αλλά τελικά πήρε εξιτήριο και πέθανε στο σπίτι της.

Η οικογένεια εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλάβει ποιο έντομο τσίμπησε την 30χρονη Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH).

«Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του θέματος. Δεν γνώριζαν ότι ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να προσβληθεί αμέσως από σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως» δήλωσε συγγενής της οικογένειας.

Κατά την οικογένεια της άτυχης 30χρονης, η Μαρίσσα διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» στο UCLH πριν της δοθεί εξιτήριο και ότι τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά.

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι», είπε ένας συγγενής. «Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν».

Η μητέρα της Μπέσσυ και ο πατέρας της, Διαμαντής, προσέλαβαν δικηγόρους για να μηνύσουν το UCLH για ιατρική αμέλεια, με έναν συγγενή να δηλώνει: «Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Marissa… όλοι την απογοήτευσαν».

Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Vita.gr
Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
