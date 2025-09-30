Την επίσημη αιτία θανάτου μετά τη νεκρoψία στη σορό της Μαρίσσας Λαιμού αποκαλύπτει η Daily Mail. Όπως αναφέρει η 30χρονη άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.

«Η προσωρινή διάγνωση είναι σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» είναι σύμφωαν με την Daily Mail το συμπέρασμα του ιατροδικαστή – η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρισσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς και τους δίδυμους αδελφούς της σε πένθος.

Τις ημέρες πριν από το θάνατό της, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για ζάλη, κνησμό και πυρετό σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου – συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο – αλλά τελικά πήρε εξιτήριο και πέθανε στο σπίτι της.

Η οικογένεια εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλάβει ποιο έντομο τσίμπησε την 30χρονη Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH).

«Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του θέματος. Δεν γνώριζαν ότι ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να προσβληθεί αμέσως από σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως» δήλωσε συγγενής της οικογένειας.

Κατά την οικογένεια της άτυχης 30χρονης, η Μαρίσσα διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» στο UCLH πριν της δοθεί εξιτήριο και ότι τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά.

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι», είπε ένας συγγενής. «Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν».

Η μητέρα της Μπέσσυ και ο πατέρας της, Διαμαντής, προσέλαβαν δικηγόρους για να μηνύσουν το UCLH για ιατρική αμέλεια, με έναν συγγενή να δηλώνει: «Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Marissa… όλοι την απογοήτευσαν».