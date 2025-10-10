newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Φθιώτιδα: «Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» – Ένοχος 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του
Ελλάδα 10 Οκτωβρίου 2025 | 11:04

Φθιώτιδα: «Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» – Ένοχος 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του

«Δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό - Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…» ήταν κάποιες από τις συνομιλίες που είχε ο 56χρονος τότε άνδρας με την 14χρονη στη Φθιώτιδα

Ένοχο για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 14χρονης έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έναν 61χρονο από το χωριό της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή.

«Δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό που σου λέω – Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…»

Ο εν λόγω άνδρας τον Απρίλιο του 2020, όταν ήταν 56 ετών, προσπάθησε να αποκτήσει επαφή με μαθήτρια μικρότερη των 14 ετών η οποία του είχε κάνει αίτημα φιλίας μέσω Facebook.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 61χρονος πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανήλικης κάνοντάς της ανήθικες προτάσεις να μιλήσουν έστω και από το τηλέφωνο ερωτικά. Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, την προέτρεπε επίσης να συνευρεθεί με μεγαλύτερο σε ηλικία λέγοντάς της ότι κι εκείνος όταν ήταν 17 ετών είχε πάει με 45άρα και ήταν «τέλεια».

Φθιώτιδα: Σοκαριστικές συνομιλίες, φθηνές δικαιολογίες

«Εγώ ήμουν 17 και είχα πάει με 45άρα ενώ μου είχε πει ότι είναι 40. Λοιπόν ήταν τέλειο. Άρα δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό που σου λέω. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…», ήταν κάποιες από τις συνομιλίες τους που όπως είπε η μητέρα της μαθήτριας, έφεραν την κόρη της σε άβολη θέση.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ζήτησε συγνώμη για τα λόγια του προσπαθώντας να δικαιολογηθεί ότι η μικρή έδειχνε μεγαλύτερη. Επίσης ισχυρίστηκε ότι επειδή είχε κι άλλους μεγάλους διαδικτυακούς φίλους έκανε λάθος, ωστόσο από τις συνομιλίες φαινόταν ότι η μαθήτρια του είχε αποκαλύψει την πραγματική της ηλικία, κάτι που επιβεβαίωσε και η μητέρα της.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Απεργία για την Παλαιστίνη: Μπλοκάρουμε τα πάντα για τη Γάζα – Συγκέντρωση 10 Οκτωβρίου στην Κλαυθμώνος
Στις 13:00 10.10.25
Στις 13:00 10.10.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Απεργία σήμερα για την Παλαιστίνη και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος

Σε απεργία και συγκέντρωση προχωρούν σήμερα μία σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες εις ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης

Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ
report.oasa.gr 10.10.25

Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής report.oasa.gr κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες - Δεν έχει ανέβει στο G-Cloud η νέα πλατφόρμα καταγγελιών του ΟΑΣΑ

Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού
Ελλάδα 09.10.25
Ελλάδα 09.10.25

Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού

Τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησαν, βλέποντας τους τόνους τσιμέντου από το μπαλκόνι που κατέρρεε να πέφτει στο κεφάλι τους, περιγράφουν στο MEGA οι δυο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα στο Λαύριο.

Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Κόσμος 10.10.25
Κόσμος 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «στο κόκκινο»

ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
«Λευκές νύχτες» 10.10.25
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»
Ποδόσφαιρο 10.10.25
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανδρικών και γυναικείων σπορ, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

