Ένοχο για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 14χρονης έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έναν 61χρονο από το χωριό της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή.

«Δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό που σου λέω – Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…»

Ο εν λόγω άνδρας τον Απρίλιο του 2020, όταν ήταν 56 ετών, προσπάθησε να αποκτήσει επαφή με μαθήτρια μικρότερη των 14 ετών η οποία του είχε κάνει αίτημα φιλίας μέσω Facebook.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 61χρονος πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανήλικης κάνοντάς της ανήθικες προτάσεις να μιλήσουν έστω και από το τηλέφωνο ερωτικά. Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, την προέτρεπε επίσης να συνευρεθεί με μεγαλύτερο σε ηλικία λέγοντάς της ότι κι εκείνος όταν ήταν 17 ετών είχε πάει με 45άρα και ήταν «τέλεια».

Φθιώτιδα: Σοκαριστικές συνομιλίες, φθηνές δικαιολογίες

«Εγώ ήμουν 17 και είχα πάει με 45άρα ενώ μου είχε πει ότι είναι 40. Λοιπόν ήταν τέλειο. Άρα δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό που σου λέω. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…», ήταν κάποιες από τις συνομιλίες τους που όπως είπε η μητέρα της μαθήτριας, έφεραν την κόρη της σε άβολη θέση.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ζήτησε συγνώμη για τα λόγια του προσπαθώντας να δικαιολογηθεί ότι η μικρή έδειχνε μεγαλύτερη. Επίσης ισχυρίστηκε ότι επειδή είχε κι άλλους μεγάλους διαδικτυακούς φίλους έκανε λάθος, ωστόσο από τις συνομιλίες φαινόταν ότι η μαθήτρια του είχε αποκαλύψει την πραγματική της ηλικία, κάτι που επιβεβαίωσε και η μητέρα της.