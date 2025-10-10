Θεσσαλονίκη: Κλείδωσε 14χρονη που γνώρισε στα social στο σπίτι του και την βίασε
Δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου - Κατηγορείται ότι κλείδωσε στο σπίτι του μία 14χρονη την οποία γνώρισε μέσω social media, και την κακοποιούσε σεξουαλικά.
Ένα αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Απρίλιο, με έναν 34χρονο να κλειδώνει στο σπίτι του στην περιοχή των Συκεών μία 14χρονη την οποία γνώρισε μέσω social media, και να την βιάζει.
Πιο αναλυτικά, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης, εξιχνίασαν υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος ενός 14χρονου κοριτσιού.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 34χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.
Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο 34χρονος προσέγγισε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης την ανήλικη και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.
Επιπλέον, η παθούσα τον επισκέφθηκε στην οικία του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό.
Επιπρόσθετα, σε διαφορετική χρονική στιγμή, ο δράστης προσέφερε στην οικία του ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε έτερο ανήλικο φίλο της.
Σημειώνεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
