Χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων συνελήφθη να κάνει μια γυναίκα σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ήδη δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη της γυναίκας έγινε από αστυνομικούς της δικαστικής αστυνομίας που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ,οι οποίοι και τη συνέλαβαν την ώρα που έκανε χρήση ακατέργαστης κάνναβης.

Με αφορμή τη σύλληψη αυτή, όπως λένε αρμόδιες πηγές, ανάλογα περιστατικά όπως κατοχή ναρκωτικών ουσιών και κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων αποκαλύπτονται σχεδόν σε καθημερινή βάση από τη δικαστική αστυνομία εντός του χώρου των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πριν από λίγες ημέρες, είχε συλληφθεί και άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα καθήκοντά της δικαστικής αστυνομίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων, είτε με φυσικό τρόπο είτε ηλεκτρονικά, η εκτέλεση αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και η σύλληψη δραστών αυτόφωρων αδικημάτων.

Επιπλέον, οι δικαστικοί αστυνομικοί μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων, ενώ στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικές πράξεις κατόπιν εισαγγελικής ή ανακριτικής παραγγελίας.