Σε απεργία καλούν σήμερα μία σειρά από πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη τη στιγμή που κηρύχθηκε μία εύθραυστη κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα, ενώ στην Αθήνα το ραντεβού είναι στις 13:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος όπου καλεί και το ΕΚΑ.

Μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ιταλία, η Ελλάδα παίρνει τη σκυτάλη ενώ ανάλογες κινήσεις προετοιμάζονται και στην Ισπανία.

«Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο και κάνει αναφορά στην πρώτη φάση της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, που όπως λέει είναι «αποτέλεσμα της Αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού και της πίεσης που ασκεί το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης που ξεσηκώνεται στο πλευρό της.

Η συνέχιση και κλιμάκωση αυτού του κινήματος είναι η μόνη εγγύηση που μπορεί να εξασφαλίσει τα δίκαια των Παλαιστίνιων ενάντια στα σχέδια Τραμπ – Νετανιάχου. Δεν θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν τα εγκλήματά τους. Απαιτούμε την άμεση διακοπή της στήριξης που δίνει ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ στρατιωτικά, διπλωματικά και οικονομικά. Και συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη, για μια Παλαιστίνη λεύτερη από τον Ιορδάνη ως τη Μεσόγειο».

Τα σωματεία που συμμετέχουν

Εργατικό Κέντρο Αθήνας,

ΟΛΜΕ,

ΠΟΕ-ΟΤΑ,

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών,

ΠΑΣΥΜΗΤΕ,

ΠΣΥΠΕΡΤ,

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Δρομοκαΐτειο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αιγινήτειο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αττικόν,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αγία Όλγα,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης,

Σύλλογος ειδικευόμενων Ιατρών Δαφνίου,

Ε’ΕΛΜΕ Αθήνας,

ΕΛΜΕ Σιβιτανίδειου,

ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν.Σμύρνης-Μοσχάτου,

ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής,

ΕΛΜΕ Α’ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι),

ΕΛΜΕ Ε’ Αν. Αττικής,

ΕΛΜΕ Χανίων,

Σωματείο εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ,

Σύλλογος υπαλλήλων ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ),

ΣΕΡΕΤΕ (σωματείο Εργαζόμενων στην Έρευνα),

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ),

Σύλλογος υπαλλήλων Δήμου Αγίας Παρασκευής,

Σωματείο εργαζόμενων «Εργατική Αντεπίθεση»,

ΣΕΦΚ,

ΣΕΠΕ «Αθηνά» ,

ΣΕΠΕ «Κ. Σωτηρίου»,

ΣΕΠΕ Βούλας, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης και Γλυφάδας,

ΣΕΠΕ Αμαρουσίου,

ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης»,

ΣΕΠΕ «ο Θουκυδίδης»,

ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου»,

ΣΕΠΕ Χανίων,

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής,

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Παν/μίου Αθηνών,

Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού Αθήνας.

Κάλεσμα για συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις απευθύνει και η πρωτοβουλία March to Gaza που αναφέρει σε ανακοίνωσή της

«Μπλοκάρουμε τα πάντα» είπαν στην Ιταλία και το έκαναν πράξη με τις μεγαλειώδεις απεργίες από τα Συνδικάτα Βάσης. Μπορούμε κι εδώ! Στις 10 Οκτώβρη απεργούμε και διαδηλώνουμε με συλλαλητήριο στη 1μμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα πολλών συνδικάτων που με τις απεργιακές τους αποφάσεις κάνουν πράξη την έκκληση της Παλαιστινιακής Παροικίας και άλλων κινήσεων αλληλεγγύης, για απεργία στο πλευρό της Παλαιστίνης».

