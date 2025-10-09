Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Την ερχόμενη Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, η διεξαγωγή της προημερησίας συζήτησης στην Ολομέλεια για την «Εξωτερική Πολιτική και το θέμα της Γάζας» με τη διαδικασία του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Αυτό ορίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά την σημερινή της συνεδρίαση. Να υπενθυμίσουμε ότι αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης είχε με επιστολή του ζητήσει τη διεξαγωγή προημερησίας συζήτηση σχετικά με το θέμα των ελληνικών χειρισμών για την τραγωδία στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής και μετέτρεψε τη συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 142Α, δηλαδή της ενημέρωσης της εθνικής αντιπροσωπείας από τον πρωθυπουργό.

Η Διάσκεψη των Προέδρων επίσης, προγραμμάτισε η διεξαγωγή της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τη «Δίκαιη Εργασία για Όλους» στην Ολομέλεια να διεξαχθεί σε δύο ημέρες, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Τι άλλο αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων

Επίσης, κατά την σημερινή συνεδρίαση της ΔτΠ αποφασίστηκε ομόφωνα, εφεξής, για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας να εφαρμόζεται αυτό που προβλέπει ο ΚτΒ, ότι δηλαδή οι τουλάχιστον 15 βουλευτές υπογράφοντες του αιτήματος να είναι παρόντες στην αίθουσα της Ολομέλειας κατά την ανάγνωσή του για να γίνει αποδεκτό. Να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία αυτής της «πιστοποίησης» ότι οι αιτούντες βουλευτές της διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας είναι παρόντες, δεν εφαρμοζόταν λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού.

Η ΔτΠ, επίσης, αποφάσισε να υπάρχει ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την επιλογή τους στις θέσεις των επικεφαλής των τριών Συνταγματικών Ανεξάρτητων Αρχών. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, θα δημοσιευτούν οι σχετικές προσκλήσεις.