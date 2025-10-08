Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας – Πήρε την έδρα του Τσίπρα
Ο Θοδωρής Δρίτσας, καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα στην Α΄ Πειραιώς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.
- Βασίλης Μπισμπίκης: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, χωρίς τη Δέσποινα Βανδή
- Οι περιοχές και οι κλάδοι «πρωταθλητές» της φοροδιαφυγής - Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ
- Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
- Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Τoν oριζόμενo από τo Σύνταγμα όρκο έδωσε, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος καταλαμβάνει τη βουλευτική έδρα στην Α΄ Πειραιώς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.
Ο κ. Δρίτσας αντικαθιστά τον κ. Τσίπρα, ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Πειραιώς αλλά έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά από το 2023, οπότε αναμένεται μετά την ορκωμοσία του, η δήλωση προσχώρησής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.
Κάτι που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 25 αντί για 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, όντας πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.
- ΕΛΣΤΑΤ: Πώς κινήθηκαν εξαγωγές και εισαγωγές το 8μηνο του 2025
- Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα
- Economist για την Ιαπωνέζα Θάτσερ: Το Τόκιο δυστυχώς θα παίξει «heavy-metal»
- Γαλλία: Χωρίς αποτελέσματα η συνάντηση του Λεκορνί με την ηγεσία του Σοσιαλιστικού κόμματος
- Ντόλι Πάρτον: Ανησυχία για την υγεία της, η αδερφή της κάνει έκκληση για αγάπη και προσευχές
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής – Πόσο εκτιμάται η καθαρή περιουσία του (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις