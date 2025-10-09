Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους

«Ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία εξαπέλυσε επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι με διπλή αναφορά στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στη σχετική απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, ενώ με αφορμή τις δηλώσεις της κ. Ζαχάροβα, έστρεψε τα πυρά του κατά «εγχώριων Ζαχάροβων», όπως χαρακτηριστικά είπε, κάνοντας λόγο για «αφωνία». Ειδικότερα μίλησε για «αφωνία των ‘εγχώριων Ζαχάροβων’, αν μου επιτρέπετε αυτή τη φράση. Δηλαδή των εντός Ελλάδος υποστηρικτών, όχι της κυρίας Ζαχάροβα, αλλά όλου αυτού το οποίο εκπροσωπεί, τώρα που όλο αυτό στρέφεται εναντίον θέσεων, που είναι εντελώς εκτός οποιασδήποτε πραγματικότητας, ανιστόρητες, ανακριβείς, αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα, αλλά κυρίως με την αλήθεια. Αλλά, επί της ουσίας νομίζω ότι τα είπε όλα η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία αναφέρομαι και εγώ προσωπικά». Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε σε ποιους στο εσωτερικό της χώρας απευθύνονται τα πυρά του και αν αυτά αφορούν συλλήβδην την Αντιπολίτευση που έχει ασκήσει έντονη κριτική στους χειρισμούς Μητσοτάκη σε σχέση με το Ουκρανικό. Ωστόσο κυβερνητικές πηγές διευκρίνιζαν ότι τα πυρά απευθύνονταν στους «φιλοπουτινιστές».

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Ζαχάροβα προκειμένου να απαντήσει στην υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν η οποία κατήγγειλε τις ενέργειες της Ρωσίας ως παραβίαση καθεμίας από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι, χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων παραδειγμάτων και το Κυπριακό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αρχή Ι. Κυρίαρχη ισότητα, σεβασμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κυριαρχία: 1974: Παρέμβαση της χούντας στην Ελλάδα στην εθνοτική σύγκρουση στην Κύπρο, απόπειρα προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα».

Αναφορά έκανε και στο Μακεδονικό, λέγοντας: «Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ κρατών: μέχρι το 2018, η Ελλάδα εμπόδιζε διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας (λόγω μιας ανεπίλυτης διαμάχης σχετικά με το όνομα της χώρας)».

Η απάντηση διπλωματικών πηγών

«Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων, απάντησαν διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι «σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».