Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09 Οκτωβρίου 2025 | 12:11

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

«Τα σοβαρά κράτη δεν αντιδρούν εν θερμώ» σχολίαζαν διπλωμάτες που έχουν γράψει ιστορία στο Υπουργείο Εξωτερικών, για τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρίας Ζαχάροβα.

Η απόπειρα προσάρτησης της Κύπρου στην Ελλάδα

Για την ιστορία, η Ζαχάροβα προκειμένου να απαντήσει στην Υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν η οποία κατήγγειλε τις ενέργειες της Ρωσίας ως παραβίασης καθεμίας από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων παραδειγμάτων και το Κυπριακό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αρχή Ι. Κυρίαρχη ισότητα, σεβασμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κυριαρχία: 1974: Παρέμβαση της χούντας στην Ελλάδα στην εθνοτική σύγκρουση στην Κύπρο, απόπειρα προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα».

Η απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα

Η Αθήνα απάντησε με διπλωματικές πηγές σημειώνοντας πως: «Οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οδήγησε στην παράνομη κατοχή, έκτοτε, σχεδόν του 37% περίπου του εδάφους της Κύπρου, στην ανθρωπιστική τραγωδία των εκτοπισμένων από τις εστίες τους Ελληνοκυπρίων, των εγκλωβισμένων και των αγνοουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι η Πράξη του Ελσίνκι υπεγράφη τον Αύγουστο του 1975. Για την ατυχή αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δηλαδή ενός χρόνου πριν την υπογραφή της Τελικής Πράξεως, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 έως σήμερα και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας την έχουν καταδικάσει απερίφραστα.

Παραπέμπουμε, επίσης, στη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει, κατ’ επανάληψη, εκφρασθεί επί του Κυπριακού ως διεθνούς ζητήματος εισβολής και κατοχής, σε ευθεία παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Παραπέμπουμε, επίσης και σε δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ρητές αναφορές στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σχετικά με τις αναφορές στις σχέσεις της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, υπενθυμίζουμε η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ας αναλογιστούμε όλοι ότι κάποτε πραγματοποιούνταν Διασκέψεις που άφηναν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Στο Ελσίνκι το 1975 έγινε η ιστορική υπέρβαση της θεσμοθέτησης της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και του ορισμού των αρχών που θα διέπνεαν τις μεταξύ τους σχέσεις».

Η θέση της Ρωσίας πριν το 2022

Η Ρωσία όντως κατά το παρελθόν και πριν την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία επέμενε να στηρίζει λύση του Κυπριακού με ρητές αναφορές στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ το 2019 σε συνάντηση του στη Μόσχα με τον τότε ομόλογο του και σημερινό Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωνε ότι «είμαστε υπέρ της δίκαιης, σταθερής, βιώσιμης και καθολικής επίλυσης του Κυπριακού». Σημειώνοντας παράλληλα πως «πιστεύουμε ότι οι δικοινοτικές συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν με βάση τα υφιστάμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όποιες αλλαγές να γίνουν, να γίνουν με νέες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Θέση η οποία άρχισε να μεταβάλλεται με το Λαβρόφ στις 21 Φεβρουαρίου 2022, στο Κρεμλίνο, στη συνεδρίαση υπό τον Πούτιν του Συμβουλίου Ασφαλείας, να χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο «Τουρκική Δημοκρατία της Βόριεας Κύπρου», επιχειρηματολογώντας υπέρ της απόφασης για αναγνώριση από την Μόσχα των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, όπως ανέφερε το sigmalive.com.

Όπως είχε πει ο Λαβρόφ στην ομιλία του «η μόνη σύγκρουση όπου το ένα από τα μέρη αρνείται να μιλήσει με το άλλο, και αυτό υποστηρίζεται πλήρως από τη Δύση, είναι η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία. Πάρτε την Κύπρο: Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, υπάρχει διαπραγματευτική διαδικασία, μεσολαβούν τα Ηνωμένα Έθνη. Πάρτε ακόμη και το Μάλι, όπου οι Γάλλοι έχουν τώρα προβλήματα, η κυβέρνηση μιλάει με τους αντάρτες. Το ίδιο ισχύει και στην Αιθιοπία. Βελιγράδι – Πρίστινα, υπάρχει διάλογος υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν».

Η δεύτερη αναφορά έγινε την σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1 την ίδια μέρα στην οποία σύμφωνα με ανάρτηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Λαβρόφ είπε χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε την Κύπρο. Η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» έχει ανακηρυχθεί μονομερώς στο βορρά. Αρνείται να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά κανείς δεν αρνείται στους εκπροσώπους της Βόρειας Κύπρου το δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διάλογο».

Ο Λαβρόφ το 2025 μιλά για δύο λαούς

Ακολούθησαν σειρά δηλώσεων με το Λαβρόφ το 2025, όταν Κύπρος και Ελλάδα είχαν ταχθεί απόλυτα ενάντια της Ρωσίας και συνταχθεί πλήρως με τις θέσεις της Δύσης, να τοποθετείται ως εξής, σύμφωνα με την «Καθημερινή Κύπρου»: «Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω κάποιο πιο συγκεκριμένο σχέδιο. Γνωρίζω ότι οι Τούρκοι γείτονές μας ευθέως λένε ότι πρόκειται για δύο ισοδύναμα κράτη, ότι διαφορετικά δεν θα επιτευχθεί τίποτε», επομένως «χρειάζεται να υπάρξει συμφωνία. Κάποιο μαγικό σχήμα, το οποίο θα προτείναμε ή πολύ περισσότερο θα αρχίζαμε να επιβάλλουμε δεν έχουμε και δεν μπορεί τέτοιο να υπάρξει. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα του ενός και του άλλου λαού».

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση Λαβρόφ:«Οι χώρες, που είναι μόνιμα μέλη του ΣΑ αντιμετωπίζονταν ως εγγυητές αυτής της διαδικασίας, τον τελευταίο καιρό, όπως καταλαβαίνω, μεταξύ άλλων και με τη συγκατάθεση της Λευκωσίας, αυτή η πεντάδα δεν συνεδριάζει. Η κυπριακή ηγεσία εργάζεται, όπως υποπτεύομαι, με τις ΗΠΑ. Εμείς ευχόμαστε μόνο ένα πράγμα: οι Κύπριοι να ζουν έτσι, όπως θέλουν και στον βορρά και στο νότο. Είναι πολλοί οι Ρώσοι πολίτες, που ζουν, οι περισσότεροι φυσικά στο νότο, αλλά περισσότεροι από 10.000 είναι στο βορρά».

Προξενικές υπηρεσίες

Και σημείωσε πως η Ρωσία παρέχει «προξενικές υπηρεσίες, δεν έχουμε εκεί μόνιμο Προξενείο, όπως έχουν ορισμένα άλλοι, όπως η Βρετανία, αλλά οργανώσαμε την εξυπηρέτησή τους», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Μόσχα θέλει «οι Κύπριοι να αποφασίσουν πώς θα ζήσουν στο εξής. Και καταλαβαίνω ότι οι σημερινοί ηγέτες της Κύπρου έχουν εταίρους, οι οποίοι δεν θέλουν απλώς οι Κύπριοι να αποφασίσουν το ταχύτερο, αλλά τους λένε πώς πρέπει να αποφασίσουν. Μεταξύ άλλων να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Μεταξύ άλλων να αλλάξουν την εσωτερική τους νομοθεσία ώστε να πλήξουν τους Ρώσους, οι οποίοι έστειλαν εμβάσματα με χρήματα στις τράπεζες της χώρας σας».

Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα επέλεξε να ακολουθήσει το παράδειγμα παροχής προξενικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας στα κατεχόμενα το 2023.

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει το κατοχικό μόρφωμα;

Με δεδομένο ότι τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και η Ελλάδα επέλεξαν να μην κρατήσουν ισορροπίες, αλλά έκριναν ότι πρέπει να συστρατευθούν πλήρως στο άρμα των ΗΠΑ και της ΕΕ στο θέμα του πολέμου Ρωσίας –  Ουκρανίας, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί θεωρούν εδώ και καιρό αναμενόμενη μία αντίδραση της Μόσχας, σε γραμμή που δεν θα εξυπηρετεί Αθήνα και Λευκωσία, αλλά θα γέρνει προς την Άγκυρα και θα υπηρετεί και το αφήγημα της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις, σημειώνοντας ότι η Ζαχάροβα στην ανάρτηση της δεν ανέφερε τίποτα για την Τουρκία.

Δύσκολο αλλά…

Μία ενδεχόμενη αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος της «ΤΔΒΚ» από τη Μόσχα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε βάθος χρόνου, έστω και αν δεν είναι εύκολο. Κάτι τέτοιο και εφόσον η Μόσχα το τολμήσει – ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη – ενέχει τον κίνδυνο να ακολουθήσουν και άλλοι με δεδομένο ότι θα έχει γίνει η αρχή από μία χώρα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ακαδημαϊκοί βάζουν το ερώτημα τι θα κάνει η Κίνα σε μία τέτοια περίπτωση, ενώ σημειώνουν ότι αναγνώριση του ψευδοκράτους από τη Ρωσία θα μπορούσε να δικαιολογεί και το δικό της αφήγημα.

Στο ίδιο πλαίσιο υπενθυμίζουν ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία αναγνώρισε επίσημα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ και Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ως αυτόνομες πολιτείες του Ντονμπάς. Με τον Πούτιν να ανακοινώνει ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την αποστρατικοποίηση και αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ανταποκρίθηκε σε αίτημα των δύο λαϊκών δημοκρατιών για την υπεράσπισή τους, στις 24 Φεβρουαρίου τοου 2022.

Η Τουρκία στη σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας

Αξίζει να υπενθυμιστεί εδώ ότι η Τουρκία και παρά τις πιέσεις που δέχτηκε επέλεξε να κρατήσει μία στάση «ουδετερότητας» στο θέμα της Ουκρανίας, «παίζοντας» τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα, που αυτή τη στιγμή την έχει φέρει να συνομιλεί ως παράγοντας και με τις δύο πλευρές.

Να σημειωθεί ότι η Ζαχάροβα με την τοποθέτηση της δεν επιτίθεται στις ΗΠΑ, αλλά σε χώρες της Ευρώπης και δίνει σήμα ότι η Μόσχα θα σκληρύνει τη στάση της.

Με τη ρήση του βρετανού Λορδου Πάλμερστον πως «τα έθνη δεν έχουν σταθερούς φίλους ή εχθρούς. Έχουν μόνο σταθερά συμφέροντα» να επιβεβαιώνεται για πολλοστή φορά.

Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Business
Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 09.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία (...) «αδειάζει» τον Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καϊμακάμης δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

