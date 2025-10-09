Γεραπετρίτης: Εκεχειρία που θα διασφαλίζει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Έμφαση στην κυριαρχική και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας έδωσε από το Ελσίνκι όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με την Φινλανδή ομόλογο του, Ελίνα Βαλτόνεν και στη σκιά όσων δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα την Τετάρτη, αλλά και με το βλέμμα στις τουρκικές διεκδικήσεις, ο Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η Ελλάδα από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία καταδίκασε «σθεναρά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας και στηρίξαμε σταθερά την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Σημείωσε δε ότι η Αθήνα «ως ένθερμος υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα στηρίζει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Καλούμε σε άμεση και άνευ όρων εκεχειρία που θα διασφαλίζει με σαφήνεια την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Για τη θαλάσσια ασφάλεια

Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στη θαλάσσια ασφάλεια καταδικάζοντας ευθέως την ύπαρξη «σκιώδους στόλου», όπως είπε «που παραβιάζει φανερά το Διεθνές Δίκαιο. Και θα αναλάβουμε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου».

Αναφέρθηκε στη συνάντηση λέγοντας ότι είχε σκοπό την προώθηση της καλύτερης κατανόησης σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας και υπογράμμισε ότι «η προστασία των συνόρων είναι απολύτως ουσιαστική και σημαντική. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Τονίζουμε τη σημασία του δίκαιου επιμερισμού των βαρών, της αλληλεγγύης και της αποτροπής οποιουδήποτε φαινομένου εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών».

Υπέρ μίας ισχυρότερης και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης ο Γεραπετρίτης

Τάχθηκε υπέρ μίας ισχυρότερης και πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης, «γεγονός που συνεπάγεται ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας με αυξημένες δυνατότητες. Και εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Υπουργός Εξωτερικών δέχθηκε ερώτηση και για το αν ο ρόλος Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Γεραπετρίτης απάντησε «διπλωματικά».

Όπως είπε η «διαμεσολαβητική προσπάθεια του Προέδρου Trαμπ οδήγησε σε ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα. Το σχέδιο που έχει καταρτιστεί αποδεικνύεται επιτυχές, τουλάχιστον ως προς την πρώτη του φάση και προσβλέπουμε στην υλοποίησή του. Το θεωρούμε ένα πρώτο βήμα προς την εκεχειρία και την πολυαναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων. Πρόκειται, πράγματι, για μείζονα επιτυχία, και οφείλουμε να επαινέσουμε τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Προέδρου Τραμπ».

Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα, όπως είπε «η διαμεσολάβησή του να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική και στο ζήτημα της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» σημειώνοντας ότι «αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί άμεσα, και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορέσουμε να καταγράψουμε θετικά αποτελέσματα».

Και έκλεισε λέγοντας πως «όσον αφορά το Βραβείο Νόμπελ, ίσως θα ήταν προτιμότερο να θέσετε το ερώτημα στην Eλίνα, η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στην έδρα του Ινστιτούτου Νόμπελ».