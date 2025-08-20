newspaper
Ουκρανία: Οι κίνδυνοι για το Κυπριακό από μια παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Οι κίνδυνοι για το Κυπριακό από μια παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία

Για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την αποικιοκρατία τίθεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για αλλαγή συνόρων διά της ένοπλης βίας.

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Για τις συνέπειες που ενδεχομένως να έχει στο Κυπριακό μια συμφωνία παραχώρησης ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία προειδοποιεί ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρης Κωνσταντινίδης.

Επισημαίνει ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει την αλλαγή των συνόρων με τη χρήση ένοπλης βίας και πως αυτήν τη στιγμή ο συγκεκριμένος διεθνής κανόνας δοκιμάζεται.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο απαγορεύτηκε η αλλαγή των συνόρων και η προσάρτηση εδαφών διά της βίας

«Πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», σημειώνει, «δεν απαγορευόταν η χρήση ένοπλης βίας και πολλές ειρηνευτικές συμφωνίες ήταν αποτέλεσμα πολέμου. Αυτός που κέρδιζε τον πόλεμο επέβαλλε και τους όρους της συμφωνίας».

Τονίζει, ωστόσο, ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος της αποικιοκρατίας, καθιερώθηκαν ορισμένοι κανόνες διεθνούς δικαίου και απαγορεύτηκε η αλλαγή των συνόρων και η προσάρτηση εδαφών διά της βίας.

Προσθέτει δε ότι απαγορεύεται και η αναγνώριση τυχόν προσάρτησης ξένων εδαφών με τη χρήση ένοπλης βίας, επισημαίνοντας την ύπαρξη του κανόνα της μη αναγνώρισης, τον οποίο επικαλείται η Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Πιθανές συνέπειες στο Κυπριακό, όπως λέει, θα υπάρξουν εάν η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ενδεχομένως και ΗΠΑ, οδηγήσει σε διάβρωση του κανόνα του διεθνούς δικαίου για μη αναγνώριση της προσάρτησης εδάφους με τη χρήση βίας.

Μάλιστα, επισημαίνει την πρόσφατη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία» και πως «μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ».

«Γιατί να μην ισχύσουν στην Κύπρο;»

Υπάρχει το ενδεχόμενο, υποστηρίζει, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να δηλώσει για την Κύπρο αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κίνδυνος να επικρατήσει η λογική που λέει, «γιατί να μην ισχύσουν στην Κύπρο αυτά που ισχύουν και στην Κριμαία;». Θα πρόκειται, σημειώνει, για την αλαζονεία και την αδιαφορία του ισχυρού για το διεθνές δίκαιο.

Ερωτηθείς εάν η Κυπριακή Δημοκρατία στην περίπτωση της Ουκρανίας θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στον κανόνα του διεθνούς δικαίου, ο κ. Κωνσταντινίδης απαντά: «Οπωσδήποτε».

Προσθέτει δε ότι η Κύπρος πρέπει να παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη των πραγμάτων και να εξετάσει τις λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Το μεγάλο διακύβευμα, τονίζει, είναι ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί η αλλαγή συνόρων διά της βίας.

Το εδαφικό στάτους κβο, επισημαίνει, ήταν μέχρι στιγμής ταμπού και οι συνομιλίες για το ουκρανικό ζήτημα φέρνουν στο προσκήνιο για πρώτη φορά μεταπολεμικά τον σοβαρό κίνδυνο της αλλαγής των συνόρων διά της βίας.

Η Σύμβαση της Βιέννης

Το ενδεχόμενο η Ουκρανία να συναινέσει σε μια ανταλλαγή εδαφών που αποκτήθηκαν με τη χρήση βίας, υπογραμμίζει ο κ. Κωνσταντινίδης. «Ακόμη και αν αυτό συμβεί», λέει, «θα υποστηριχθούν απόψεις ότι ενδεχομένως να είναι άκυρη αυτή η συναίνεση».

«Υπάρχουν», σημειώνει, «ορισμένοι διεθνείς κανόνες, όπως η απαγόρευση της χρήσης βίας, οι οποίοι θεωρούνται αναγκαστικού δικαίου (Ius cogens). Η συνέπεια τού να θεωρηθεί ένας κανόνας αναγκαστικού δικαίου είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία έρχεται σε σύγκρουση με αυτόν τον κανόνα θεωρείται άκυρη.

»Είναι στη Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών που υπογράφηκε στις 23 Μαΐου 1969. Οταν όμως ένα κράτος συναινεί και η συναίνεση δεν είναι αποτέλεσμα της χρήσης βίας, τότε δημιουργούνται άλλα δεδομένα».

Επικαλείται δε τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη τον Ιούλιο του 2024, η οποία έκρινε παράνομη την παρουσία του Ισραήλ. «Στην απόφασή του», όπως εξηγεί, «το Διεθνές Δικαστήριο σημείωσε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συναίνεση του κράτους».

Διευκρινίζει δε ότι ο διεθνής κανόνας το χαρακτηρίζει παράνομη πράξη όταν είναι προϊόν χρήσης βίας. «Δηλαδή», αναφέρει, «εάν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι αποτέλεσμα της χρήσης βίας, και είναι στην περίπτωση αυτή, τότε εάν η συνθηκολόγηση πάρει τη μορφή διεθνούς συνθήκης θα είναι νομικά άκυρη».

Η έγκυρη συναίνεση

Ωστόσο, σημειώνει, τον ρόλο της έγκυρης συναίνεσης του κράτους – θύματος. Εάν δηλαδή αποδεχθεί τη συμφωνία ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αυτή επικυρωθεί από το ουκρανικό κοινοβούλιο. Συνεπώς, τονίζει, μπορεί ο κ. Ζελένσκι να πει ότι παραχωρεί την Κριμαία στη Ρωσία, ωστόσο, και πάλι πιθανότατα θα υπάρξουν φωνές οι οποίες θα λένε ότι είναι άκυρη η συμφωνία.

«Αυτά είναι λεπτά ζητήματα», όπως λέει, «και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμφωνηθεί και υπό ποιες συνθήκες θα συμφωνηθεί για να κρίνουμε τη νομιμότητα μιας συμφωνίας».

Ερωτηθείς τι θα σημαίνει μια αναγνώριση της αλλαγής συνόρων από την πλειοψηφία των άλλων κρατών, ο κ. Κωνσταντινίδης λέει ότι «αυτό θα σημαίνει ότι η πλειοψηφία των κρατών ερμηνεύει ως έγκυρη τη συναίνεση της Ουκρανίας».

«Εάν το σύνολο της διεθνούς κοινότητας», συμπληρώνει, «αποδεχτεί τη συναίνεση της Ουκρανίας παρά τον κανόνα του αναγκαστικού δικαίου, τότε ένα διεθνές δικαστήριο πολύ δύσκολα θα κρίνει ως παράνομη πράξη την παραχώρηση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία.

Το δεδικασμένο

Για αυτό είναι σημαντικό», όπως αναφέρει, «η συμφωνία να μη γίνει μεταξύ Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι, αλλά να εμπλακούν και οι Ευρωπαίοι και να δεχθούν το αποτέλεσμα στο τέλος. Εάν το δεχθούν όλοι, τότε δύσκολα ένα δικαστήριο θα αμφισβητήσει την εγκυρότητα της συναίνεσης της Ουκρανίας».

Ακολούθως δηλώνει ότι ο διεθνής κανόνας θα συνεχίσει να έχει ισχύ, αλλά στην περίπτωση της Ουκρανίας θα έχουμε μια πρώτη περίπτωση πρακτικής εφαρμογής και ερμηνείας από τη διεθνή κοινότητα και άρα θα λειτουργήσει ως προηγούμενο για άλλες περιπτώσεις.

«Κάθε φορά», σημειώνει, «θα εξετάζεται το πώς εφαρμόστηκε σε εκείνη την περίπτωση και πώς ερμηνεύθηκε η συναίνεση και άρα θα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διεθνής κοινότητα ερμήνευσε ότι υπήρξε συναίνεση με έγκυρο τρόπο».

Προσθέτει δε ότι δεν θα αλλάξει ο διεθνής κανόνας, αλλά θα ερμηνευτεί υπό τις συνθήκες που εφαρμόστηκε σε αυτή την περίπτωση και ποιες είναι τελικά οι προϋποθέσεις. «Γι’ αυτό», επισημαίνει, «είναι σημαντικό να δούμε τις λεπτομέρειες. Τι θα συμφωνηθεί ότι θα παραχωρηθεί; Το δέχεται αυτό ο πρόεδρος και τα νόμιμα όργανα της Ουκρανίας; Το αποδέχεται το σύνολο της διεθνούς κοινότητας; Αυτά δεν τα γνωρίζουμε ακόμη».

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου

Ο κ. Κωνσταντινίδης επιμένει ωστόσο στους κινδύνους που αναφύονται από μια ενδεχόμενη παραχώρηση εδάφους που προσαρτήθηκε διά της βίας, ακόμη και αν το κράτος – θύμα συναινέσει.

Υπενθυμίζει την περίπτωση της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, λέγοντας ότι είχε συζητηθεί έντονα η ανταλλαγή εδαφών ως προϋπόθεση για να αναγνωρίσει η Σερβία το Κοσσυφοπέδιο.

«Ωστόσο», αναφέρει, «υπήρξε σθεναρή αντίσταση από κάποιους, ακριβώς επειδή θεωρήθηκε ότι θα ανοίξει τον Ασκό του Αιόλου. Η τότε γερμανίδα καγκελάριος, Ανγκελα Μέρκελ, αντιστάθηκε σθεναρά σε αυτήν την ιδέα, διότι αν αυτό γινόταν σε μια περίπτωση, τότε γιατί να μη συμβεί και σε άλλες».

Σημειώνει δε ότι «είναι πολλές οι περιοχές οι οποίες θα ήθελαν να αλλάξουν σύνορα». Φέρνει ως παράδειγμα τη σερβική επαρχία της Βοσνίας, λέγοντας ότι ενδεχομένως να τεθεί θέμα παραχώρησης της περιοχής στη Σερβία.

Αναφέρει, επίσης, ότι κάποιοι θα διερωτηθούν γιατί να μην προσαρτήσει το βόρειο Κοσσυφοπέδιο η Σερβία, με αντάλλαγμα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Επισημαίνει ότι μια τέτοια εξέλιξη εγκυμονεί τον κίνδυνο νέων πολέμων, διότι πολλά κράτη θα θεωρήσουν ότι μπορούν να αρπάξουν διά της βίας έδαφος και μετά να το ανταλλάξουν με συμφωνία.

«Εάν η Ουκρανία», λέει, «παραχωρήσει έδαφος λόγω χρήσης ένοπλης βίας από τη Ρωσία, τότε θα ανοίξει η όρεξη και σε άλλα κράτη, και η πρώτη που θα ακολουθήσει θα είναι η Κίνα με τη βίαιη προσάρτηση της Ταϊβάν».

Ο ρόλος του ΟΗΕ

Ερωτηθείς γιατί ο ΟΗΕ δεν επεμβαίνει με στόχο να προστατέψει το διεθνές δίκαιο, ο κ. Κωνσταντινίδης τονίζει ότι ο διεθνής οργανισμός έχει απαξιωθεί και αποδυναμωθεί σε αυτά τα ζητήματα. «Εξάλλου», σημειώνει, «η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και άρα δεν επιτρέπει την εμπλοκή του Σώματος στο ζήτημα».

Υπενθυμίζει ωστόσο ότι το θέμα της Κριμαίας συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει καταδικάσει με μεγάλη πλειοψηφία τις ενέργειες της Ρωσίας και την προσάρτηση της Κριμαίας. «Αυτές τις ενέργειες», καταλήγει, « τις καταδίκασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ».

Πηγή: politis.com.cy

