Σάλος στην Τουρκία μετά την έρευνα που ξεκίνησαν οι Αρχές για πιθανή χρήση ναρκωτικών από γνωστές προσωπικότητες της χώρας, προκαλώντας σοκ στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Η είδηση έχει προκαλέσει σεισμό στην τουρκική showbiz, καθώς πολλοί θεωρούν ότι η επιχείρηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο περιορισμού της ελευθερίας του λόγου και στοχοποίησης καλλιτεχνών και δημοσίων προσώπων

Σύμφωνα με το Γραφείο Εγκλημάτων Ναρκωτικών, συνολικά 19 άτομα βρίσκονται στο στόχαστρο, ανάμεσά τους γνωστοί σταρ όπως οι ηθοποιοί Μπεράκ Τουζουνατάτς και Ντεμέτ Εβγκάρ, καθώς και η τραγουδίστρια Χαντίσε, (Hadise Açıkgöz), η οποία εκπροσώπησε την Τουρκία το 2009 στη Eurovision με το τραγούδι Düm Tek Tek.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι προσαχθέντες, πέραν των καταθέσεών τους, έδωσαν και δείγμα αίματος.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων διέψευσαν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί επίσημες διώξεις την ώρα που έχει ξεσπάσει σάλος στην Τουρκία για το συμβάν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι προσαχθέντεςπροσήλθαν την Τετάρτη και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αίματος. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν προβεί ακόμη σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση.

Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση. Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει θεραπεία ή αναστολή εκτέλεσης ποινής για όσους κάνουν παράβαση για πρώτη φορά, αποφεύγοντας έτσι τον εγκλεισμό στη φυλακή.

Η έρευνα αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του καλλιτεχνικού κόσμου, καθώς αντιπολιτευόμενοι τονίζουν ότι πρόκειται για συστηματικό περιορισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης και στοχοποίηση δημοσίων προσώπων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του μουσικού Μάμπελ Ματίζ για «χυδαιότητα» σε στίχους τραγουδιού του, με πιθανή ποινή έως τρία έτη φυλάκισης. Την ίδια περίοδο, οι εισαγγελείς ζήτησαν έναν χρόνο φυλάκιση για το δημοφιλές γκρουπ Manifest, με την κατηγορία της «ανάρμοστης συμπεριφοράς» στις χορογραφίες τους.

Ο γνωστός δημοσιογράφος Fatih Altaylı βρέθηκε πρόσφατα ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για «απειλητικές δηλώσεις» κατά του Ερντογάν, με ποινή τουλάχιστον πέντε ετών φυλάκισης, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιοδήποτε αδίκημα.