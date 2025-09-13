Τουρκία: Νέο κύμα συλλήψεων για διαφθορά – Ανάμεσά τους στελέχη της αντιπολίτευσης
Συνεχίζονται οι μαζικές διώξεις στην Τουρκία
Ένας εισαγγελέας στην Τουρκία διέταξε την προφυλάκιση 48 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Μπαΐραμπασα στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκει στo Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), της κύριας πολιτικής δύναμης απέναντι στον πρόεδρο Ερντογάν.
Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας έρευνας για τη διαφθορά, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.
Η αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς το πρωί επιχειρήσεις σε 72 τοποθεσίες προκειμένου να κατασχέσει έγγραφα, αλλά και να συλλάβει υπόπτους με κατηγορίες που σχετίζονται με υπεξαίρεση δωροδοκία κι άλλες εγκληματικές πράξεις, σύμφωνα με το TRT Haber.
Σε μία ανάρτησή του στο X, ο δήμαρχος του Μπαΐραμπασα, Χασάν Μουτλού από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) που είναι το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και χαρακτήρισε την έρευνα “μία πολιτική επιχείρηση που στηρίζεται σε αβάσιμη συκοφαντία”.
Η ανάρτηση
Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim.
Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur.… pic.twitter.com/WXphtmhd25
— Hasan Mutlu (@hmutlu34) September 13, 2025
Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης καταστολής κατά του CHP που διεξάγεται εδώ και περίπου έναν χρόνο, σε δήμους που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, καθώς εκατοντάδες μέλη του αναφερόμενου κόμματος έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί.
