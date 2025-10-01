Απολύθηκε ο Τούρκος ανταποκριτής για το «Η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα» από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Την πόρτα της απόλυσης έδειξε το φιλοκυβερνητικό τουρκικό NTV στον ανταποκριτή της στην Ουάσινγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι λόγω των εκφράσεων που χρησιμοποίησε στον κήπο του Λευκού Οίκου την ώρα που ο Πρόεδρος από το AKP, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντιόταν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο.

Μετά τη λήξη της συνάντησης Ερντογάν–Τραμπ, η ιδιωτική συνομιλία που είχε ο Γκιουνάι στον κήπο του Λευκού Οίκου με έναν Τούρκο συνάδελφό του καταγράφηκε από την κάμερα του Associated Press (AP) που μετέδιδε ζωντανά εκείνη την ώρα.

Σε εκείνη τη συζήτηση ο Γκιουνάι έλεγε ότι η συνάντηση δεν πήγε καλά για την Τουρκία και ανέφερε ότι, ως προϋπόθεση για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, τέθηκε η διακοπή αγοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, λέγοντας: «Η Τουρκία από αυτή τη συνάντηση δεν κέρδισε τίποτα».

Στη συνέχεια ο Γκιουνάι αναφέρθηκε στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι για το εγχώριας παραγωγής μαχητικό KAAN οι απαιτούμενοι κινητήρες θα εισαχθούν από τις ΗΠΑ και ότι αναμένεται έγκριση από το Κογκρέσο, λέγοντας: «Ποντάρουν στον Φιντάν… Του ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών, μα κανείς δεν το γνώριζε… Υπάρχει μια εσωτερική κόντρα μεταξύ του Μπιλάλ (Ερντογάν), του Χακάν Φιντάν και του γαμπρού (Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ)».

Κατά την εκτίμησή του χρησιμοποίησε και υβριστικές εκφράσεις.

Μετά τη διάδοση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διοίκηση της NTV για να μην έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, αποφάσισε την απόλυση του Χουσεΐν Γκιουνάι.

Σιγή ιχθύος από ενώσεις δημοσιογράφων

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση από επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων σχετικά με την απόλυσή του.

Η απόλυση γίνεται σε ένα ευρύερο κλίμα φόβου και τρόμου στα ΜΜΕ της Τουρκίας.

Η ελευθεροτυπία στη γειτονική χώρα το 2025 παραμένει σε «δύσκολη κατάσταση». Η χώρα κατατάσσεται 159η από 180 στον Δείκτη του RSF, με βαθμολογία 29,40, ενώ η ίδια πηγή εκτιμά ότι περίπου το 90% των εθνικών ΜΜΕ βρίσκεται υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Παράλληλα, η Freedom House βαθμολογεί την Τουρκία ως “Not Free” με 33/100 (17/40 στα Πολιτικά Δικαιώματα και 16/60 στις Ατομικές Ελευθερίες).

Στο ρυθμιστικό πεδίο, τον Μάρτιο, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÜK επέβαλε προσωρινές απαγορεύσεις μετάδοσης και πρόστιμα σε επικριτικά κανάλια όπως τα TELE1, Halk TV και SZC TV.

Με πληροφορίες από birgun, Tele 1