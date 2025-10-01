newspaper
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Απολύθηκε ο Τούρκος ανταποκριτής για το «Η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα» από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 14:51

Απολύθηκε ο Τούρκος ανταποκριτής για το «Η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα» από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Ο Τούρκος ανταποκριτής Χουσεΐν Γκιουνάι εξέφρασε εκτιμήσεις και ιδέες σε μια ιδιωτική συζήτηση που όμως κατέγραφε κάμερα εκείνη τη στιγμή.

Την πόρτα της απόλυσης έδειξε το φιλοκυβερνητικό τουρκικό NTV στον ανταποκριτή της στην Ουάσινγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι λόγω των εκφράσεων που χρησιμοποίησε στον κήπο του Λευκού Οίκου την ώρα που ο Πρόεδρος από το AKP, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντιόταν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο.

Μετά τη λήξη της συνάντησης Ερντογάν–Τραμπ, η ιδιωτική συνομιλία που είχε ο Γκιουνάι στον κήπο του Λευκού Οίκου με έναν Τούρκο συνάδελφό του καταγράφηκε από την κάμερα του Associated Press (AP) που μετέδιδε ζωντανά εκείνη την ώρα.

Σε εκείνη τη συζήτηση ο Γκιουνάι έλεγε ότι η συνάντηση δεν πήγε καλά για την Τουρκία και ανέφερε ότι, ως προϋπόθεση για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, τέθηκε η διακοπή αγοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, λέγοντας: «Η Τουρκία από αυτή τη συνάντηση δεν κέρδισε τίποτα».

Στη συνέχεια ο Γκιουνάι αναφέρθηκε στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι για το εγχώριας παραγωγής μαχητικό KAAN οι απαιτούμενοι κινητήρες θα εισαχθούν από τις ΗΠΑ και ότι αναμένεται έγκριση από το Κογκρέσο, λέγοντας: «Ποντάρουν στον Φιντάν… Του ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών, μα κανείς δεν το γνώριζε… Υπάρχει μια εσωτερική κόντρα μεταξύ του Μπιλάλ (Ερντογάν), του Χακάν Φιντάν και του γαμπρού (Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ)».

Κατά την εκτίμησή του χρησιμοποίησε και υβριστικές εκφράσεις.

Μετά τη διάδοση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διοίκηση της NTV για να μην έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, αποφάσισε την απόλυση του Χουσεΐν Γκιουνάι.

Σιγή ιχθύος από ενώσεις δημοσιογράφων

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση από επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων σχετικά με την απόλυσή του.

Η απόλυση γίνεται σε ένα ευρύερο κλίμα φόβου και τρόμου στα ΜΜΕ της Τουρκίας.

Η ελευθεροτυπία στη γειτονική χώρα το 2025 παραμένει σε «δύσκολη κατάσταση». Η χώρα κατατάσσεται 159η από 180 στον Δείκτη του RSF, με βαθμολογία 29,40, ενώ η ίδια πηγή εκτιμά ότι περίπου το 90% των εθνικών ΜΜΕ βρίσκεται υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Παράλληλα, η Freedom House βαθμολογεί την Τουρκία ως “Not Free” με 33/100 (17/40 στα Πολιτικά Δικαιώματα και 16/60 στις Ατομικές Ελευθερίες).

Στο ρυθμιστικό πεδίο, τον Μάρτιο, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÜK επέβαλε προσωρινές απαγορεύσεις μετάδοσης και πρόστιμα σε επικριτικά κανάλια όπως τα TELE1, Halk TV και SZC TV.

Με πληροφορίες από birgun, Tele 1

Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικό ζήτημα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»
Πρώτες δηλώσεις 01.10.25

Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικό ζήτημα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»

Στη Δανία βρίσκονται σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες για να συμμετάσχουν σε σύνοδο κορυφής, η οποία αναμένεται να λάβει αποφάσεις για τη δημιουργία ενός τείχους προστασίας από drones

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01.10.25

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα εσωκομματική κρίση φαίνεται πως φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κληθεί να τηρήσει στην ψηφοφορία για την φρεγάτα Belhara.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο
370 εταιρείες-φαντάσματα 01.10.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο από τις απάτες με τον ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Σύνταξη
Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;
Trash 01.10.25

Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;

Στο Γουέστμινστερ κορυφώνεται η ένταση γύρω από το μεταναστευτικό, με τη «Ροζ Διαμαρτυρία» και την αντισυγκέντρωση του Stand Up To Racism να βάζουν ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία
Έκτακτο ΕΜΥ 01.10.25

«Ύπουλη και επικίνδυνη» - Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η ζεστή θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration
English edition 01.10.25

Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration

With landfills overflowing, Greece plans six waste-to-energy plants by 2035 to cut burial rates from 80% to 10%. But delays in infrastructure, especially in Athens, and local opposition threaten to derail the ambitious strategy

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ
Τα αδικήματα 01.10.25

Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
