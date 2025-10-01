Τούρκος δημοσιογράφος πιάστηκε στον αέρα να λέει «Η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα» – Η απάντησή του μετά τον σάλο

Τον γύρο του διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης κάνει βίντεο που φαίνεται Τούρκος δημοσιογράφος στην Ουάσιγκτον να λέει την ώρα που οι κάμερες ήταν ανοιχτές ότι «η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα» από τη συνάντηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής της NTV στην Ουάσιγκτον, ενός φιλοκυβερνητικού καναλιού καταγράφηκαν από κάμερα του Associated Press έξω από τον Λευκό Οίκο και διαδόθηκαν στο διαδίκτυο τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Στο ίδιο πλάνο, ο Γκιουνάι αναφέρεται σε μια διαμάχη που αφορά τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, και τον γαμπρό του, Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, λέγοντας ότι οι εσωτερικές έριδες στοχεύουν στον έλεγχο μιας πιθανής «Τουρκίας μετά τον Ερντογάν».

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay’ın konuşması AP kamerasına yakalandı: Hiçbir s*kim alamadılar, yani biz bir şey alamadık. Biz aldık ama babayı aldık. Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar. Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var. Üç ekibin kavgası. pic.twitter.com/LCKfpvGuGv — World of Türkiye (@worldofturkiye) September 30, 2025

To περιστατικό με το «ανοιχτό μικρόφωνο» ακολούθησε την πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ έπειτα από έξι χρόνια, μια συνάντηση που οι επικριτές της Άγκυρας χαρακτήρισαν ως εκείνη στην οποία η Τουρκία έκανε παραχωρήσεις χωρίς να εξασφαλίσει σαφή οφέλη στα χρονίζοντα ζητήματα.

Ο Τραμπ κάλεσε δημόσια την Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να άρει κυρώσεις ώστε να επιτραπούν πωλήσεις προηγμένων μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, δηλώσεις που όμως δεν έφτασαν στο σημείο να επιβεβαιώσουν αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ.

Μετά την επίσκεψη ακολούθησε η υπογραφή συμφωνίας της Turkish Airlines για την αγορά έως και 225 αεροσκαφών Boeing, κίνηση που οι επικριτές είδαν ως «δωροδοκία» κατ’ εντολή του Ερντογάν για να εξασφαλιστεί η συνάντηση με τον Τραμπ.

Η απάντηση

Ενώ υπήρχε περιέργεια για το ποια απόφαση θα λάμβανε το NTV μετά τα πλάνα, ήρθε μια σύντομη δήλωση από τον Γκιουνάι.

Σε δήλωση που έκανε μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Χουσεΐν Γκιουνάι είπε: «Η ατυχής θέση μου στην ατζέντα σήμερα είναι διαφορετική, αλλά υπήρχε ένα νέο που ανυπομονούσα να μοιραστώ μαζί σας. Έτυχε να συμπέσει με σήμερα, εντελώς τυχαία. Θέλω να μοιραστώ την ευτυχία μου μαζί σας και θέλω κι εσείς να μοιραστείτε αυτή τη χαρά. Έγινα πατέρας· από εδώ και πέρα θα με φωνάζετε Hüso Baba».

Με πληροφορίες από Turkish Minute, Cumhuriyet