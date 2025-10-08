Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Το Κόσοβο παρέλαβε σήμερα χιλιάδες drones από την Τουρκία σύμφωνα με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι ο οποίος προέβη σε σχετικά ανάρτηση στην πλατφόρμα facebook κατά την παραλαβή στο αεροδρόμιο.
«Το Κόσοβο παρέλαβε χιλιάδες drones, στις 8 Νοεμβρίου, από την Τουρκία. Αυτά τα drones, γνωστά και ως RTF (Ready to Fly) Skydagger FPV που έχουμε αποκτήσει, είναι drones μάχης εξοπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς και δυνατότητα να πλήττουν τόσο κινούμενους όσο και στατικούς εχθρικούς στόχους», έγραψε στο facebook ο Κούρτι. Ενώ συμπλήρωσε πως «δεκάδες στρατιώτες της FSK έχουν ήδη εκπαιδευτεί στη χρήση τους».
Εξήγησε πως αυτά τα drones καμικάζι, γνωστά και ως RTF (Ready to Fly) Skydagger FpV, είναι drones μάχης εξοπλισμένα με εκρηκτικά μηχανισμούς που προορίζονται να χτυπήσουν κινούμενους και στατικούς στόχους του εχθρού. Σκοπός είναι το Κόσοβο να δημιουργήσει μια «ικανή και συνεκτική δύναμη με νέες τεχνολογικές εξελίξεις και σύγχρονες τακτικές μάχης».
Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Κοσόβου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός αυτός έφτασε τρεις μήνες νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν.
Οργή από την Σερβία για τον εξοπλισμό του Κοσόβου με χιλιάδες drones
Ο προέδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση σχετικά με τον εξοπλισμό του Κοσόβου από την Τουρκία, λέγοντας ότι είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ονειρεύεται για άλλη μια φορά την αποκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας..
Сада је потпуно јасно да Турска не жели стабилност Западног Балкана и да поново сања обнову Отоманске империје. https://t.co/l1hWFIaNyv
— Александар Вучић (@avucic) October 8, 2025
«Είμαι σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και τη βάναυση παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από τον συνεχιζόμενο εξοπλισμό των αρχών της Πρίστινας. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε καλά το μήνυμα!», έγραψε στην επίσημη σελίδα του ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς
Το 2023 παρέδωσε στο Κόσοβο ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar, ενώ το 2024 προέβη σε συμφωνία με το Κόσοβο για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής βλημάτων πυροβολικού.
