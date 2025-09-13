Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τον διάλογο για την ενίσχυση των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων με το Κόσοβο, λόγω ανησυχιών ότι ορισμένες κινήσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης έχουν προκαλέσει «εντάσεις και αστάθεια», ανακοίνωσε την Παρασκευή η αμερικανική πρεσβεία στην Πρίστινα.

Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε ποιες ενέργειες οδήγησαν στην απόφαση αυτή, αλλά η Ουάσιγκτον έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τον πρωθυπουργό Αλμπίν Κούρτι ότι επιδείνωσε τις εντάσεις στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Σέρβοι, και καθυστέρησε τη δημιουργία νέων θεσμών μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου, όπως μεταφέρει το Reuters.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν επ’ αόριστον τον προγραμματισμένο στρατηγικό διάλογο με το Κόσοβο λόγω ανησυχιών για ενέργειες της υπηρεσιακής κυβέρνησης που έχουν αυξήσει τις εντάσεις και την αστάθεια», ανέφερε η δήλωση της αμερικανικής πρεσβείας.

«Οι πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Κούρτι έχουν θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

Η απάντηση του Κοσόβου προς τις ΗΠΑ

Σε απάντηση, η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου δήλωσε ότι είναι προσηλωμένη στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. «Καλωσορίζουμε επίσης τις κριτικές. Όποτε είναι συγκεκριμένες, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε τις ενέργειές μας», ανέφερε σε δήλωσή της.

Οι ΗΠΑ έχουν υπάρξει ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Κοσόβου τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, και η απόφαση να ανασταλεί ο διάλογος σηματοδοτεί ένα νέο χαμηλό σημείο στις διμερείς σχέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία το Κόσοβο ελπίζει να ενταχθεί, επέβαλε κυρώσεις στη χώρα το 2023 για την υποδαύλιση εθνοτικών εντάσεων στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Σέρβοι.

Έχει παροτρύνει την Πρίστινα να ιδρύσει μια ένωση σερβικών δήμων, ώστε να επιτραπεί μεγαλύτερη αυτοδιοίκηση στους Σέρβους. Φοβούμενος την απόσχιση, ο Κούρτι απέρριψε την πρόταση και αντίθετα προσπάθησε να υπονομεύσει την αυτονομία των Σέρβων στο βορρά.

Άπιαστη η ειρήνη στο Κόσοβο

Το κόμμα Vetevendosje του Κούρτι κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία και δεν μπόρεσε να βρει εταίρο για να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

Το Κοσσυφοπέδιο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008, σχεδόν μια δεκαετία μετά την απομάκρυνση των σερβικών δυνάμεων από το έδαφός του λόγω των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Οι 50.000 Σέρβοι που ζουν στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο δεν αναγνωρίζουν τους θεσμούς της Πρίστινας. Οι περισσότεροι θεωρούν το Βελιγράδι ως πρωτεύουσα τους και εξαρτώνται από αυτό για τους μισθούς, τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη.