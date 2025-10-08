Καστροριά: Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ επταπλάσιο του ορίου
Ο 45χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Τετάρτης και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο - Στην εισαγγελέα εντός της ημέρας για να του απαγγελθούν κατηγορίες
Επτά φορές πάνω από το όριο είχε καταναλώσει αλκοόλ ένας 45χρονος, ο οποίος παρ’ όλα αυτά οδηγούσε και τα ξημερώματα της Τετάρτης εντοπίστηκε από άνδρες της Τροχαίας και συνελήφθη.
Ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Καστοριάς για να του απαγγελθούν κατηγορίες
Ο 45χρονος οδηγός οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο μετά τον τροχονομικό έλεγχο τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στην Καστοριά, καθώς όπως διαπιστώθηκε από το αλκοτέστ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με επίπεδα που ξεπερνούσαν κατά επτά φορές το επιτρεπτό όριο.
Η σύλληψη έρχεται σε εφαρμογή του νέου, αυστηροποιημένου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπει μηδενική ανοχή για τέτοιες επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Στο πλαίσιο ελέγχων η σύλληψη
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς, στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ακινητοποίησαν το όχημα που οδηγούσε ο 45χρονος. Κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο, η ένδειξη κατέγραψε τιμή που αντιστοιχεί σε υπερβολική συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό του 45χρονου, επτά φορές πάνω από το όριο.
Αμέσως, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψη του οδηγού, όπως ρητά ορίζει πλέον ο νόμος. Το όχημά του ακινητοποιήθηκε, ενώ ο 45χρονος οδηγήθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς όπου και κρατείται. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Καστοριάς για να του απαγγελθούν κατηγορίες.
Σύμφωνα με τις αυστηρότερες διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οδήγηση με υψηλή περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα απλό πταίσμα, αλλά ως σοβαρό πλημμέλημα που οδηγεί απευθείας τον παραβάτη στο Αυτόφωρο και επιφέρει ποινές φυλάκισης.
