Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Ακόμη ένας δημιουργικός διευθυντής έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε έναν μεγάλο οίκο μόδας. Αυτή τη σεζόν είδαμε έντεκα (ούτε ένα, ούτε δύο) σχεδιαστές να ντεπουτάρουν – με τον ενδέκατο και μεγαλύτερο να κλείνει την Εβδομάδα Μόδας του Παρισού, τον Matthieu Blazy για την Chanel, φυσικά. Στις 5 Οκτωβρίου ήταν η σειρά του Ολλανδού σχεδιαστή Duran Lantink, ο οποίος διορίστηκε δημιουργικός διευθυντής της Jean Paul Gaultier νωρίτερα φέτος.

Ένα μη αναγνωρισμένο όνομα, ακόμα

Η ανακοίνωση τον Απρίλιο ήρθε ως μια μικρή έκπληξη για τον χώρο της μόδας. Από το 2020, ο Gaultier λειτουργεί με ένα σύστημα εναλλασσόμενων σχεδιαστών, συνεργαζόμενος με ονόματα όπως οι Glenn Martens, Simone Rocha, Haider Ackermann και Ludovic de Saint Sernin, ενώ ο οίκος δεν έχει παρουσιάσει συλλογή prêt-à-porter από το 2014.

Τώρα, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, η JPG ready-to-wear επέστρεψε και μαζί της ένας νέος σχεδιαστής, εξίσου «τσαχπίνης» με τον Γάλλο ιδρυτή της μάρκας.

Ο Lantink λάνσαρε την ομώνυμη μάρκα του το 2016, μετά την αποφοίτησή του από την Ακαδημία Gerrit Rietveld του Άμστερνταμ, αλλά ο Ολλανδός σχεδιαστής άρχισε να εμφανίζεται στον επίσημο καλεντάρι της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού μόλις τον Μάρτιο του 2023.

Σε σύγκριση με τα άλλα «ντεμπούτα» αυτής της σεζόν, στα οποία συμμετείχαν έμπειροι σχεδιαστές όπως οι Pierpaolo Piccioli, Demna και Blazy, το όνομα του Lantink είναι ακόμα σχετικά νέο.

Ήταν απολύτως λογικό να επιλεγεί ένας σχεδιαστής που δεν φοβάται να είναι προκλητικός και να δοκιμάζει τα όρια – κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, ο Gaultier είχε το παρατσούκλι «l’enfant terrible» της μόδας, ό,τι ακριβώς και ο Lantink για τη βιομηχανία το 2025

Το παρατσούκλι «l’enfant terrible» της μόδας

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων.

Ωστόσο, ήταν απολύτως λογικό να επιλεγεί ένας σχεδιαστής που δεν φοβάται να είναι προκλητικός και να δοκιμάζει τα όρια – κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, ο Gaultier είχε το παρατσούκλι «l’enfant terrible» της μόδας, ό,τι ακριβώς και ο Lantink για τη βιομηχανία το 2025.

Ο ίδιος ο Jean Paul Gaultier δεν θα μπορούσε να χάσει μια επίδειξη Jean Paul Gaultier, φυσικά. Έχει παρευρεθεί σε όλες τις επιδείξεις των εναλλασσόμενων σχεδιαστών, και το ντεμπούτο του Lantink ως δημιουργικού διευθυντή δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Μια ακόμη κίνηση ειρωνίας

Μετά την επίδειξη, οι δύο άνδρες αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον καθώς ο Ολλανδός σχεδιαστής έκανε την τελική του υπόκλιση, ενώ στα παρασκήνια ο Gaultier εξέφρασε με δάκρυα στα μάτια πόσο περήφανος ήταν. «Είμαι τόσο χαρούμενος που είσαι χαρούμενος», απάντησε ο Lantink.

Μερικοί σχεδιαστές επιλέγουν να παρουσιάσουν τις συλλογές τους κάτω από τα αστραφτερά φώτα του Πύργου του Άιφελ, άλλοι προτιμούν το Grand Palais, την όπερα, τις Tuileries, το Pompidou ή το Λούβρο.

Όχι όμως ο Duran Lantink. Για το ντεμπούτο του στον Gaultier, ο σχεδιαστής επέλεξε ένα σκοτεινό, χαμηλά φωτισμένο βιομηχανικό υπόγειο, λίγα μέτρα μακριά από τον Πύργο του Άιφελ –μια ακόμη κίνηση ειρωνείας από την πλευρά του.

Το γυναικείο στήθος

Εκτός από το επαναστατικό πνεύμα, ο Gaultier και ο Lantink μοιράζονται και ένα κοινό ενδιαφέρον για το γυναικείο στήθος. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Ολλανδός σχεδιαστής προκάλεσε σάλο όταν έστειλε στην πασαρέλα ένα ζευγάρι κουνιστά σιλικονούχα στήθη, φορεμένα από ένα ανδρικό μοντέλο.

«Απογοητευμένη που βλέπω να χλευάζεται το γυναικείο σώμα από έναν νεαρό άνδρα σχεδιαστή που πραγματικά αγαπούσα και σεβόμουν», ήταν η αντίδραση της συναδέλφου σχεδιαστής Dilara Fındıkoğlu, ένα συναίσθημα που μοιράστηκαν πολλοί στον κλάδο.

Περίπου 30 χρόνια νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 1992, η Madonna περπάτησε στην πασαρέλα του Jean Paul Gaultier με τα στήθη της εντελώς γυμνά μπροστά σε ένα κοινό 6.000 ατόμων. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που ένα ζευγάρι στήθη Gaultier έγινε θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο.

Η επανερμηνεία του κωνικού σουτιέν

Το κωνικό σουτιέν έχει γίνει αναμφισβήτητα το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι στο αρχείο του JPG – το οποίο έγινε δημοφιλές από τη Madonna κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Blond Ambition το 1990, αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί για το αρκουδάκι της παιδικής ηλικίας του Gaultier.

Για το ντεμπούτο του στην SS26, ο Lantink ταξίδεψε το κοινό της Εβδομάδας Μόδας του Παρισού στα μεγαλύτερα hits του Gaultier, ξεκινώντας με την επανερμηνεία του κωνικού σουτιέν: το πρώτο look ήταν μια πορτοκαλί φόρμα χωρίς τιράντες, με δύο προεξέχοντα κωνικά στήθη.

Αυτό που οδήγησε, όμως, την οπτική ψευδαίσθηση του Gaultier σε νέα άκρα, είναι τα αποκριάτικα, τριχωτά, ολόσωμα κοστούμια που προορίζονταν ώστε να κάνουν τους θεατές να τρίψουν τα μάτια τους –κάτι παρόμοιο με την ομώνυμη συλλογή AW25 του Lantink

H μαρινιέρα αλλιώς και το κοστούμι αποκριάς

Μετά τα κωνικά σουτιέν ήρθαν οι αναφορές στη μαρινιέρα του Jean Paul, αν και ο Lantink έδωσε τη δική του πινελιά στις ναυτικές ρίγες, τοποθετώντας τις κάθετα, αντί για την κλασική οριζόντια εκτύπωση.

Αυτό που οδήγησε, όμως, την οπτική ψευδαίσθηση του Gaultier σε νέα άκρα, είναι τα αποκριάτικα, τριχωτά, ολόσωμα κοστούμια που προορίζονταν ώστε να κάνουν τους θεατές να τρίψουν τα μάτια τους –κάτι παρόμοιο με την ομώνυμη συλλογή AW25 του Lantink.

Τουλάχιστον ένα look ήταν μια άμεση αναφορά στα κοστούμια του Gaultier για την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1997, Το Πέμπτο Στοιχείο, στην οποία η Μίλα Γιόβοβιτς υποδύεται την κοκκινομάλλα Leeloo, έναν χαρακτήρα τόσο συνώνυμο με το πορτοκαλί και το λευκό όσο και ο Γκάρφιλντ.

Ο Jean Paul Gaultier Jr; Μπα!

Σε ένα άλλο λουκ, υπήρχε μια αναφορά στη διαβόητη συλλογή του 1994 του Gaultier, τη θρυλική Les Tatouages, που περιγράφηκε από τους New York Times ως «φόρος τιμής στη μόδα του πανκ» και κατατάχθηκε από τη Vogue ως μία από τις 25 πιο αξέχαστες επιδείξεις της δεκαετίας του ’90. Δεν είναι περίεργο που ο Lantink ήθελε να την επαναφέρει.

Με μια σειρά από παντελόνια, δερμάτινα μαγιό, χαμηλές μέσες μέχρι το ηβικό οστό και ακόμα περισσότερα στήθη, ο Ολλανδός σχεδιαστής δεν φάνηκε καθόλου αποθαρρυνμένος από τη διαμάχη της περασμένης σεζόν, αν μη τι άλλο, φάνηκε ενδυναμωμένος. Με τη συλλογή του με τίτλο Junior, αυτό ακριβώς φαίνεται να είναι ο Lantink: ο Jean Paul Gaultier Jr.

Οκέι, αλλά όχι οκέι.

