Πέθανε η Τζόαν Κένεντι, πρώτη σύζυγος του Τεντ Κένεντι και τελευταία επιζήσασα του Κάμελοτ

Η Τζόαν Κένεντι, ταλαντούχα πιανίστρια και πρώτη σύζυγος του Τεντ Κένεντι, απεβίωσε νωρίς το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό People.

Ήταν 89 ετών.

Η γνωριμία, ο γάμος και το τέλος

Η Τζόαν Κένεντι πήρε διαζύγιο από τον Τεντ το 1983, αλλά συνέχισε να αναφέρεται σε δημοσιεύματα στον Τύπο ως «η μακροχρόνια σύζυγος του νεότερου γιου των Κένεντι», με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 22 χρόνια.

Η Κένεντι, γεννηθείσα στις 2 Σεπτεμβρίου 1936, χώρισε τον Τεντ το 1957, όταν η μεγαλύτερη αδελφή του, Τζιν Κένεντι, τους σύστησε. Τόσο η Τζιν όσο και η Τζόαν ήταν φοιτήτριες στο Manhattanville College.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, ωστόσο, παρόλο που τόσο η Τζόαν όσο και ο Τεντ εξέφρασαν επιφυλάξεις για το γάμο, ο πατέρας του Τεντ, επέμεινε να προχωρήσουν.

Παντρεύτηκαν στις 29 Νοεμβρίου 1958 στο Bronxville της Νέας Υόρκης, το προάστιο όπου μεγάλωσε η Τζόαν. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ.

Η Κάρα, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα το 2002, πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2011. Ο Τεντ Τζούνιορ, δικηγόρος και πρώην μέλος της Γερουσίας της πολιτείας του Κονέκτικατ, εμφάνισε καρκίνο των οστών σε ηλικία 12 ετών και του αφαιρέθηκε μέρος του δεξιού ποδιού του. Ο Πάτρικ υπηρέτησε ως βουλευτής της Ρόουντ Άιλαντ για 16 χρόνια.

Ταπείνωση

Ο γάμος των Τζόαν και Τεντ ήταν γεμάτος δυσκολίες, και για να ακριβολογούμε, πέρασε από σαράντα κύματα.

Τον Ιούλιο του 1969, το αυτοκίνητο του Τεντ έπεσε από τη γέφυρα στο Chappaquiddick, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η συνεπιβάτιδά του Μέρι Τζο Κοπέκνε, η οποία είχε παγιδευτεί στο αυτοκίνητο, ενώ ο ίδιος κατάφερε να βγει και να σωθεί, χωρίς όμως να την βοηθήσει ή να αναφέρει το περιστατικό στις αρχές.

Η Τζόαν παρευρέθηκε στην κηδεία της Κοπέκνε μαζί με τον Τεντ. Τρεις μέρες αργότερα, ήταν και πάλι στο πλευρό του όταν ομολόγησε την ενοχή του για εγκατάλειψη.

Υπέστη μεγάλη ταπείνωση τα επόμενα χρόνια, καθώς οι ιστορίες για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Τεντ έκαναν πρωτοσέλιδα.

Ήσυχη και συνεσταλμένη, η Τζόαν Κένεντι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον θορυβώδη τρόπο ζωής της οικογένειας Κένεντι και κάποτε είπε στο περιοδικό People ότι η Τζάκι Κένεντι της είχε συμβουλέψει να αναζητήσει παρηγοριά στο πιάνο, όπως έκανε με τη ζωγραφική.

Αργότερα παραδέχτηκε ότι άρχισε να πίνει πολύ για να ξεπεράσει τις πολυάριθμες προκλήσεις της ζωής της. «Μερικές φορές έπινα για να νιώθω λιγότερο αναστατωμένη, για να χαλαρώσω στα πάρτι», είπε στο People το 1978. «Άλλες φορές έπινα για να κρύψω τη δυστυχία μου, για να ξεχάσω τον πόνο μου».

*Με πληροφορίες από: People