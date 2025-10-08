Πέθανε η Τζόαν Κένεντι, πρώτη σύζυγος του Τεντ Κένεντι και τελευταία επιζήσασα του Κάμελοτ
Η Τζόαν Μπένετ Κένεντι απεβίωσε νωρίς το πρωί της 8ης Οκτωβρίου σε ηλικία 89 χρόνων.
- Global Sumud Flotilla: Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα επέστρεψε στην πατρίδα του μετά την απέλασή του από το Ισραήλ
- Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
- Σοβαρό ατύχημα: 49χρονη έπεσε από τις σκάλες πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Η Τζόαν Κένεντι, ταλαντούχα πιανίστρια και πρώτη σύζυγος του Τεντ Κένεντι, απεβίωσε νωρίς το πρωί της 8ης Οκτωβρίου, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό People.
Ήταν 89 ετών.
Η γνωριμία, ο γάμος και το τέλος
Η Τζόαν Κένεντι πήρε διαζύγιο από τον Τεντ το 1983, αλλά συνέχισε να αναφέρεται σε δημοσιεύματα στον Τύπο ως «η μακροχρόνια σύζυγος του νεότερου γιου των Κένεντι», με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 22 χρόνια.
Η Κένεντι, γεννηθείσα στις 2 Σεπτεμβρίου 1936, χώρισε τον Τεντ το 1957, όταν η μεγαλύτερη αδελφή του, Τζιν Κένεντι, τους σύστησε. Τόσο η Τζιν όσο και η Τζόαν ήταν φοιτήτριες στο Manhattanville College.
View this post on Instagram
Σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, ωστόσο, παρόλο που τόσο η Τζόαν όσο και ο Τεντ εξέφρασαν επιφυλάξεις για το γάμο, ο πατέρας του Τεντ, επέμεινε να προχωρήσουν.
Παντρεύτηκαν στις 29 Νοεμβρίου 1958 στο Bronxville της Νέας Υόρκης, το προάστιο όπου μεγάλωσε η Τζόαν. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, την Κάρα, τον Τεντ Τζούνιορ και τον Πάτρικ.
Η Κάρα, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα το 2002, πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2011. Ο Τεντ Τζούνιορ, δικηγόρος και πρώην μέλος της Γερουσίας της πολιτείας του Κονέκτικατ, εμφάνισε καρκίνο των οστών σε ηλικία 12 ετών και του αφαιρέθηκε μέρος του δεξιού ποδιού του. Ο Πάτρικ υπηρέτησε ως βουλευτής της Ρόουντ Άιλαντ για 16 χρόνια.
Ταπείνωση
Ο γάμος των Τζόαν και Τεντ ήταν γεμάτος δυσκολίες, και για να ακριβολογούμε, πέρασε από σαράντα κύματα.
Τον Ιούλιο του 1969, το αυτοκίνητο του Τεντ έπεσε από τη γέφυρα στο Chappaquiddick, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η συνεπιβάτιδά του Μέρι Τζο Κοπέκνε, η οποία είχε παγιδευτεί στο αυτοκίνητο, ενώ ο ίδιος κατάφερε να βγει και να σωθεί, χωρίς όμως να την βοηθήσει ή να αναφέρει το περιστατικό στις αρχές.
Η Τζόαν παρευρέθηκε στην κηδεία της Κοπέκνε μαζί με τον Τεντ. Τρεις μέρες αργότερα, ήταν και πάλι στο πλευρό του όταν ομολόγησε την ενοχή του για εγκατάλειψη.
Υπέστη μεγάλη ταπείνωση τα επόμενα χρόνια, καθώς οι ιστορίες για τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Τεντ έκαναν πρωτοσέλιδα.
Ήσυχη και συνεσταλμένη, η Τζόαν Κένεντι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον θορυβώδη τρόπο ζωής της οικογένειας Κένεντι και κάποτε είπε στο περιοδικό People ότι η Τζάκι Κένεντι της είχε συμβουλέψει να αναζητήσει παρηγοριά στο πιάνο, όπως έκανε με τη ζωγραφική.
Αργότερα παραδέχτηκε ότι άρχισε να πίνει πολύ για να ξεπεράσει τις πολυάριθμες προκλήσεις της ζωής της. «Μερικές φορές έπινα για να νιώθω λιγότερο αναστατωμένη, για να χαλαρώσω στα πάρτι», είπε στο People το 1978. «Άλλες φορές έπινα για να κρύψω τη δυστυχία μου, για να ξεχάσω τον πόνο μου».
*Με πληροφορίες από: People
- Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
- Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
- Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
- Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
- Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς
- Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις