Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 12:51
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Οι αποχωρήσεις προπονητών στη Super League και το «ντόμινο» εξελίξεων
Ποδόσφαιρο 07 Οκτωβρίου 2025 | 09:35

Οι αποχωρήσεις προπονητών στη Super League και το «ντόμινο» εξελίξεων

Αστέρας Τρίπολης, Λάρισα και Παναιτωλικός ψάχνουν προπονητή για τη συνέχεια της σεζόν μετά την επιστροφή από τις εθνικές ομάδες - Ποιοι οι πιθανοί υποψήφιοι.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Γεμάτη η επικαιρότητα της Super League, με προπονητές να έρχονται και να… φεύγουν, την ώρα που οι ομάδες, εκμεταλλεύονται τη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων και εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες περιπτώσεις.

Η αρχή έγινε σε Αγρίνιο και Λάρισα, με πατέρα και γιο Πετράκη να αποχωρούν, ενώ και ο Σάββας Παντελίδης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης, κάτι που πρόκειται να οδηγήσει σε «ντόμινο» εξελίξεων.

Κινητικότητα στους πάγκους της Super League

Τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια; Ήδη τα πρώτα ονόματα για να τους αντικαταστήσουν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με τον Στέλιο Μαλεζά να είναι κοντά στη Λάρισα, η οποία μίλησε και με τον Παντελίδη που αποχώρησε από την Τρίπολη.

Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αναστασίου αναμένεται να αντικαταστήσει τον Πετράκη στην τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις στην υπόθεση του 52χρονου Έλληνα τεχνικού. Μάλιστα, ο Αναστασίου βρίσκεται από το μεσημέρι στο Αγρίνιο για να μιλήσει με τους ανθρώπους της διοίκησης, ώστε να επέλθει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και για τον πάγκο του ΟΦΗ, που μπορεί να νίκησε τον Άρη στο τελευταίο ματς πριν από τη διακοπή, ωστόσο το ξεκίνημα των Κρητικών δεν είναι το ιδανικό και δεν αποκλείεται να εξεταστεί η «δεξαμενή» των διαθέσιμων προπονητών αν υπάρξει «διαζύγιο» με τον Ράσταβατς.

