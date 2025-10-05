Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης ο Σάββας Παντελίδης
Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Σάββα Παντελίδη.
Ο Σάββας Παντελίδης και ο Αστέρας Τρίπολης προχώρησαν στη λύση της συνεργασίας τους, όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες.
Ο 60χρονος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας μετά τις συνεχείς ήττες και τα αρνητικά αποτελέσματα, με αποκορύφωμα το 2-1 στις Σέρρες από τον Πανσερραϊκό το Σάββατο (4/10).
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Αστέρα:
«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη. Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις