Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)

«Σεφτέ» στις νίκες για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος πήρε το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης στην έδρα του με 2-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Superleague.

Τα «λιοντάρια» έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα παρότι ισοφαρίστηκαν στο δεύτερο μέρος, με τους Αρκάδες να πιέζουν για το γκολ, ωστόσο με τέρμα του Μάρας στο 88′ ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν κρατώντας τους Αρκάδες στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Δείτε τα highlights εδώ

Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αξιόλογες ευκαιρίες για γκολ. Ωστόσο, ο Πανσερραϊκός ήταν εκείνος που κατάφερε να προηγηθεί στο 21′ με τον Ντε Μάρκο. Ο Νάνελι έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και με κεφαλιά έγινε το 1-0. Μετά το γκολ ο ρυθμός ανέβηκε και οι ευκαιρίες ήρθαν εκατέρωθεν, χωρίς ωστόσο όμως να προκύψει κάτι περισσότερο. Έτσι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 1-0 υπέρ των «λιονταριών».

Στο δεύτερο μέρος, ο Αστέρας απείλησε με τον Εμμανουηλίδη στο 51′ και έξι λεπτά μετά έφερε το παιχνίδι στα ίσα με δράστη τον Γκονζάλες. Ο Μπαρτόλο βρήκε τον Καλτσά, εκείνος έκανε το γύρισμα και από το ύψος του πέναλτι έγινε το 1-1. Από εκεί και πέρα οι Αρκάδες πήραν ψυχολογία και είχαν αρκετές ευκαιρίες δίχως όμως να τις αξιοποιήσουν.

Κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Πανσερραϊκός και στο 88′ πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη. Κακό κοντρόλ του Κετού, ο Σίπστσιτς έδιωξε πάνω στον Τριανταφυλλόπουλο και η μπάλα έφτασε στα πόδια του Μάρας που με ψύχραιμο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης (69′ Καλίνιν), Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (54′ Μάρας), Νάνελι (69′ Φάλε), Γκριν (83′ Καρέλης), Μπανζάκι (69′ Μπρουκς), Ιβάν.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο (46′ Κετού), Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Αλμυράς, Γκονζάλες (84′ Χαραλαμπόγλου), Μουνιόθ (46′ Μπαρτόλο), Καλτσάς (78′ Τσίκο), Εμμανουηλίδης, Μακέντα (70′ Τζοακίνι).