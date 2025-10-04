ΟΦΗ – Άρης 3-0: Κυρίαρχοι οι Κρητικοί στην Τρίπολη (vid)

Ο ΟΦΗ παρά το γεγονός πως αναγκάστηκε να δώσει το ματς απέναντι στον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης και όχι στο Παγκρήτιο, διέλυσε με 3-0 τους κίτρινους -για την 6η αγωνιστική της Super League– και τους έριξε σε ακόμα μεγαλύτερη δυσμένεια

Οι Κρητικοί επέστρεψαν στις νίκες μετά από την πρώτη αγωνιστική και το ματς με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας, ενώ ο Άρης μετά την ισοπαλία στην έδρα του με τις Σέρρες, είχε κακή εικόνα απέναντι στον ΟΦΗ και έχασε χωρίς να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση.

Ο Άρης έχασε την πρώτη φάση του ματς μόλις στο 2ο λεπτό με τον Μορόν να παίρνει την κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Μόντσου ο Χριστογεώργος απέκρουσε. Στο 10ο λεπτό,ο ΟΦΗ έχασε την πρώτη μεγάλη φάση με τον Διούδη να κάνει άστοχη έξοδο, ο Νέιρα πλάσαρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα απομακρύνθηκε κόρνερ από τους αμυντικούς του Άρη.

Οι Κρητικοί βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 18ο με τον Νέιρα να εκτελεί φάουλ από τα αριστερά, ο Διούδης έκανε κακή έξοδο και ο Σαλσέδο έπιασε την κεφαλιά, κάνοντας το 1-0 για τον ΟΦΗ. Ο Άρης προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο και ο Μορόν στο 42’ και ο Τεχέρο στο 45+3 δεν κατάφεραν να πλασάρουν σωστά και έτσι οι Ηρακλειώτες πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Ο ΟΦΗ στο δεύτερο ημίχρονο, αντί να οπισθοχωρήσει και να δώσει μέτρα, συνέχισε να επιτίθεται και να ψάχνει και δεύτερο γκολ, το οποίο ήρθε. Στο 61ο λεπτό, ο Νους συνέκλινε από αριστερά, σούταρε με το δεξί, ο Διούδης έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Νέιρα την έσπρωξε στην ανυπεράσπιστη εστία για το 2-0.

Οι Κρητικοί έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους με τον Αποστολάκη να πλασάρει με το αριστερό και την μπάλα να πηγαίνει στη γωνία του Διούδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να αποσοβήσει το 3-0. Από εκεί και έπειτα το ματς έσβησε και έληξε με 3-0 υπέρ της ομάδας του Ηρακλείου.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αρχηγική εμφάνιση του Χουάν Νέιρα που είχε γκολ και ασίστ στο ματς, «ξεκλειδώνοντας» το πρώτο τρίποντο των Κρητικών μετά την πρώτη αγωνιστική και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η πολύ «ψυχωμένη» εικόνα των Κρητικών που μπήκαν από την αρχή για να πάρουν το ματς, σε συνδυασμό με την πολύ κακή εικόνα του Άρη στο ματς, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει τίποτα από κανέναν, ούτε καν από τις αλλαγές του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σωκράτης Διούδης ήταν μακράν του δεύτερου ο χειρότερος του γηπέδου, έχασε πολλές φορές τη μπάλα μέσα από τα χέρια του και φέρει ευθύνη και στα δύο γκολ της ομάδας του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τζήλος ήταν ο διαιτητής του παιχνιδιού με τον ΟΦΗ να έχει αρκετά παράπονα από τον ρέφερι της αναμέτρησης, ο οποίος έκανε κάποια λαθάκια και για τις δύο ομάδες.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να επέμβει στο γκολ του Νέιρα στο 62’ για να ελέγξει τη θέση του Αργεντινού, με το γκολ ωστόσο να μετράει κανονικά.

ΣΚΟΡΕΡ: Σαλσέδο 18’, Νέιρα 61’, Αποστολάκης 80′

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΟΦΗ (Mίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ (16′ Μαρινάκης), Ανδρούτσος, Καραχάλιος (90’+2′ Κωστούλας), Νέιρα (84′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (90’+2′ Φαϊτάκης), Σαλσέδο (85′ Ρακονιάτς).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ (46′ Φαντιγκά), Τεχέρο, Μόντσου, Βοριαζίδης (46′ Μισεουί), Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορουτσάν (46′ Γιαννιώτας), Μορόν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Ο ΟΦΗ μετά την διακοπή ταξιδεύει για το Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στις 18/10, ενώ ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 19/10.