Γιορτή συμπερίληψης και αθλητισμού στην πλατεία Κοραή

Μια μέρα γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και δυνατά μηνύματα έζησε ο Πειραιάς, μέσα από την 1η Αθλητική Διοργάνωση Παιδιών Ειδικής Αγωγής, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοραή, με τη συμμετοχή όλων των ειδικών σχολείων, καθώς και δομών της πόλης.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά και την Περιφέρεια Αττικής, εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και Κινητικότητας και ανέδειξε τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο ένταξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής συνοχής.

Παιδιά με αυτισμό, σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση, ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και boccia, βιώνοντας τη χαρά της ομαδικότητας, της προσπάθειας και της αλληλεπίδρασης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, έδωσε το «παρών», έπαιξε με τα παιδιά και μοιράστηκε μαζί τους στιγμές χαράς και συγκίνησης.

Μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Σήμερα ζήσαμε μια μέρα που μάς γέμισε όλους ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία. Βρεθήκαμε δίπλα σε παιδιά που με το χαμόγελο, την ενέργεια και τη συμμετοχή τους απέδειξαν πως η αγάπη, ο σεβασμός και η αποδοχή είναι οι πιο δυνατές αξίες σε μια κοινωνία.

Η 1η Αθλητική Διοργάνωση Παιδιών Ειδικής Αγωγής δεν ήταν απλώς μια εκδήλωση. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα του τι σημαίνει πραγματική ένταξη, αληθινή ισότητα, ουσιαστική συμπερίληψη. Για εμάς στον Δήμο Πειραιά, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είναι ευκαιριακές. Είναι βαθιά ριζωμένες στο όραμά μας για μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς, για μια πόλη που δίνει σε όλα τα παιδιά τις ίδιες δυνατότητες να ονειρεύονται, να παίζουν, να συμμετέχουν.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές, την Περιφέρεια Αττικής και φυσικά τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που μάς τίμησαν με την παρουσία τους. Μέσα από τέτοιες δράσεις, υπενθυμίζουμε σε όλους ότι ο αθλητισμός δεν είναι απλώς κίνηση. Είναι επικοινωνία, αποδοχή, ενδυνάμωση.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε πρωτοβουλίες όπως είναι η 1η Αθλητική Διοργάνωση Παιδιών Ειδικής Αγωγής και να είμαστε έμπρακτα κοντά σε κάθε παιδί με σεβασμό και συνέπεια, με έργα και όχι με λόγια. Γιατί το χαμόγελο κάθε παιδιού είναι ο καθρέφτης του μέλλοντος που θέλουμε να χτίσουμε».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, σημείωσε:

«Ως Περιφέρεια Αττικής παρευρεθήκαμε στην 1η Αθλητική Διοργάνωση Παιδιών Ειδικής Αγωγής του Δήμου Πειραιά, προκειμένου να χειροκροτήσουμε αυτά τα θαυμάσια παιδιά που η δύναμη της καρδιάς τους είναι χίλιες φορές μεγαλύτερη από τη δική μας και να συγχαρούμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, που με καθημερινό αγώνα φροντίζουν την πρόοδο και τη διαπαιδαγώγησή τους. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους με όλους τους διαθέσιμους τρόπους».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, υπογράμμισε:

«Τα παιδιά των ειδικών σχολείων έχουν δικαίωμα και στην άθληση και σε όλα αυτά που θεωρούμε αυτονόητα. Η 1η Αθλητική Διοργάνωση Παιδιών Ειδικής Αγωγής είναι μια όμορφη πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά και η Περιφέρεια Αττικής δεν θα μπορούσε να μην συνδράμει σ΄ αυτό το σημαντικό αθλητικό γεγονός. Ο Δήμος Πειραιά στέκεται αρωγός στα ειδικά σχολεία της πόλης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για ίσες ευκαιρίες για όλους».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, επεσήμανε:

«Η ειδική αγωγή είναι προτεραιότητα για τον Δήμο Πειραιά. Με τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη στηρίζουμε έμπρακτα παιδιά και εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας ευκαιρίες και γιορτές όπως η σημερινή. Ο αθλητισμός ενώνει και εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες με σεβασμό, αγάπη και συνέπεια».

Στο τέλος της διοργάνωσης απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια στα παιδιά από τον Δήμαρχο Πειραιά, τους Αντιπεριφερειάρχες Σταύρο Βοϊδονικόλα και Σταυρούλα Αντωνάκου, από Αντιδημάρχους και εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και τη συμμετοχή τους.

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από το Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus TeamUp», την Rescue Team Delta, το Τζάμπολ Αγάπης, το ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Πειραιά (ΔΝΣ).

Ο Όμιλος Ερετών με τη βοήθεια διακεκριμένων αθλητών και καθηγητών φυσικής αγωγής, μύησε τα παιδιά στην κωπηλασία, μέσα από ειδικά εργόμετρα.

Η αθλητική διοργάνωση χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της δράσης «Στην αγκαλιά της Αττικής, Πολιτισμός – Αθλητισμός στις γειτονιές μας».