Επιστρέφουν οι Έλληνες απαχθέντες από το Ισραήλ – Συνολικά 161 άτομα στην ειδική πτήση

Αναχωρεί η ειδική πτήση από Ισραήλ που επαναπατρίζει τους 27 Έλληνες του στολίσκου από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στην ειδική πτήση του υπουργείου Εξωτερικών έχουν επιβιβαστεί 161 άτομα που συμμετείχαν στο στολίσκο.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Ελλάδα ικανοποιεί αιτήματα συνδρομής για τον επαναπατρισμό μέσω Αθήνας και άλλων Ευρωπαίων πολιτών που είχαν πάρει μέρος στο στολίσκο.

Στις 17:00 το απόγευμα

«Το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, απογειώθηκε προ ολίγου από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon» αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, που εστάλη λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι.

Η εκτιμώμενη ώρα άφιξης του αεροσκάφους στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται να είναι γύρω στις 4:30 – 5:00 μμ.

Και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές πρόκειται για πολίτες από Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και αλλού. Μεταξύ αυτών και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η πτήση θα προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους επιβάτες της ειδικής πτήσης συνοδεύει και Έλληνας διπλωματικός υπάλληλος.

«Μας συμπεριφέρθηκαν σαν μαϊμούδες σε τσίρκο του 1920»

Μια πρώτη ομάδα 26 Ιταλών έφυγε ήδη από το Ισραήλ το Σάββατο. Ωστόσο, οι τελευταίοι 15 έπρεπε να περιμένουν την δικαστική απέλασή τους από τη χώρα, καθώς αρνήθηκαν να υπογράψουν ένα έντυπο που επέτρεπε την εθελοντική αποφυλάκισή τους.

Αρκετοί από τους Ιταλούς της πρώτης ομάδας δήλωσαν μετά την επιστροφή τους στη χώρα τους ότι υπέστησαν εξευτελιστική μεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές.

Ο Σαβέριο Τομάσι, δημοσιογράφος του διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης Fanpage, δήλωσε ότι δέχτηκε χτυπήματα στην πλάτη και στο κεφάλι από τους Ισραηλινούς που τον συνέλαβαν. «Μας φέρθηκαν σαν παλιές μαϊμούδες στα χειρότερα τσίρκο της δεκαετίας του 1920», δήλωσε ο Τόμασι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ansa.