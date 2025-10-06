Ψηφιακή εκπαίδευση στα ειδικά σχολεία του Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους, ενισχύει την εκπαίδευση στα ειδικά σχολεία της πόλης, με την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος ψηφιακών δεξιοτήτων. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου και καινοτόμου μαθησιακού περιβάλλοντος, που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών ειδικής αγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ένα δωρεάν ειδικά σχεδιασμένο workshop για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο και το 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης STEM, εξοικειώθηκαν με το Micro:bit μέσα από προσαρμοσμένες δραστηριότητες και έμαθαν visual coding με το Scratch, δημιουργώντας διαδραστικά παιχνίδια και εφαρμογές. Όλες οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ειδικής αγωγής, δίνοντας στους μαθητές πολλαπλούς τρόπους συμμετοχής, έκφρασης και αξιολόγησης.

«Επενδύουμε σε καινοτόμες δράσεις»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η Παιδεία και η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση αποτελούν για τον Δήμο Πειραιά προτεραιότητα και διαρκή στόχο. Με την υλοποίηση των πρώτων εργαστηρίων ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone, κάνουμε ένα πρωτοποριακό βήμα που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Επενδύουμε σε καινοτόμες δράσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες, να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και να οραματιστούν το μέλλον τους με περισσότερες ευκαιρίες. Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Vodafone αποδεικνύει ότι μέσα από συνέργειες μπορούμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μία κοινωνία πιο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, που αγκαλιάζει κάθε παιδί. Στον Δήμο Πειραιά πιστεύουμε ότι η καινοτομία και η εκπαίδευση είναι τα θεμέλια της προόδου και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την ενίσχυση της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας».