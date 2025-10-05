Κασπάροφ: Ο Πούτιν δοκιμάζει την Ευρώπη, πριν το τέλος του χρόνου θα κάνει χερσαία εισβολή

Ο Γκάρι Κασπάροφ, θρύλος στο σκάκι και συμβολική μορφή της δημοκρατικής αντίστασης απέναντι στο καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε από το βήμα του Foro La Toja 2025 στην Ισπανία ότι ο Ρώσος πρόεδρος πιθανόν να επιχειρήσει πριν το τέλος του έτους μια περιορισμένη χερσαία εισβολή σε κράτος της Βαλτικής, με στόχο να αποδείξει ότι «το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί».

Ο Κασπάροφ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «το κεντρικό μέτωπο όπου θα κριθεί το μέλλον της ελευθερίας, από την Ταϊβάν μέχρι την Βενεζουέλα», υπογραμμίζοντας ότι η σύρραξη δεν θα τελειώσει όσο ο Πούτιν παραμένει στην εξουσία και διαθέτει πόρους. Επανέλαβε την πάγια θέση του: «Μόνον όταν η ουκρανική σημαία κυματίσει ξανά στη Σεβαστούπολη θα υπάρξει πραγματική ειρήνη».

Ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή αδράνεια απέναντι στον «υβριδικό πόλεμο» της Μόσχας, υποστήριξε ότι η σωστή στρατηγική είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας με κάθε μέσο, ακόμη και με διεθνή στρατιωτική αποστολή, ώστε να γίνει «απροσπέλαστος αμυντικός φραγμός» για τη Ρωσία. Χαρακτήρισε τον ουκρανικό στρατό «την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρώπη» και τόνισε πως η Ουκρανία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας της ηπείρου.

Έλλειψη αποφασιστικότητας

Ο πρώην πρωταθλητής κατήγγειλε ότι η επίσημη δυτική ηγεσία πάσχει από «έλλειψη αποφασιστικότητας», ενώ η Ρωσία έχει μετατραπεί σε «έθνος παγιδευμένο στον ιό του αυτοκρατορισμού». Εκτίμησε ότι μόνο μια μεγάλη στρατιωτική ήττα θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη ρωσική πολιτική κουλτούρα.

Αναφερόμενος στις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες των ΗΠΑ, προειδοποίησε για τον κίνδυνο «τεχνοφασισμού» λόγω της συγκέντρωσης του ψηφιακού και μιντιακού ελέγχου στα χέρια ολιγαρχών που στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος –κατά τον ίδιο– τρέφει θαυμασμό για αυταρχικούς ηγέτες αλλά τείνει να ευθυγραμμίζεται με όποιον θεωρεί ότι κερδίζει.

Σχολιάζοντας τη σύγκρουση στη Γάζα, ο Κασπάροφ τη χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη απόσπαση της προσοχής από τον πραγματικό γεωπολιτικό αγώνα», επιμένοντας ότι η έκβαση της αντιπαράθεσης στην Ουκρανία θα καθορίσει και τις εξελίξεις σε άλλες κρίσιμες περιοχές του πλανήτη.

Τέλος, μιλώντας για τον προσωπικό του κίνδυνο, ανέφερε ότι αποφεύγει χώρες όπου η ζωή του μπορεί να απειληθεί, παραμένοντας εκτός Ρωσίας: «Ο Νεμτσόφ και ο Ναβάλνι πλήρωσαν με τη ζωή τους το καθήκον τους. Εγώ συνεχίζω να επιτελώ το δικό μου».