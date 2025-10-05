Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05 Οκτωβρίου 2025 | 12:30

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Spotlight

Ο Μάης του ’68 έχει γραφτεί, τραγουδηθεί και κινηματογραφηθεί όσο λίγες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι φοιτητικές εξεγέρσεις που ξέσπασαν στη Σορβόννη και εξαπλώθηκαν σαν φωτιά σε ολόκληρη τη Γαλλία, δεν ανέτρεψαν μόνο το καθεστώς του Σαρλ ντε Γκωλ – «ανατίναξαν» και την ίδια τη βάση της γαλλικής σκέψης, της τέχνης, του πολιτισμού. Η φιλοσοφία βγήκε στους δρόμους, οι αφίσες του Atelier Populaire έγιναν σύμβολα και το σινεμά του Ζαν Οστάς —με τη «Μητέρα και την Πόρνη»— κατέγραψε την εποχή σαν πληγή.

«La beauté est dans la rue»

YouTube thumbnail

Moυσική που γεννήθηκε στα υπόγεια του Παρισιού

Αυτό που δεν έχει ειπωθεί αρκετά, είναι πως εκείνη η πολιτισμική έκρηξη άλλαξε ριζικά και τη μουσική. Όχι τη «γαλλική ποπ» των σαλονιών, αλλά τον underground ήχο που γεννήθηκε στα υπόγεια του Παρισιού, στα φοιτητικά εργαστήρια και στα αυτοσχέδια στούντιο. Ο Αυστραλός μουσικός και δημοσιογράφος Ίαν Τόμσον το ανακάλυψε τυχαία — σ’ ένα κουτί σκονισμένων δίσκων που έγραφε απλώς «French prog-rock». Ήταν, όπως λέει, σαν να έπεσε σε ένα μουσικό ηφαίστειο που είχε ξεχαστεί για μισό αιώνα.

YouTube thumbnail

Μέσα στους δίσκους υπήρχαν οι Magma, μια ομάδα μουσικών που συνδύαζε τον αυτοσχεδιασμό του Τζον Κολτρέιν, το συμφωνικό μεγαλείο του Κάρλ Όρφ και στίχους σε μια επινοημένη γλώσσα — την Kobaïan. Οι Gong, με ιδρυτή τον Ντέιβιντ Άλεν των Soft Machine, έπαιζαν ψυχεδελικό space-rock. Οι Red Noise τραγουδούσαν για την αστυνομική βία και την καταστολή. Οι Ame Son έσπαγαν τη φόρμα με φλάουτα, τύμπανα και ελεύθερους ρυθμούς. «Ήταν η ίδια αίσθηση που είχα όταν ανακάλυψα το Krautrock στα τέλη του ’80», θυμάται ο Τόμσον μιλώντας στον Guardian. «Μόνο που εδώ μιλούσαμε για κάτι πιο underground, σχεδόν υπαρξιακό».

YouTube thumbnail

Ο Τόμσον, άλλοτε frontman του συγκροτήματος Full Fathom Five, άφησε πίσω του την Αυστραλία και ξεκίνησε μια εμμονή. Ταξίδεψε στη Γαλλία, αναζήτησε τους παλιούς μουσικούς, κατέγραψε τις ιστορίες τους και έγραψε το βιβλίο Synths, Sax & Situationists. Το συμπέρασμα του είναι καθαρό: η γαλλική μουσική επανάσταση γεννήθηκε από την οργή απέναντι στο αγγλοσαξονικό μονοπώλιο. Οι δεκαετίες του ’50 και του ’60 είχαν γεμίσει με καλοχτενισμένα αντίγραφα του Έλβις και των Rolling Stones· ο Τζόνι Αλιντέ και οι Les Variations ήταν απλώς φτηνές μεταφράσεις. «Πίστευαν ότι έπρεπε να τραγουδούν στα αγγλικά για να θεωρηθούν ροκ», λέει.

YouTube thumbnail

Η γενιά του ’68

Η γενιά του ’68, ήδη πολιτικοποιημένη από τον πόλεμο της Αλγερίας και τη σκληρή λογοκρισία του κράτους, δεν ανεχόταν άλλες απομιμήσεις. Έψαξε τη ρίζα — και τη βρήκε στη μαύρη αμερικανική τζαζ. Ο Μάιλς Ντέιβις, ο Ντον Τσέρι, οι Art Ensemble of Chicago, ο Όρνετ Κόουλμαν — όλοι πέρασαν από το Παρίσι, φέρνοντας μαζί τους τον «ηλεκτρισμό» της ελευθερίας. Ταυτόχρονα, ο Φρανκ Ζάπα, οι Mothers of Invention, οι King Crimson και ο Captain Beefheart έδειχναν τον δρόμο για μια νέα μουσική γλώσσα, ενώ οι μινιμαλιστές Λα Μοντ Γιανγκ και Τέρι Ράιλι έβαζαν το πνευματικό υπόστρωμα.

YouTube thumbnail

Μέσα από αυτά τα ρεύματα ξεπήδησαν σχήματα όπως το Crium Delirium, των αδελφών Τιερί και Φοξ Μαγκάλ, που μεγάλωσαν ακούγοντας τζαζ στο Blue Note της Rue d’Artois. Εκεί γνώρισαν τον Κλάους Μπλασκίζ και τον Κριστιάν Βαντέρ, ιδρυτές των Magma. Μια σκηνή γεννήθηκε, σχεδόν από το τίποτα.

Το νέο ρεύμα είχε τη δική του ταυτότητα: οι Magma και οι Moving Gelatine Plates μπλέκουν την τζαζ με τη συμφωνική φόρμα· οι Gong και οι Ame Son είναι ψυχεδελικοί ταξιδιώτες· οι Red Noise κάνουν θόρυβο ως πολιτική πράξη· οι Art Zoyd αγγίζουν την αβανγκάρντ. Οι Γάλλοι δεν αντιγράφουν πια το Λονδίνο ή το Λος Άντζελες — καταβροχθίζουν είδη, τα ανασυνθέτουν, τα ανατινάζουν. «Όλα μπορούσαν να μπουν μέσα στη ροκ μουσική!», λέει ο Τόμσον.

YouTube thumbnail

Η ομορφιά είναι στον δρόμο

Όταν ξέσπασε ο Μάης του ’68, σχεδόν όλοι τους βρέθηκαν στους δρόμους. Οι μουσικοί της Σχολής Καλών Τεχνών τύπωναν τις αφίσες με τα συνθήματα La beauté est dans la rue (Η ομορφιά είναι στον δρόμο), ενώ οι άλλοι έπαιζαν στα οδοφράγματα. Μετά την εξέγερση, ήρθαν τα φεστιβάλ: το Amougies στο Βέλγιο, το φθινόπωρο του 1969, ήταν η γαλλόφωνη απάντηση στο Woodstock. Οι Pink Floyd, ο Φρανκ Ζάπα και οι Art Ensemble of Chicago μοιράστηκαν τη σκηνή με τους Ame Son και τους Gong. Οι θεατές έμπαιναν τζάμπα πηδώντας τους φράχτες. Το κέρδος; Μηδέν. Η ενέργεια; Αμύθητη.

YouTube thumbnail

Παρά την πρωτοφανή δημιουργικότητα, η σκηνή δεν κατάφερε να επιβιώσει εμπορικά. Ελάχιστα μέσα την πρόβαλαν, λίγες δισκογραφικές ρίσκαραν. Όμως οι ίδιοι οι μουσικοί δεν ενδιαφέρονταν για κέρδος. Πολλοί ήταν σοσιαλιστές ή κομμουνιστές, απέρριπταν τη μουσική βιομηχανία ως καπιταλιστικό μηχανισμό και προτιμούσαν τη ζωντανή εμπειρία. Οι συναυλίες τους ήταν συλλογικές τελετουργίες, με το κοινό πάνω στη σκηνή και τη μουσική ως πράξη απελευθέρωσης. Οι πιο ριζοσπαστικές μπάντες, όπως οι Komintern και Maajun, ίδρυσαν το FLIP (Force of Liberation and Pop Intervention) και έπαιζαν ακόμα και σε ψυχιατρεία.

YouTube thumbnail

«Η μουσική επανάσταση της Γαλλίας δεν ήταν μια διακήρυξη — ήταν ένα πραγματικό πείραμα»

Ο Τόμσον βλέπει σε όλο αυτό το πνεύμα των Καταστασιακών — την άρνηση της εμπορευματοποίησης, τη διάλυση των ορίων ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη. Η γαλλική underground σκηνή ήξερε ότι θα εξαφανιστεί γρήγορα· το ζητούμενο δεν ήταν η διάρκεια, αλλά η ένταση. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’70, είχαν γεννηθεί συγκροτήματα όπως οι Un Drame Musical Instantané, όμως η ενέργεια είχε αρχίσει να εξαντλείται. Στις αρχές του ’80 ήρθε το post-punk και το κύμα έσβησε.

YouTube thumbnail

Κι όμως, από τις στάχτες εκείνης της έκρηξης γεννήθηκε κάτι πιο βαθύ: η αυτοπεποίθηση μιας γαλλικής μουσικής ταυτότητας. «Ήταν η στιγμή που η Γαλλία σταμάτησε να μιμείται τους Άγγλους και τους Αμερικανούς», λέει ο Τόμσον. «Από εκεί ξεκίνησε η διαδρομή που οδήγησε στα ’90s, στους Daft Punk, τους Air και τους Phoenix.»

Για τον ίδιο, το ουσιαστικότερο δεν ήταν τα τραγούδια, αλλά το πνεύμα: η μουσική ως επανάσταση, ως πράξη απελευθέρωσης.

«Η μουσική επανάσταση της Γαλλίας», γράφει, «δεν ήταν μια διακήρυξη — ήταν ένα πραγματικό πείραμα. Και για λίγα χρόνια, λειτούργησε».

*Με πληροφορίες από: The Guardian, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την ταινία Κινέζα του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Πηγή: imdb.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Music
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Φόβος Παντού 02.10.25

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

Σύνταξη
Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος
War Pigs 01.10.25

Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Μια συνεργασία που αποτελεί ύμνο στη φιλία και την ανθεκτικότητα, η διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath από τους Judas Priest με τη συμμετοχή του Όζι Όσμπορν έχει απόλυτα καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ
«Καταπίεση, πείνα» 26.09.25

Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με τη Γάζα. Με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις» δήλωσε ο Mo Chara των Kneecap μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 μεταξύ Αιγύπτου και Χιλής, καθώς ο εκτελεστής του φάουλ των Αφρικανών άλλαξε δύο φορές έπειτα από τσακωμό μεταξύ των παικτών και μετουσιώθηκε σε buzzer beater.

Σύνταξη
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο
Ελλάδα 05.10.25

Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την καταγραφή όλων των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή οδηγούνται πέντε από τους κατηγορουμένους μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους
Βαριά αδικήματα 05.10.25

Προφυλακίζονται πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους για την υπόθεση της απάτης με τον ΦΠΑ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο