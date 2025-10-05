Ο Ηλιόπουλος ζήτησε και τα… ρέστα, μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά (vid+pic)

Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 3-2 την Κηφισιά στο Περιστέρι, σε ένα ματς βέβαια όπου ο Πιερό δεν αποβλήθηκε για το πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Βέβαια, δεν είναι μόνο η φάση του Πιερό. Στο 89′ η απόφαση να δοθεί πέναλτι υπέρ της «Ένωσης» ήταν λανθασμένη.

Υπήρξε… βουτιά του Γιόβιτς μετά από μαρκάρισμα του Σιμόν, έγινε έλεγχος από τον VAR ο οποίος κακώς δεν συνέστησε στον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για μη παράβαση πέναλτι. Με αυτό το κερδισμένο πέναλτι έγινε το 2-3 το οποίο έκρινε την αναμέτρηση…

Παρ’ όλα αυτά, ο Μάριος Ηλιόπουλος ζητάει και τα… ρέστα για τη διαιτησία του αγώνα. Στις δηλώσεις του μετά το ματς είπε το εξής: «Κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει», αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

Για το τι κρατάει από το ματς: «Κρατάω ότι η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος δεν ήταν καλή, θα έλεγα μέτρια. Αλλά είναι άλλοι που θα κάνουν τα σχόλιά τους, εγώ λέω για εμένα. Σκοπός ήταν η νίκη και καλύτερα να μην πω λόγια, γιατί τα σχόλια περιττεύουν. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει και συνεχίζουμε».

Για το εάν αναφέρεται στη διαιτησία: «Δεν αναφέρομαι σε τίποτα, Αναφέρομαι σε αυτό που θα σκεφτεί οποιοσδήποτε άνθρωπος νοήμων».

Για το εάν είναι η σημαντικότερη νίκη που έχει πετύχει η ομάδα επί Νίκολιτς: «Εγώ βλέπω ότι ήταν μία σπουδαία νίκη, γιατί ήρθε μία πραγματική ανατροπή. Αυτό είναι ανθρώπινο και δεν είναι εύκολο με 10 παίκτες, Ουσιαστικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Υπήρχε στενοχώρια σε ένα μεγάλο κομμάτι του ματς και αυτή η ανατροπή τα ανατρέπει όλα».

Για τη συνέχεια κι εάν η ομάδα θα εκμεταλλευτεί: «Νομίζω ότι η ψυχολογία με αυτήν την ανατροπή έχει έρθει εκεί που πρέπει και θα πάμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, τα πολλά λόγια είναι φτώχια».