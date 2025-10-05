magazin
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05 Οκτωβρίου 2025

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Πίσω από τον πιο αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο του πλανήτη κρύβεται μια γυναίκα που έμαθε να επιβιώνει μέσα από τη σιωπή, τον φόβο και τελικά την ανεξαρτησία. Η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, πέρασε από την κακοποίηση και τη φτώχεια στη διεθνή αναγνώριση ως μοντέλο και διατροφολόγος, χωρίς ποτέ να πάψει να στηρίζει —και να δικαιολογεί— τον διάσημο γιο της.

Στα 77 της, εξακολουθεί να εργάζεται αδιάκοπα, να φωτογραφίζεται για εξώφυλλα και να γράφει νέα βιβλία, επιμένοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα που ένας Μασκ να μην μπορεί να κάνει». Η ιστορία της είναι η σκιά πίσω από τον μύθο ενός άντρα που άλλαξε τον κόσμο — και μιας μητέρας που έμαθε πρώτα να αλλάζει τη δική της ζωή.

«Δεν υπάρχει τίποτα που ένας Μασκ να μην μπορεί να κάνει»

View this post on Instagram

A post shared by Maye Musk (@mayemusk)

«Δεν είχε καθόλου τύψεις»

Πριν γίνει η μητέρα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, η Μέι Μασκ έζησε στην απόλυτη σιωπή. Πίσω από το χαμόγελο των φωτογραφήσεων κρυβόταν ένας γάμος γεμάτος φόβο, απειλές και ξυλοδαρμούς. Όπως αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά της, ο σύζυγός της, Έρολ Μασκ, άρχισε να τη χτυπά ήδη από τον μήνα του μέλιτος.

«Έπαθα σοκ όταν είδα ότι δεν είχε καθόλου τύψεις και ότι δεν θα σταματούσε να με χτυπά όποτε ήθελε», γράφει.

Επέστρεψε από το ταξίδι έγκυος στον πρωτότοκο γιο της, τον Έλον, και για χρόνια κράτησε τη βία κρυφή, νιώθοντας ντροπή για το «λάθος» της.

«Εκείνη την εποχή, το να είσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν ταμπού. Κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό», παραδέχεται σήμερα.

«Εκείνη την εποχή, το να είσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας ήταν ταμπού. Κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό.»

View this post on Instagram

A post shared by Maye Musk (@mayemusk)

«Τον γρονθοκοπούσε στα γόνατα για να σταματήσει»

Ο Έρολ, μηχανικός με «όνομα» και χρήματα, τη χτυπούσε ακόμη και μπροστά στα παιδιά. Ο μικρός Έλον, πέντε ετών τότε, προσπαθούσε να υπερασπιστεί τη μητέρα του. «Τον γρονθοκοπούσε στα γόνατα για να σταματήσει», θυμάται εκείνη. Έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια κακοποίησης, βρήκε τη δύναμη να ζητήσει διαζύγιο και να κρατήσει μόνο την επιμέλεια των παιδιών της.

«Όταν χώρισα, δεν με ένοιαζαν τα χρήματα, γιατί δεν είχα πια έναν άνδρα να μου φωνάζει. Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», λέει χαρακτηριστικά.

Με τα τρία της παιδιά μετακόμισε στο Ντέρμπαν, σε ένα μικρό διαμέρισμα, ζώντας για χρόνια με ελάχιστα. «Τρώγαμε σάντουιτς και σούπα με φασόλια κάθε βράδυ», αφηγείται. Όμως, εκεί βρήκε την ελευθερία που της είχε στερήσει ο πλούτος.

Σιγά σιγά ξαναστάθηκε στα πόδια της: άνοιξε το δικό της γραφείο ως διατοφολόγος, ξαναμπήκε στον χώρο του μόντελινγκ και μεγάλωσε τα παιδιά της με πειθαρχία και πείσμα. Ο Έλον, όπως λέει, ήταν «παιδί-σφουγγάρι, με τη μύτη του πάντα μέσα σε ένα βιβλίο». Από μικρός ήθελε να φτιάχνει και να εφευρίσκει, και στα δώδεκα πούλησε το πρώτο του βιντεοπαιχνίδι.

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα.»

View this post on Instagram

A post shared by Maye Musk (@mayemusk)

«Δεν είμαι τόσο έξυπνη όσο ο Έλον. Κανείς δεν είναι»

Η Μέι πούλησε τα λίγα της υπάρχοντα για να βοηθήσει τον Έλον να ξεκινήσει την πρώτη του εταιρεία. «Έδινα στους γιους μου ό,τι είχα. Εκείνοι είχαν μόνο όνειρα – εγώ τους έδινα πίστη», θυμάται. Όταν η Zip2 πουλήθηκε για εκατομμύρια και ο Έλον ίδρυσε τη SpaceX και την Tesla, η Μέι δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται. Έγινε σύμβολο δύναμης και αναγέννησης, φωτογραφήθηκε για εξώφυλλα και έγινε πρόσωπο καμπανιών μόδας στα 70 της.

Σήμερα, μιλά για τον γιο της με θαυμασμό αλλά και με μια συγκρατημένη περηφάνια: «Δεν είμαι τόσο έξυπνη όσο ο Έλον. Κανείς δεν είναι. Αλλά είμαι η μητέρα του Έλον, του Κίμπαλ και της Τόσκα — τριών παιδιών που δεν φοβήθηκαν να ονειρευτούν».

«Έδινα στους γιους μου ό,τι είχα. Εκείνοι είχαν μόνο όνειρα – εγώ τους έδινα πίστη.»

View this post on Instagram

A post shared by Maye Musk (@mayemusk)

Το παιδί πίσω από τη μεγαλομανία

Παρότι ο Έλον θεωρείται πλέον σύμβολο της αλαζονείας της Silicon Valley, η Μέι εξακολουθεί να τον υπερασπίζεται δημόσια. «Ο κόσμος λέει ‘τι γελοίο’ σε κάθε ιδέα του. Το είπαν για το PayPal, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τους πυραύλους — κι όμως, τα έκανε όλα», λέει, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τη μεγαλομανία υπάρχει ένας άνθρωπος που κάποτε, παιδί, προσπαθούσε να σταματήσει τον πατέρα του από το να χτυπήσει τη μητέρα του.

Στα 77 της, η Μέι Μασκ παραμένει ακούραστη. Συνεχίζει να φωτογραφίζεται, να δίνει διαλέξεις, να γράφει.

«Ο πατέρας μου έλεγε πως ‘δεν υπάρχει τίποτα που ένας Χάλντεμαν να μην μπορεί να κάνει’. Εγώ το άλλαξα: δεν υπάρχει τίποτα που ένας Μασκ να μην μπορεί να κάνει», λέει χαμογελώντας.

*Με πληροφορίες από: El Pais English, Kενρική Φωτογραφία: Instagram @ mayemusk

