HD θεολογία: 80.000 άνθρωποι, 3.000 drones, Ναόμι Κάμπελ και ο Μασκ – «Βατικανό όπως Super Bowl» 
14 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:50

HD θεολογία: 80.000 άνθρωποι, 3.000 drones, Ναόμι Κάμπελ και ο Μασκ – «Βατικανό όπως Super Bowl» 

Πάνω από 80.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου και το Βατικανό έγινε υπερθέαμα με τη βοήθεια της οικογένειας Μασκ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για μια ιστορική συναυλία με τον Αντρέα Μποτσέλι και τον Φάρελ Ουίλιαμς.

Η εκδήλωση, που αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας «διεθνούς συνάντησης για την ανθρώπινη αδελφοσύνη», ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή επίδειξη 3.000 drones, που κατέκλυσαν τον ουρανό με εικόνες πίστης και τέχνης.

Σε αυτή την ασυνήθιστη και για πολλούς βαθιά συμβολική βραδιά στην καρδιά του Βατικανού, η συναυλία Grace for the World [Χάρη για τον Κόσμο] που συνδιοργανώθηκε από τον κορυφαίο τενόρο Μποτσέλι και τον Αμερικανό καλλιτέχνη Ουίλιαμς, επισφράγισε τις εργασίες της Παγκόσμιας Συνάντησης για την Ανθρώπινη Αδελφοσύνη, ενός διήμερου φόρουμ που έφερε κοντά ανθρώπους από όλο τον πλανήτη για να συζητήσουν για την ανθρωπότητα σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλάμβανε διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Τζον Λέτζεντ, η Τζένιφερ Χάντσον και η Κάρολ Τζι, καθώς και τη χορωδία γκόσπελ Voices of Fire του Φάρελ Ουίλιαμς.

H Ναόμι Κάμπελ, το μοντέλο που πρόσφατα κατηγορήθηκε για κακοδιαχείριση και χρήματα που αντί να κατευθύνονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς σπαταλιόνταν σε σπα και ακριβά ξενοδοχεία μέσω του ιδρύματός της στη Βρετανία, Fashion For Relief, ήταν εκεί για να ανακοινώσει τον Ουίλιαμς.

YouTube thumbnail

Κατά την έναρξη, ο Ουίλιαμς ευχαρίστησε ειλικρινά «την Αυτού Αγιότητα τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για το άνοιγμα των θυρών αυτού του ιερού τόπου σε όλους» και υπογράμμισε τη σημασία της αδελφοσύνης.

«Είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να κινητοποιηθούν και να αναγνωρίσουν τη δύναμή τους ως ομάδα. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το κάνουμε αυτό ως είδος», τόνισε ο ίδιος, καλώντας τους ανθρώπους να «πιάσουν χέρια για μια στιγμή και να δουν το φως που έχουμε», πέρα από θρησκείες και περιορισμούς.

Προσευχές και drones

Μετά το τέλος της συναυλίας, ακολούθησε ένα φαντασμαγορικό και απροσδόκητο θέαμα. Πάνω από 3.000 drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από την Καπέλα Σιξτίνα, σε μια επίδειξη φωτός που έσπασε την παράδοση αιώνων.

Τα drones, τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Nova Sky Stories, ιδιοκτησίας του Κίμπαλ Μασκ, αδελφού του Έλον Μασκ, σχεδίασαν εικόνες του Πάπα Φραγκίσκου, της Παναγίας, περιστεριών και της Δημιουργίας του Αδάμ του Μιχαήλ Άγγελου, με φόντο τον τρούλο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Η συναυλία, αν και ήταν το αποκορύφωμα της διοργάνωσης, αποτέλεσε το κλείσιμο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας. Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης για την Ανθρώπινη Αδελφοσύνη, επιστήμονες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί συμμετείχαν σε θεματικές συζητήσεις, ανταλλάσσοντας ιδέες και προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις.

Η εκδήλωση έριξε γέφυρες ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, αυτόν της θρησκευτικής τελετής και αυτόν της μουσικής, αναδεικνύοντας την αδελφοσύνη ως παγκόσμια αξία σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από διχόνοια και πόλωση.

Θεολογία σε HD προβολή

Το show που οργανώθηκε από την εταιρεία του Κίμπαλ Μασκ, σηματοδότησε μια ιστορική ρήξη με την παράδοση, φέρνοντας την υψηλή τεχνολογία στην καρδιά της Καθολικής Εκκλησίας.

Το Βατικανό τόλμησε να σπάσει ένα πρωτόκολλο αιώνων, επιτρέποντας μια εντυπωσιακή επίδειξη με drones πάνω από την Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Το γεγονός, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου έτους της Καθολικής Εκκλησίας, καθήλωσε το κοινό, το οποίο παρακολούθησε τα drones να αναπαριστούν τον Χριστό, την Παναγία, τον Άγιο Πνεύμα, την Πιετά και τον ίδιο τον Πάπα Φραγκίσκο και αριστουργήματα του Μιχαήλ Άγγελου.

Η επίδειξη, που θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της στην Ευρώπη, ήταν μία ιδέα του Κίμπαλ Μασκ, αδελφού του Έλον Μασκ, και της εταιρείας του, Nova Sky Stories.

Ήταν εκείνος που προσέγγισε το Βατικανό με την ιδέα αυτή στις αρχές του 2024, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Η τελική έγκριση, ωστόσο, δόθηκε από τον νέο Πάπα Λέοντα ΙΔ’, ο οποίος, όπως αναφέρει ο Κίμπαλ Μασκ, έδωσε την ευλογία του στο εγχείρημα.

Υπερθέαμα και ατζέντα

Η Nova Sky Stories χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για την προετοιμασία του υπερθεάματος. Η τεχνολογία της εταιρείας είναι μοναδική, καθώς κατασκευάζει τα ίδια τα drones και διατηρεί εσωτερικά την ανάπτυξη του λογισμικού, του υλικού και του λογισμικού (firmware).

Τα drones, που ζυγίζουν μόλις 340 γραμμάρια, μπορούν να δημιουργήσουν 16 εκατομμύρια χρώματα. Όπως εξηγεί ο Τζέρεμι Στάιν, εκτελεστικός παραγωγός της εταιρείας, αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την άμεση επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

Επίσης, η εταιρεία χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που ονομάζεται RTK (Real Time Kinetics), η οποία επιτρέπει εξαιρετική ανάλυση, με αποτέλεσμα οι εικόνες να μοιάζουν σαν πραγματικές. Για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, τα drones είναι προγραμματισμένα να εναλλάσσονται στον αέρα, καθώς 3.000 drones βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε λειτουργία, ενώ άλλα 500 φορτίζουν.

Αν ένα drone «χαθεί» λόγω αέρα ή άλλου προβλήματος, έχει προγραμματιστεί να επιστρέψει στη βάση του, ενώ αν βγει εκτός ορίων, ο κινητήρας του απενεργοποιείται.

«Ειδωλοποιώ το αποτέλεσμα»

Ο Κίμπαλ Μασκ, όμως, δηλώνει ότι δεν «ειδωλοποιεί» την τεχνολογία. «Ειδωλοποιώ το αποτέλεσμα», δήλωσε. «Είναι περισσότερο για το πώς αξιοποιείς την τεχνολογία».

Ο Μασκ παρομοιάζει τα drones με τα πινέλα που χρησιμοποίησε ο Μιχαήλ Άγγελος για να ζωγραφίσει την Καπέλα Σιξτίνα και δηλώνει ότι η τέχνη είναι το κύριο μέλημά του. Στην τελική, όπως εξηγεί ο ίδιος, αυτό που έχει σημασία είναι να «αγγίξει» τα συναισθήματα του κοινού.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τα drones να σχηματίζουν τη λέξη ΧΑΡΑ (JOY) στον ουρανό. Το πλήθος διαλύθηκε με μια αίσθηση δέους και ελπίδας, ενώ η συναυλία έδειξε ότι, παρά τις διχογνωμίες, η τέχνη, η πίστη και η τεχνολογία μπορούν να βρουν έναν κοινό τόπο για να μεταφέρουν ένα μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς.

Η σχέση Βατικανού με την οικογένεια Μασκ δεν πέρασε απαρατήρητη με πολλούς να κάνουν λόγο για «ανίερη συμμαχία» και για «απόπειρα του Βατικανού να γίνει ένα Super Bowl θρηκείας».

