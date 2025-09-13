Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Μερικοί από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στον κόσμο τόσο από την hip hop όσο και την ποπ σκηνή, θα κατακλύσουν σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, το Βατικανό.

Nαι, καλά ακούσατε.

Η Disney+, η Hulu και το ABC News αποκάλυψαν τη Δευτέρα το πλήρες πρόγραμμα της συναυλίας Grace for the World, η οποία έχει ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα «ενότητας» σε κάθε γωνιά της Γης.

Grace for the World – «Ένα σπάνιο πολιτιστικό γεγονός»

Η Τζένιφερ Χάντσον και ο K-pop καλλιτέχνης BamBam εντάσσονται σε μια εντυπωσιακή λίστα μουσικών, η οποία περιλαμβάνει τους Φαρέλ Γουίλιαμς με τη χορωδία Voices of Fire Gospel Choir, τον Τζον Λέτζεντ, την Karol G, τους θρυλικούς Clipse από τη Βιρτζίνια, τον Teddy Swims, τον Jelly Roll και άλλους.

Επιπλέον, το Nova Sky Stories, ένα στούντιο δημιουργικού σχεδιασμού με «αποστολή να εντυπωσιάσει το κοινό με θεαματικές παραστάσεις με drones», θα πραγματοποιήσει ένα σόου εμπνευσμένο από τις εμβληματικές εικόνες της Καπέλα Σιξτίνα.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Φαρέλ και η εταιρεία του Something in the Water, ο Αντρέα Μποτσέλι και η Nova Sky Stories.

«Αυτό είναι ένα σπάνιο πολιτιστικό γεγονός, όπου ο κόσμος σταματά και συντονίζεται συλλογικά. Είναι ένα μήνυμα ενότητας και χάρης για όλη την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Φάρελ Γουίλιαμς, σύμφωνα με δελτίο τύπου για την εκδήλωση.

Από την πλευρά του, ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική από την καρδιά του Χριστιανισμού και την πιο σημαντική πλατεία από θρησκευτικής απόψεως, φτάνοντας σε ολόκληρο τον κόσμο με ένα ενιαίο μήνυμα αδελφοσύνης και ειρήνης».

«Αγκαλιάζει τις διαφορές, χτίζει γέφυρες»

Το μουσικό γεγονός αποτελεί το μεγάλο φινάλε της τρίτης Παγκόσμιας Συνάντησης για την Ανθρώπινη Αδελφότητα, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Fratelli Tutti. Η διήμερη διάσκεψη, με θέμα τις πνευματικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, έχει ως στόχο να γιορτάσει «μια σχεσιακή νοημοσύνη που αγκαλιάζει τις διαφορές, χτίζει γέφυρες μεταξύ γενεών και πολιτισμών, εμπνέει προσωπικές επιλογές και καθοδηγεί τις δημόσιες πολιτικές», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Οι συναντήσεις συγκεντρώνουν παγκόσμιους ηγέτες, πολιτιστικά είδωλα και άλλες ομάδες με σκοπό την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας, καθώς και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η συναυλία Grace for the World θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου και είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους.

