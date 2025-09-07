Χιλιάδες πιστοί έσπευσαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, όπου αναμένεται η αγιοποίηση του ιταλού εφήβου Κάρλο Ακούτις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών. Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δώσει την ευλογία του από το 2020 αλλά δεν πρόλαβε να τον αγιοποιήσει.

Η αγιοποίηση είχε προγραμματιστεί για τις 27 Απριλίου 2025 – δεύτερη Κυριακή του Πάσχα ή Κυριακή του Θείου Ελέους – με την ευκαιρία του Ιωβηλαίου των Εφήβων, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα.

Στον 15χρονο Κάρλο Ακούτις αποδίδονται δύο θαύματα – «Το σχέδιο της ζωής μου είναι να είμαι πάντα ενωμένος με τον Ιησού»

Μια συλλογή λειψάνων του Κάρλο Ακούτις φυλάσσεται σε ένα διάφανο σκαλισμένο χρηματοκιβώτιο στον τοίχο πίσω από την Αγία Τράπεζα ενός παρεκκλησίου στη βόρεια Ρώμη. Ανάμεσά τους ένα θραύσμα από το ξύλινο κρεβάτι του, ένα κομμάτι από το πουλόβερ του και ένα τμήμα από το σεντόνι που τον σκέπασε μετά τον θάνατό του. Τούφες από τα μαλλιά του εκτίθενται σε άλλες εκκλησίες στη Ρώμη και πέρα από αυτήν.

Στον 15χρονο «influencer του Θεού» είχε αποδοθεί το πρώτο θαύμα το 2013. Σύμφωνα με το Βατικανό, ένα αγόρι από τη Βραζιλία που έπασχε από σπάνια παγκρεατίτιδα θεραπεύτηκε, όταν άγγιξε μια μπλούζα του Κάρλο Ακούτις.

Κάρλο Ακούτις: Το δεύτερο θαύμα

Εννέα χρόνια αργότερα, στον Ακούτις αποδόθηκε και δεύτερο θαύμα, η ανάρρωση 21χρονης από την Κόστα Ρίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με ποδήλατο στη Φλωρεντία.

Tο κορίτσι είχε υποβληθεί σε επείγουσα κρανιοτομή για να μειωθεί η πίεση στον εγκέφαλο και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όταν η μητέρα της προσευχήθηκε γι’ αυτήν στον τάφο του Κάρλο Ακούτις έξι ημέρες αργότερα.

Thousands of pilgrims pack the streets around the Vatican, eager to enter St. Peter’s Square for the canonization of Carlo Acutis and Pier Giorgio Frassati—the first saints of Pope Leo XIV.

Η Καθολική Εκκλησία ανέφερε ότι την ίδια ημέρα, η Βαλβέρδε άρχισε να αναπνέει μόνη της, χωρίς το μηχάνημα, ανέκτησε την αίσθηση στα κάτω άκρα και μπόρεσε να μιλήσει. Μόλις 10 ημέρες αργότερα, πήρε εξιτήριο από την εντατική, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι η θλάση στον εγκέφαλό της είχε εξαφανιστεί.

Ποιος ήταν ο Κάρλο Ακούτις

Ο 15χρονος Κάρλο, που ανακηρύσσεται ο πρώτος άγιος της χιλιετίας από την Καθολική Εκκλησία, ήταν Ιταλός γεννημένος στο Λονδίνο και είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Έμαθε μόνος του κωδικοποίηση στο δημοτικό σχολείο και τελικά χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του για να δημιουργήσει ιστότοπους για καθολικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και έναν που κατέγραφε θαύματα σε όλον τον κόσμο, σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες και με χάρτες και άλλα οπτικά στοιχεία.

Η μητέρα του Κάρλο Ακούτις είχε δηλώσει παλαιότερα στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι από την ηλικία των 3 ετών ο γιος της ζητούσε να επισκεφθεί εκκλησίες, δώριζε το χαρτζιλίκι του σε φτωχούς ανθρώπους της πόλης, υπερασπιζόταν ανάπηρους συμμαθητές του στο σχολείο και πήγαινε γεύματα και υπνόσακους στους άστεγους.

«Θέλω να είμαι πάντα ενωμένος με τον Ιησού: Αυτό είναι το σχέδιο ζωής μου», είχε πει ο ίδιος στη μητέρα του λίγο μετά την πρώτη του Θεία Κοινωνία σε ηλικία 7 ετών.