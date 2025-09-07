newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Ιταλία: Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:18

Ιταλία: Πλήθος κόσμου στο Βατικανό για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

Η αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006, είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου

Σύνταξη
Χιλιάδες πιστοί έσπευσαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, όπου αναμένεται η αγιοποίηση του ιταλού εφήβου Κάρλο Ακούτις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών. Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε δώσει την ευλογία του από το 2020 αλλά δεν πρόλαβε να τον αγιοποιήσει.

Η αγιοποίηση είχε προγραμματιστεί για τις 27 Απριλίου 2025 – δεύτερη Κυριακή του Πάσχα ή Κυριακή του Θείου Ελέους – με την ευκαιρία του Ιωβηλαίου των Εφήβων, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα.

Στον 15χρονο Κάρλο Ακούτις αποδίδονται δύο θαύματα – «Το σχέδιο της ζωής μου είναι να είμαι πάντα ενωμένος με τον Ιησού»

Μια συλλογή λειψάνων του Κάρλο Ακούτις φυλάσσεται σε ένα διάφανο σκαλισμένο χρηματοκιβώτιο στον τοίχο πίσω από την Αγία Τράπεζα ενός παρεκκλησίου στη βόρεια Ρώμη. Ανάμεσά τους ένα θραύσμα από το ξύλινο κρεβάτι του, ένα κομμάτι από το πουλόβερ του και ένα τμήμα από το σεντόνι που τον σκέπασε μετά τον θάνατό του. Τούφες από τα μαλλιά του εκτίθενται σε άλλες εκκλησίες στη Ρώμη και πέρα από αυτήν.

Στον 15χρονο «influencer του Θεού» είχε αποδοθεί το πρώτο θαύμα το 2013. Σύμφωνα με το Βατικανό, ένα αγόρι από τη Βραζιλία που έπασχε από σπάνια παγκρεατίτιδα θεραπεύτηκε, όταν άγγιξε μια μπλούζα του Κάρλο Ακούτις.

Κάρλο Ακούτις: Το δεύτερο θαύμα

Εννέα χρόνια αργότερα, στον Ακούτις αποδόθηκε και δεύτερο θαύμα, η ανάρρωση 21χρονης από την Κόστα Ρίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με ποδήλατο στη Φλωρεντία.

Tο κορίτσι είχε υποβληθεί σε επείγουσα κρανιοτομή για να μειωθεί η πίεση στον εγκέφαλο και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όταν η μητέρα της προσευχήθηκε γι’ αυτήν στον τάφο του Κάρλο Ακούτις έξι ημέρες αργότερα.

Η Καθολική Εκκλησία ανέφερε ότι την ίδια ημέρα, η Βαλβέρδε άρχισε να αναπνέει μόνη της, χωρίς το μηχάνημα, ανέκτησε την αίσθηση στα κάτω άκρα και μπόρεσε να μιλήσει. Μόλις 10 ημέρες αργότερα, πήρε εξιτήριο από την εντατική, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι η θλάση στον εγκέφαλό της είχε εξαφανιστεί.

Ποιος ήταν ο Κάρλο Ακούτις

Ο 15χρονος Κάρλο, που ανακηρύσσεται ο πρώτος άγιος της χιλιετίας από την Καθολική Εκκλησία, ήταν Ιταλός γεννημένος στο Λονδίνο και είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Έμαθε μόνος του κωδικοποίηση στο δημοτικό σχολείο και τελικά χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του για να δημιουργήσει ιστότοπους για καθολικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και έναν που κατέγραφε θαύματα σε όλον τον κόσμο, σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες και με χάρτες και άλλα οπτικά στοιχεία.

Η μητέρα του Κάρλο Ακούτις είχε δηλώσει παλαιότερα στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι από την ηλικία των 3 ετών ο γιος της ζητούσε να επισκεφθεί εκκλησίες, δώριζε το χαρτζιλίκι του σε φτωχούς ανθρώπους της πόλης, υπερασπιζόταν ανάπηρους συμμαθητές του στο σχολείο και πήγαινε γεύματα και υπνόσακους στους άστεγους.

«Θέλω να είμαι πάντα ενωμένος με τον Ιησού: Αυτό είναι το σχέδιο ζωής μου», είχε πει ο ίδιος στη μητέρα του λίγο μετά την πρώτη του Θεία Κοινωνία σε ηλικία 7 ετών.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Γιατί επιλέξαμε τους άμεσους από τους έμμεσους φόρους

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Γιατί επιλέξαμε τους άμεσους από τους έμμεσους φόρους

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», στο Κίεβο ανέφερε η πρωθυπουργός

Σύνταξη
Αμπράμοβιτς: Στο στόχαστρο για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος – Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη
Ανοίγουν λογαριασμοί του 07.09.25

Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη: Ερευνούν τον Αμπράμοβιτς για ξέπλυμα χρήματος

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία θα αποκαλυφθούν στις Αρχές του Τζέρσεϊ που διερευνούν την πηγή των δισεκατομμυρίων Sibneft, του Αμπράμοβιτς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών
Κόσμος 07.09.25

Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στην Αυστραλία, το βράδυ, σε σημεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η συμμορία απαρτιζόταν από περίπου 8 μέλη

Σύνταξη
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στο Κίεβο
Στην Ουκρανία 07.09.25

Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στην καρδιά του Κιέβου - Χτύπησαν κυβερνητικό κτίριο

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπεσαν βροχή στο Κίεβο ας σε νυχτερινές επιδρομές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 18

Σύνταξη
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής
Κόσμος 07.09.25

Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 07.09.25

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Νότια Κορέα: «Η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή» [βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία
Culture Live 07.09.25

Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία

Το διάβασμα ως αγγαρεία δεν πλήττει μόνο τον πολιτισμό, αλλά και την πολιτική. Από φοιτητές που δεν κατανοούν Ντίκενς έως την απλοποίηση του δημόσιου λόγου, το τοπίο που διαμορφώνεται είναι ανησυχητικό

Σύνταξη
Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», στο Κίεβο ανέφερε η πρωθυπουργός

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Σαμποτέρ 07.09.25

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πυρ ομαδόν για το «μανιφέστο φτώχειας» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ούτε ένα ψίχουλο για αγρότες και μικρομεσαίους
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

Πυρ ομαδόν για το «μανιφέστο φτώχειας» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ούτε ένα ψίχουλο για αγρότες και μικρομεσαίους

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ χαρακτηρίζονται ως «μανιφέστο φτώχειας», «μέτρα-παροχές και "μεταρρυθμίσεις" για τους επιχειρηματικούς ομίλους», ενώ τονίζεται πως αγρότες και μικρομεσαίοι μένουν εκτός

Σύνταξη
Αμπράμοβιτς: Στο στόχαστρο για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος – Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη
Ανοίγουν λογαριασμοί του 07.09.25

Από φτωχό ορφανό σε δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη: Ερευνούν τον Αμπράμοβιτς για ξέπλυμα χρήματος

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία θα αποκαλυφθούν στις Αρχές του Τζέρσεϊ που διερευνούν την πηγή των δισεκατομμυρίων Sibneft, του Αμπράμοβιτς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού
Culture Live 07.09.25

Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού

Ο αμερικανός καλλιτέχνης Ρόμπερτ Γκρόσβενορ, γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά και τις τολμηρές εγκαταστάσεις που ξεπέρασαν τα όρια του μινιμαλισμού, πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 88 ετών

Σύνταξη
Μετρό: Το 2029 ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 – Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων
Συντήρηση και αναβαθμίσεις 07.09.25

Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)

Ο Μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, μετά τον σταθμό Ελικώνος θα συνεχίσει προς Κυψέλη και ακολούθως προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας
Παρέμβαση CEPS 07.09.25

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τον ρυθμιστικό της ρόλο, για να επιβιώσει της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε έπειτα από τέσσερις ώρες η βλάβη που έβγαλε εκτός λειτουργίας το Μετρό
Ανακοίνωση της εταιρείας 07.09.25 Upd: 10:42

Αποκαταστάθηκε έπειτα από τέσσερις ώρες η βλάβη που έβγαλε εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης

«Τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1» ενημέρωνε νωρίτερα η εταιρεία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη το επιβατικό κοινό μέσα από την επίσημη σελίδα της

Σύνταξη
Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών
Κόσμος 07.09.25

Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στην Αυστραλία, το βράδυ, σε σημεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η συμμορία απαρτιζόταν από περίπου 8 μέλη

Σύνταξη
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Τα Νέα της Αγοράς 07.09.25

Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στο Κίεβο
Στην Ουκρανία 07.09.25

Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στην καρδιά του Κιέβου - Χτύπησαν κυβερνητικό κτίριο

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπεσαν βροχή στο Κίεβο ας σε νυχτερινές επιδρομές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 18

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο