Σε ένα διάφανο χρηματοκιβώτιο, σκαλισμένο, στον τοίχο πίσω από την Αγία Τράπεζα ενός παρεκκλησίου στη βόρεια Ρώμη, φυλάσσεται μια συλλογή λειψάνων του Κάρλο Ακούτις. Ανάμεσά τους ένα θραύσμα από το ξύλινο κρεβάτι του, ένα κομμάτι από το πουλόβερ του και ένα τμήμα από το σεντόνι που τον σκέπασε μετά τον θάνατό του. Τούφες από τα μαλλιά του εκτίθενται σε άλλες εκκλησίες στη Ρώμη και πέρα από αυτήν.

Ο Ακούτις, ο Ιταλός που γεννήθηκε στο Λονδίνο και την Κυριακή θα ανακηρυχθεί ο πρώτος άγιος της χιλιετίας από την Καθολική Εκκλησία, είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Τέτοια προσκυνήματα αποτελούν μέρος μιας αρχαίας τελετουργίας που αποδίδεται στους υψηλόβαθμους νεκρούς της εκκλησίας και προσφέρουν στους πιστούς απτά σημάδια της ζωής τους. Μικροσκοπικά αν και είναι τα λείψανα στον ναό της Σαντ’ Άντζελα Μερίτσι, ο εφημέριος Ντανίλο Σπαγιολέτι πιστεύει ότι εμπνέουν θάρρος στους προσκυνητές.

«Η προσευχή κοντά στα λείψανα ενός αγίου τούς βοηθά να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής», είπε. «Ιδιαίτερα αυτός ο άγιος, που έζησε μια σύντομη ζωή αλλά ήταν πολύ προχωρημένος σε πολλά, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους νέους».

Ο Ακούτις, που πέθανε το 2006, θα αγιοποιηθεί από τον Πάπα Λέοντα μαζί με τον Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, έναν άλλο νεαρό καθολικό ακτιβιστή που πέθανε έναν αιώνα νωρίτερα. Το γεγονός αναμένεται να φέρει χιλιάδες ανθρώπους στη Ρώμη.

Η εκκλησία κατατάσσει τα λείψανα των αγίων σε πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης. Αυτά που βρίσκονται στη Σαντ’ Άντζελα Μερίτσι ανήκουν στις δύο τελευταίες κατηγορίες και αν και προσελκύουν σταθερά προσκυνητές, είναι τα λείψανα πρώτης τάξης – το σώμα ή μέλη του – που συγκεντρώνουν τα πλήθη.

Πάνω από 1 εκατ. κόσμου για τον Ακούτις

Τον τελευταίο χρόνο, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επισκεφθεί την Ασίζη, την πόλη της κεντρικής Ιταλίας όπου το σώμα του Ακούτις – καλυμμένο με κέρινο εκμαγείο του και ντυμένο με μπλε φούτερ, τζιν και αθλητικά παπούτσια – εκτίθεται πίσω από γυάλινη θήκη στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε. Η καρδιά του φυλάσσεται σε χρυσή λειψανοθήκη στον καθεδρικό του Σαν Ρουφίνο, ενώ τμήματα ιστού από το περικάρδιο – τον υμένα που περιβάλλει την καρδιά – έχουν ταξιδέψει ανά τον κόσμο ενόψει της αγιοποίησής του.

Η μητέρα του, Αντονία Σαλτζάνο, έχει επίσης ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας ομιλίες σε καθολικές κοινότητες για τη ζωή του γιου της και προσφέροντας τούφες από τα μαλλιά του.

Τα λείψανα έχουν δοθεί από την οικογένειά του, αλλά με την αγιοποίησή του θα περιέλθουν στην κατοχή του Βατικανού.

Η μητέρα του υποστηρίζει ότι γύρω από την εποχή της κηδείας άρχισε να επιτελεί θαύματα, και πέρυσι ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε στον Ακούτις δύο. Το πρώτο, σύμφωνα με το Βατικανό, αφορούσε την ανάρρωση ενός αγοριού στη Βραζιλία από μια σπάνια συγγενή πάθηση στο πάγκρεας· το δεύτερο, τη θεραπεία ενός φοιτητή στη Φλωρεντία από αιμορραγία στον εγκέφαλο ύστερα από κρανιοεγκεφαλική κάκωση, του οποίου η μητέρα είχε προσευχηθεί στον τάφο του Ακούτις στην Ασίζη.

Η ταχύτητα με την οποία αγιοποιείται ο Ακούτις, ειδικά σε σύγκριση με τον Φρασσάτι, εντάσσεται στην προσπάθεια της εκκλησίας να προσελκύσει περισσότερους νέους στην πίστη.